Kalusugan at politika: Ang usapin ng buhay at kamatayan sa panahon ng COVID-19

Sa kabila ng ECQ at iminumungkahing social distancing, walang magawa ang mamamayan kundi labagin ang mga ito. Dahil sa kawalan ng ayuda mula sa administrasyon, kinakailangan na magtrabaho para may makain at makaraos sa buong quarantine period. Ang iba naman, dahil walang pabahay, tuluy-tuloy lang ang buhay sa gilid ng mga lansangan. Sa mga solusyon na naisip ng gobyerno, hindi nila naisip ang mga maralita.

Kalusugan at politika: Ang usapin ng buhay at kamatayan sa panahon ng...

2 MIN READ

www.nordis.net

Nakapanlulumo maging mahirap sa panahon ng pandemya.

Noong ika-24 ng Marso, natanggap ng pamilya ng senador na si Aquilino “Koko” Pimentel ang balitang nag-positibo siya sa sakit na COVID-19. Apat na araw ang tinagal bago lumabas ang resulta. Tinalo ito ng resulta ng pamilya ng dating senador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr., na lumabas ang resulta pagkatapos ng isang araw. Nasa isa hanggang limang araw lang din ang tinagal ng paglalabas ng resulta ng iba pang mga senador, kongresista, meyor, bise-mayor, mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, at ng mga mayayamang pamilya dito sa Pilipinas.

Nakatengga naman sa listahan ang mga Pilipinong may kakayahang magpa-test sa Department of Health. Ang mga mahihirap na nakatira sa iskwater at mga probinsya? Hindi pa nate-test ang karamihan. Ayon sa opisyal na datos ng Department of Health (DOH) noong ika-20 ng Marso, nasa 1,269 pa lang ang nate-test sa bansa. Nasa 1,075 ang naitalang positibong kaso, habang 68 ang naitalang patay.

Mayroon hindi maikakailang pagkakamali sa pagharap sa pandemyang ito. Hindi nakatuon ang pansin ng gobyerno sa paglutas ng problema gamit ang kanilang administratibong kapangyarihan. Sa halip, itinutuon nito ang pansin sa pagkontina sa sakit habang itinutulak ang bigat at sisi sa mamamayan. Ang kanilang prinsipyo: ang pagiging hindi disiplinado ng mamamayan ang dahilan kung bakit kumakalat ang sakit, kaya dapat lang silang gipitin para burahin ang pandemyang ito.

Kaya’t hindi na nakakagulat pa kung ano ang naisip na “solusyon” ng gobyerno—enhanced community quarantine (ECQ), na sa esensya ay lockdown. Ito ang dahilan kung bakit militar lang ang nakamando sa mga tsekpoynt, at walang kasamang mga propesyunal mula sa larangan ng medisina. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit napakababa ng badyet at pansin na itinutuon para sa pananaliksik, testing at containment ng sakit.

Wala namang magawa ang karaniwang mamamayan sa ganitong sitwasyon. Sa kabila ng ECQ at iminumungkahing social distancing, walang magawa ang mamamayan kundi labagin ang mga ito. Dahil sa kawalan ng ayuda mula sa administrasyon, kinakailangan na magtrabaho para may makain at makaraos sa buong quarantine period. Ang iba naman, dahil walang pabahay, tuluy-tuloy lang ang buhay sa gilid ng mga lansangan. Sa mga solusyon na naisip ng gobyerno, hindi nila naisip ang mga maralita. Dahil wala pang laganap na testing, walang paraan ang karaniwang mamamayan na malaman kung nakuha na ba nila ang sakit. Maaari tayong mamatay nang hindi natin alam kung ano ang dahilan.

Ito ang politika sa ilalim ng usaping pangkalusugan. Hindi ito usapin lang ng pagkakasakit, ng buhay at kamatayan—usapin ito ng sino ang may kakayahang mabuhay. Sa ganitong sitwasyon, talagang nakapanlulumo maging mahirap sa panahon ng pandemya, ngayong panahon ng COVID-19.

Simple lang naman ang hinihingi ng mamamayan—libreng mass testing, ayuda at seguridad sa pagkain. Hindi totoo na walang badyet at kakayahan ang gobyerno. Marami silang puwedeng pagkukunan ng badyet. Isang patunay rito ang “emergency” na pera at kapangyarihang ibinigay sa presidente. Kayang-kaya na ilaan ang badyet mula sa ”intelligence” at sa military fund, lalo sa ganitong “emergency situations”. Pero, kahit na gaano kalungkot at nakagagalit, hindi ito ang prayoridad ng administrasyon.

Sa ngayon, hintayin na lang natin kung sino sa mga VIP list ang magkakaroon ng sakit at mamamatay. Sa hinaharap, walang social-social distancing—magpo-protesta tayo. # nordis.net