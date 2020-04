6 MIN READ

NATHANIEL FABIAN

Sugat at pasa sa iba’t-ibang bahagi ng katawan ang natamo ng kabataang si Ronaldo Pulido, miyembro ng konseho ng United People’s Organization of Didipio (UPOD), matapos saktan at dakpin ng mga pulis. Naganap ito habang pinipigilan ng mamamayan, ang pagpasok ng oil tanker ng OceanaGold sa Didipio Mining Site sa Barangay Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya noong ika-6 ng Abril.

Ipinatupad ito sa gitna ng Enhanced Community Quarantine (ECQ/lockdown) sa buong Luzon dahil banta ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dala ang sulat mula sa Office of the President na pinirmahan ni Executive Secretary Medialdea, nagpumilit ang mga kasapi ng panrehiyon at pamprobinsyang himpilan ng Philippine National Police (PNP) na ipasok ang mga trak ng langis.

Bata man o matanda, walang itinangi ang mga pulis. Lahat ay nakaranas ng pananakit mula sa mahigit100 naka-full riot gear na PNP. Pinosasan nila si Minda Dummang, tagapangulo ng Samahang Pangkarapatan ng mga Katutubo at Manggagawa – Didipio, Inc. (SAPAKKMMI) at iba pang miyembro ng UPOD.

Bago pa ito, makailang ulit ng nagtangka ang OceanaGold na makapagpasok ng krudo para sa pagpapatuloy ng operasyon nito sa kabila ng pagtatapos ng pahintulot nitong magmina noong Hunyo 2019. Ang mga naunang pagtatangka ay tagumpay na binigo ng bakikada ng mamamayan na sama-samang itinataguyod ng UPOD at Alyansa ng Novo Vizcayano para sa Kalikasan (ANVIK). Katuwang ng mga organisasyon ang Save Nueva Vizcaya Movement, lokal na pamahalaan at ng iba’t-ibang simbahan sa probinsya.

Sa pagdating ng mga oil-tanker na may eskort na mga pulis noong Abril 6, muling dumagsa ang mga residente sa barikada upang pigilan ang pagpasok nito. Hindi hinayaan ng mga katutubo na makapasok ang krudo na hindi ipipakita ang kanilang pagtutol at paglaban.

Iniharang ng mga nagbabarikada ang kanilang sarili at umupo sa gitna ng kalsada habang tumatalima sa physical distancing. Sa kabila ng payapa at maayos na pakikipag-usap at pagpapaliwanag sa kapulisan sa dahilan ng kanilang pagbabarikada, walang kahabag-habag na binuwag ng mga pulis ang barikada.

Pagnanakaw, pandarahas at panlilinlang.

Sa tala ng DENR, ang Pilipinas ay isa sa mga mayaman sa reserbang ginto, pilak at tanso sa buong mundo. Dahil sa Philippine Mining Act of 1995, wala nang restriksyon sa pag-aari kaya malaya nang makapasok ang mga dayuhang namumuhunan sa pagmimina. Partikular ang probisyon para sa 100% dayuhang pamumuhunan sa Financial and Technical Assistance Agreement (FTAA), kagaya ng ipinagkaloob sa OceanaGold. Dahil kita ang habol ng dayuhan, sasaidin nila ang yamang mineral kahit masira ang kabuhayan ng mamamayan.

Ayon sa PMA of 1995, maaaring mag-ari ang dayuhang minahan ng 81,000 ektaryang lupain sa bansa. Sa FTAA ng OGPI ipinagkaloob dito ng pamahalaan ang 12,000 ektarya ng lupa, kabilang ang karapatan sa puno, tubig, at magpalayas ng mamamayan. Itinuturing ang saklaw ng kompanya na isa sa pinakamalaking minahan sa Southeast Asia.

Mine Site ng OceanaGold sa Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya. Kuha ni Nathaniel Fabian

Nagsimula ang open-pit mining sa Didipio noong 2012 nang ipinasa ang FTAA mula Australasian Philippines Mining, Inc. (APMI) sa OceanaGold Philippines, Inc. (OGPI). Ang nasabing kontrata ay mula pa sa pinakanaunang inaprubahang FTAA sa bansa noong June 20, 1994 sa Climax Arimco Mining Corporation (CAMC). Laman ng FTAA ang mga pangakong nakapag-kumbinsi sa ilang opisyal na lumagda sa kasunduan. Matapos ang 25 taon nitong June 20, 2019, natapos na ang kasunduan ngunit hindi pa din natutupad ang ipinangakong potable water system at ospital, at paggalang sa karapatan ng mga katutubo. Ang kanilang mga proyektong scholarship ay pinapakinabangan lamang ng iilang residente.

Sa ulat ng Commission on Human Rights (CHR) noong 2011, nakita na lumabag ang OGPI sa right to residence, right to adequate housing at property rights ng mga residente ng Didipio. Noong Hunyo 2008, naghain ng reklamo ang mga katutubong residente dahil sa diumano’y marahas at iligal na demolisyon sa 187 kabahayan nang hindi nagbibigay ng nararapat na kabayaran (just compensation) at alternatibong relokasyon at resettlement.

Sa mga serye din ng pananaliksik ng mga intenasyunal at pambansang institusyon katulad ng Mine Watch Canada, Institute for Policy Studies (US) ang lupain sa Didipio ay geo-hazard, ang tubig ay kontaminado at ang gubat at saribuhay ay nalalagas na dulot na malawak at mapaminsalang pagmimina ng OceanaGold. Kahit ang DENR-MGB ay nagsabing geo-hazard area ang buong Nueva Vizcaya.

Kasaysayan ng paglaban

Sa sinapupunan pa lamang ng operasyon ng minahan ay lumitaw na ang organisado at ispontanyong paglaban ng katutubong mamamayan. Hindi matatawaran ang armadong paglaban, noong 1996, ng mga Ifugao sa lantarang pandarahas ng minahan, gamit ang militar at pulis, upang agawin at dambungin ang mayamang ginto at tanso sa Didipio.

Nagpatuloy ang paglaban ng komunidad hanggang 2006 at nagtayo ng barikada upang pigilan ang tangkang pagpapalayas ng minahan sa mga katutubo. Sa magiting na pagpapakita ng lakas ay hinarap nila ang mga riot police sa Sityo Dinauyan upang depensahan ang kanilang tirahan at likas-yaman.

Mine Site ng OceanaGold sa Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya. Kuha ni Nathaniel Fabian

Patuloy na naninindigan laban sa mapanira, makadayuhan at mapandambong na pagmimina ang mga mamamayan ng Kasibu na binubuklod ng UPOD. Sa katunayan, sa pagtatapos ng FTAA ng kompanya, lalong umigting ang pagyurak ng OceanaGold sa karapatan ng katutubo sa sariling pagpapasya.

Kasabay nito ang paglakas din ng pagtutuol at paglaban ng mamamayan – ng mga environmental defenders katulad nila Pulido, Dumang at iba pang mamamayan ng Nueva Vizacaya. Ang kanilang patuloy na pagtindig laban sa OceanGold ay naglalantad sa pagpanig ng gobyerno sa malakihan, mapanira at dayuhang minahan

Pagpabor sa kompanya

Ang sapilitang pagpapasok ng krudo, sa bisa ng kautusan mula Malacañang, ay isa lamang sa patunay ng pagbibigay pabor ng pamahalaan sa kompanya. Ang nasabing kautusan na nilagdaan ni Medialdea ay nagmula sa hiling ng OceanaGold na magpasok ng 630, 000 litro ng gasoline. Ayun sa kompanya, gagamitin ito para sa dewatering operation ng minahan.

Nauna ng kinuwestiyon ito ni Nueva Vizcaya Governor Carlos Padilla. Aniya, labis-labis ang bolyum ng krudo para sa kinakailangan sa dewatering ng OceanaGold. Ganun pa man, kinatigan ito ng Mines and Geosciences Bureau (MGB) at Malacañang, at upang tiyaking maitupad ang kahilingan ng kompanya ay pinagutusan ang kapulisan ng rehiyon at probinsya na bigyang proteksyon mga trak na maghahatid nito.

Bago pa ito, iniendorso din ng MGB noong nakaraang taon sa renewal ng Financial and Technical Assistance Agreement (FTAA) ng kompanya. Ito ay sa kabila ng mahigpit na pagutol ng mga residente at mga lokal mula sa barangay hanggang sa probinsya.

Noong Nobyembre 2019, ipinagutos naman ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año sa lokal na pamahalaan na alisin ang barikadag itinayo ng mga residente at local na gobyerno. Kasama sa direktiba ng kalihim na imentina ang kaayusan bago pa man naglabas ng cease and desist order ang probinsya. Tinanggihan ni Gob. Carlos Padilla na ipatupad ang kautusan. Paliwanag ng gobernador, wala sa jurisdiction ng DILG ang issue sa kalagayang nahain na ito sa korte.

Kapansin-pansin din pagbibigaypabor sa kompanya sa idinaos na pagdinig ng Committee on Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples ng House of Representatives kaugnay sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao ng OceanaGold noong Pebrero 28. Sa kabila ng mga malinaw na reklamo ng mamamayan at pagsusog dito ng Commission on Human Rights, nagbigay pa rin ng paborableng pahayag kaugnay sa kompanya ang tagapangulo ng komite na si Kalinga Rep. Allen Mangaoang. Ginanap ang nasabing pagtitipon sa mismong loob ng kompanya. Sinagot din ng OceanaGold ang lahat ng gastos para sa aktibidad.

Pagkakaisa para sa kalikasan

Ayon mismo kay Kagawad Julie Simongo ng Didipio, ang hindi pagkatinag ng mamamayan sa marahas na pagbuwag ng PNP sa kanilang barikada ay nagpapakita ng kahandaan nilang magsakripisyo at lumaban.

Ang kasigasigan ng mga mamamayan ng Didipio sa pagharap sa dambuhalang OceanaGold ay umani kapwa ng admirasyon at papuri kapwa sa mga lokal na opisyal at sa iba’t ibang organisasyon.

TULOY ANG LABAN. Residents of Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya reiterate their call to close OceanaGold and for the company to immediately undertake mine site rahabilitation. Photo from ANNVIK.

Personal na binigyang pugay ni Gob. Padilla ang mga “matatapang na mamamayan ng Didipio na nagdurusa at dindakip dahil sa pagtutol sa minahan.” Kasabay nito ang kanyang pagpapaala sa gobyerno na dapat na nitong palayasin ang OceanaGld imbes na protektahan.

Samantala, inulan naman ng batikos at pagkondena ang PNP. Nagpanawagan mismo ang Commission on Human Rights ng imbestigasyon kaugnay sa pangyayari. Ayun sa ahensya, nakadagdag sa takot, pangamba at paghihirap ng mamamayan ng Didipio ang pangyayari.

Sa kabila ng gahinganteng pagsubok, patuloy na lumalakas at tumitibay ang pagkakaisa ng mamamayan para sa pagtatanggol ng lupang ninuno at likas-na-yaman. Walang pag-aatubili hinarap nila ang pinagsanib na lakas ng dayuhang kompanya at gobyerno. Sa likod ng bawat panaghoy at mga hiyaw habang habang kinakaladkad at pinipigilan sila ng mga pulis ang nagkakaisang tinig ng nagpapatuloy na paglaban para sa kinabukasan at kalikasan. Katulad ng medical frontliners na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng bayan, sina Pulido, Dummang at mga tanggol-kalikasan ng Didipio ay maituturing din na environment frontliners. Sila ang nasa unahan ng paglaban para sa lupa, kabuhayan at likas-yaman. # nordis.net / dagdag na ulat mula kay Deo Montesclaros