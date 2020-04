Relief ken ayuda, itattan!

3 MIN READ

Ti Innabuyog-Metro Baguio

www.nordis.net

Dakami nga informal sector kas kadagiti ambulant vendors, on call household helps, construction workers ken drayber ti kangrunaan a mangrikna iti bisin iti pannakaimplemenar ti Enhanced Community Quarantine (ECQ) iti intero a Luzon kas addang laban iti COVID-19 crisis. Awan ti mangkayat a matay ken maakaran iti COVID-19, ngem iti maysa a pamilia nga awan ti isaangna no saan a rumuar ket mapilitan nga agbiruk uray iti tengnga ti ECQ ken peggad ti nasao a sakit.

Agpayso nga adda ti relief packs nga iwaras ti barangay, ngem saan daytoy dagus a naited idi naideklarar ti ECQ. Kinasapulanmi pay nga mapan agpalista idiay barangay ken urayen ti panagsangpet ti relief. Ti relief packs ket mabalinmi nga anusan nga ininuten tapno umabot iti at-atiddog nga aldaw, ngem agkurang latta. Saan nga amin ket naikkan iti relief packs ta adda dagiti prayoridad pay gapu iti kinakurang met leang ti pondo ti barangay. Dagiti immuna a nawarasan ket naibusen ti naawatda, ngem adu pay ti mangur-uray iti first batch ti relief a maipaay kenkuada. Kakaasi dagiti frontliners ti barangay ta uray kasano ti gagarda nga amin a residente iti sakopda ket maikkan, limitado met ti maiwaras.

Kuna ni Presidente Duterte nga aguray kami laeng ta dumanon to latta ti relief ken ti Php5,000-Php8,000 a tulong babaen iti Social Amelioration Program. Ngem uray dagiti City LGU ken BLGU ket ur-urayenda pay laeng ti guidelines no kasano daytoy a maipatungpal. No maikkan ka, mayat, swerteka ta saan nga amin ket maikkan. Segun ken ni ABC Chairperson Michael Lawana, 1,900 residents laeng ti kabaelanda nga ikkan iti intero a Baguio. Base iti datos ti Philippine Statistics Authority idi 2015, 137,420 ti labor force iti Baguio no sadinno ket 15% kadagitoy ti adda iti elementary occupations (aggarup 20,000) wenno iti makunkuna nga informal sector nga awan ti sigurado a pastrekda iti inaldaw-aldaw. Isuda ti pinakabulnerable iti daytoy a kasasaad. Saan pay a nainayon dita ti bilang dagiti drayber ken dadduma pay a skilled workers a naawanan ti pagsapulanda kabayatan ti implementasion ti lockdown.

Gapu iti kastoy, ar-aramiden dagiti agkakaaruba ti amin a pamuspusan iti panagremedyo kas iti nainsigudan nga ugali ti panagtinnulong wenno “sharing” nu ania ti adda kenkuada. Ngem adda metlaeng ti patinggana ti maibingay ti maysa ken maysa gaputa limitado ti kabaelan dagiti nakurapay. Imbag laengen ta adda pay nabatbati a taraken dagiti “backyard hograisers wenno agbababoy. Isu ti pinarti da tapno pagbibingayan ti amin. Bayadan to nu makaruar manen nga makabiruk iti pangkabiagan.

Ti panangi-lockdown ken panang-arestar kadagiti umili a rumuar ket saan nga isu ti umno nga aksion iti daytoy a kasasaad. Naan-anay a relief package ken ayuda ti kasapulan ti umili tapno saanda nga rumuar iti babbalay ken komunidad.

Saanyo a marikna ti kapadasan ti nanang a mangkikita ti annakna a mabisbisinan ken awan ti ammo na a pangalaan iti sumaruno a kanenda. Mabalin met koma ti mapan umutang. Ngem kasanotayo a mapan agutang ket uray dagiti mabalin nga pagutangan ket saanda a makaruar? Mabalin koma met a mapan kami dumawat ti libre a nateng manipud kadagiti gardinero iti La Trinidad, ngem nagado met ti restrictions iti panaggaraw gapu iti ECQ. Mabuteng kami para iti pamiliami, para iti annakmi ta awanen ti isangpetmi a makan. Inaldawkami a maburiburan gapu iti kapapanunot no sadinno manen ti pagremedioan ti sumaruno nga aldaw. Mabutengkami nga awan ti iyeg pay ti barangay a relief. Mabutengkami a rumuar ta maarestarkami ken baka no maalisan kami iti COVID-19. Mabuteng kami nga agriri ta baka paltoganda kami dagiti pulis segun ti mandar ti presidente ken hepe ti Cordillera. Mabutengkami nga aguray ta baka awanen ti ur-urayenmi.

Serbisyo, saan nga aresto!

Relief ken ayuda, itattan! # nordis.net