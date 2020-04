Viernes Santo Pagninilay

Marami sa atin sa social media halos araw-araw ay nagpopost ng pagkain na meron sa hapag natin. Maswerte tayo. Pero naisip din ba natin ang ibang walang makain? Nagiging sensitive ba tayo sa kalagayan nila? Maaring ang iba sa atin ay may ipon para makabili pa ng pagkain, nagluluto ng sobra-sobra at kakain maya't-maya. Pero ano ang pakiramdam natin na ang iba hindi na makakain dahil pinakyaw na natin lahat, tayo ay may pambili at tayo ay nag-hoarding? Paano natin binabahaginan ang mga kapus-palad na higit na nangangailangan?

Ni DONNA PETA

“Bunga ng utong pampa-strong!”

“Ate Donna… Ate Donna…” Dalawang boses nasa pintuan ko, sina Roger at Ryan, may dalang bundles ng utong mula sa Redemptorist community.

Panahon ng ECQ, abnormal na ganap nagiging normal na ganap

Sa aming munting komunidad ng mga boarders (nangungupahan) dito sa Laoag City, parang naging normal na ang maraming taong nakatambay maghapon sa harap ng kanilang mga bahay na dati-rati nama’y tuwing hapon o gabi lang nagkukumpulan.

Simula nang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine (ECQ) dahil sa COVID-19, at na-extend pa nga ito, tila ba ang abnormal noong gawi ay unti-unti nang nagiging normal.

Ito ang palagi kong nasasambit ‘pag may oras na nakakapunta ako sa bayan; nakikita ko ang mga kalsadang walang laman at panaka-nakang pagdaan ng private vehicles. Mga kapitbahay na hindi makalabas dahil walang hanapbuhay, ngayo’y halos araw-araw naglalaba kumpara sa dati na tuwing linggo lang napupuno ang mga sampayan. Natapos ko namang basahin ang mga libro ni Paulo Coelho na matagal ng nakatambak.

Utong, ang bunga na magbubunga ng biyaya.

Namigay ako ng ilang bundles ng utong (sitaw in ilocano). Mula ito sa isang magsasaka na nagdodonate sa Redemptorist Laoag, habang ang Redemptorist naman ay ibinibigay naman ang mga ito sa ibang nangangailangan. Second time ko na magbigay ng utong sa ilang piling kapitbahay (limited lang kasi ang bundles ng utong kaya pinipili ko lang ang binibigyan ko).

Isang matandang babae ang nagsabi, “naku anak, may natira pa dun sa ibinigay mo noong minsan, madami na ito,” habang inaayos ang ibinilad niyang dahon ng ampalaya.

“Naku Lola, kakapiranggot lang yung ibinigay ko nung minsan,” sagot ko habang inaayos ko ang maigsi kong shorts (hindi pa ako nagpapalit ng damit from my morning exercise).

“Hindi kasi kami nagluluto ng marami kasi tinitipid namin ang mga pagkain basta may kaunti kaming mailuto baka kasi magtagal pa itong kalagayan natin,” sambit pa ni Lola.

Napaisip ako bigla, kaunti lang yung ibigay kong utong noong nakaraan, paano nila pinagkakasya sa ilang araw na luto? Ang pangmaramihan na luto sa utong para sa mga ilocano ay pwedeng dinengdeng o inabraw (with bagoong).

“Sige na Lola, kunin mo na ito para may maidagdag kayo ulit sa ulam niyo bukas. Nalangto nga utong pampa-strong!“, biro ko kay Lola na nakangiting tinanggap ang isang bundle ng utong.

Tuwang tuwa ang matanda, laking pasasalamat. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lola mas malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil higit pa sa sapat ang mga ngiti niya. Kahit sa kaunting bagay, nakakapagpangiti tayo ng mga taong higit na nangangailangan.

Ipinagpatuloy ko ang pamimigay sa mga kapitbahay ng lahat ng utong na mula sa Redemptorist.

Marami sa atin sa social media halos araw-araw ay nagpopost ng pagkain na meron sa hapag natin. Maswerte tayo. Pero naisip din ba natin ang ibang walang makain? Nagiging sensitive ba tayo sa kalagayan nila? Maaring ang iba sa atin ay may ipon para makabili pa ng pagkain, nagluluto ng sobra-sobra at kakain maya’t-maya. Pero ano ang pakiramdam natin na ang iba hindi na makakain dahil pinakyaw na natin lahat, tayo ay may pambili at tayo ay nag-hoarding? (parang sa alcohol at facemask lang.) Paano natin binabahaginan ang mga kapus-palad na higit na nangangailangan?

Unang inisip ko, ipapamahagi ko na lang lahat ang utong at hindi na ako magtitira para sa akin dahil palagay ko, may matatakbuhan naman akong community (sa Redemptorist) in case magutom ako. Paano kaya ang ibang kapitbahay ko na por dia kita–por dia nguya (daily wage, daily food), mga kapitbahay na nasa malayo ang pamilya at walang matakbuhan pag nangangailangan? Paano ang tulad ng pamilya ni Lola na kapag naubos na ang ibinilad niyang dahon ng ampalaya at sitaw ay wala nang mailuto?

Ang ating gobyerno, nababaliw na sa kakaisip sa mga palusot dahil sa kakulangan sa paghahanda sa pagsugpo sa COVID-19. Hintayin na lang uli natin ang susunod na pahayag ng kanyang tagapagsalita at sasabihin niyang “joke lang!”

Naririnig natin ang mga panaghoy, “mamatay kami sa gutom, hindi sa COVID!” Naririnig natin sila at hayaan na lang ba natin sila? Habang tayo ay nananawagan sa gobyerno na siyang may malaking responsibilidad sa pagharap sa krisis, may mga bagay naman tayong maaaring ibahagi sa kapwa para sa kahit kaunting paraan mapagaan ang kalagayan nila.

Ngayong Viernes Santo ng pagkamatay hanggang sa linggo ng pagkabuhay ni Jesus tayo ay magnilay, tayo ay mag ayuno (sa maraming paraan: magbigay inspirasyon, magboluntaryo para sa mga frontliners, at iba pa, higit sa lahat mag-alay ng panalangin).

Nawa’y maging bukas ang kalooban natin upang magnilay kung paano tayo makatulong sa ating kapwa lalo higit sa mga nangangailangan kahit sa maliit na pamamaraan. Dagdag pang halimbawa sa pagiging responsible social media user.

Nawa’y maging tulad tayo ng butil ng utong (sitaw) pag tayo ay ipinunla–tutubo, lalago at dadami. Kapag tayo’y inani makakapag-bahagi tayo ng lakas para sa kapwa. Ito ang sinasabi nila na maging blessing sana tayo sa kapwa. # nordis.net