“Kahit ngayon lang” — ito ang hiling ng mag-inang inaresto ng mga pulis sa Santiago City matapos maharang sa isang tsekpoint noong Marso 24, ika-7 araw ng lockdown. Galing ang mag-ina sa kanilang kamag-anak kung saan sila pansamantalang nakikain dulot ng kawalan ng hanap-buhay. Iligal silang ikinulong at pinapagmulta ng P2,000 bawat isa bago pakawalan.

Katulad sila ng iba pang pamilya, araw-araw ay pinoproblema ang ihahain sa mesa na lalong lumala matapos ipatupad ang Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa buong Luzon. Sa kabila ng kumakalam na sikmura, pananakot naman ang hatid ng mga pulis at militar. Pinaparusahan ang sinumang susuway sa mga patakarang ibinaba ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ipinapatupad ang bisa ng mga binuong alituntunin ng Malacañang sa ilalim ng Proclamation Nos 922 na nagdedeklara ng State of Public Health Emergency at Proclamation No. 929 na lalagay sa buong banasa sa State of Calamity dahil sa banta ng Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Maaring hulihin at ipiit ang sinumang sumuway sa quarantine ng kasong assault o kaya ay paglabag sa Republic Act No. 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act.

Tumitinding kalupitan at kahirapan dahil sa lockdown

Enero pa lamang ay seryoso na ang banta ng kumakalat at nakahahawang COVID-19 sa mundo. Sa Tsina naitala ang unang kaso ng sakit na pumatay sa sampu-sampung libong mamamayan nito. Sa kabila ng ligalig na dulot ng nakamamatay na sakit, nagawa pang magbiro ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dito at sinabing “pupuntahan sa bahay at sasampalin”.

Nagulantang ang pamahalaan sa hindi mapigilang pagdami ng nahahawaan ng COVID-19. Naging lalong bulnerable ang buong pampublikong kalusugan dahil kulang ang laboratoryo, Personal Protective Equipment (PPE), at mga testing kits. Noong ika-16 ng Marso, ang solusyon ni Duterte sa krisis na ito ay community quarantine sa buong National Capital Region na pinalawig kinabukasan sa buong Luzon. Ang tinaguriang ECQ ay sa katunayan ay lockdown, kung saan ang mga pulis at militar ang may pangunahing kontrol.

Ipinatigil ang lahat ng uri ng pampublikong transportasyon at ipinagbawal ang malakihang pagtitipon at paglabas ng bahay. Mga pulis at sundalong nakafull-battle gear ang nagmando ng tsekpoint. Habang ibinigay naman ang bigat ng pagharap sa pangaraw-araw na pangangailangan ng mamamayan sa mga lokal na gobierno.

Ngunit hindi napipigilan ng ECQ ang pagdami ng mga nahawaan ng sakit. Mababa ang bilang ng nagrerekober. Isinantabi ang solusyong medikal, at mabilis na naubos ang PPE, mga facemask at iba pang pangunahing rekursong kailangan ng frontliners sa COVID-19. Bilang resulta, 12 na sa 71 na namatay sa sakit ay mga doktor. Dumarami pa ang health workers na PUIs o PUMs. Sa Tuguegarao City, ang 2 sa bagong kumpirmadong kaso ay nurse na may exposure sa pinaka unang nagpositibo na naka-quarantine sa Cagayan Valley Medical Center (CVMC).

Ipinapanawagan ng World Health Organization (WHO) na maglunsad ng maramihang testing upang tukuyin ang mga nahawaan, tulad ng isinagawa sa South Korea. Layon ng maramihang testing ang tukuyin ang mga nahawaan, ihiwalay at bigyan ng agarang pangangalaga. Subalit lockdown ang tugon ni Duterte at hindi solusyong medikal. Paulit-ulit na binabanggit ng Department of Health (DOH) na hindi pa umano kailangan ng mass testing. Nauna pa ang mga kongresista, senador, mga kamaganak ni Duterte na makatamasa nito habang namamatay na ang karaniwang Pilipino at mga tunay na frontliners gaya ng mga nars, doktor at manggagawang pangkalusugan.

Kawalan ng kabuhayan sa mga manggagawang-bukid

Bagamat pinapahintulutan sa lockdown ang pagsasaka, hindi pa rin ito natutupad sa ilang bahagi ng Isabela. Nagrereklamo ang mga magsasaka sa mahigpit na mga patakaran, kahit pa bibili lamang ng pagkain sa palengke. Ang iba, dumulog pa sa publiko sa pamamagitan ng radyo at social media.

“Ang sweldo namin para sa Marso at Abril ay inutang na namin noong Enero at Pebrero pa lang. Ngayong walang trabaho, saan kami hahanap ng pangkain namin?” pahayag ni Rogelio Gameng mula sa isang komunidad sa Alicia, Isabela. Isinailalim sa “Extreme Enhanced Community Quarantine” ang bayan ng Alicia nitong ika-28 ng Marso matapos makumpirma ang 3 positibong kaso at local transmission.

Anihan ang mga buwan ng Marso at Abril, ang tinatayang hangganan ng lockdown; hanapbuhay sana ito para sa mga manggagawang bukid. Sa loob na 2 buwan, 2-3 linggo lamang ang mayroong trabaho. Nakasalalay naman ang kanilang trabaho sa kung may mahahanap pa silang makokontrata na magpapa-ani ng palay. Higit pang pagsubok ang papadaming mga reaper at iba pang makina na umaagaw sa kanilang kabuhayan. Sa tala ng Danggayan Dagiti Mannalon iti Isabela (DAGAMI), nawawalan ng P6,132 na kita kada anihan, o P266 kada araw, ang manggagawang-bukid. Paliwanag ni Rogelio sa Nordis, mauuna umano silang mamatay sa gutom kaysa sa COVID-19.

Para iparating ang kanilang mga hinaing, sa Facebook sila nagpahayag ng protesta. Giit nila na dapat magkaroon ng kagyat na ayuda para sa manggagawang-bukid at bigyan ng tunay na konsiderayson lalo sa katulad nilang nasa frontline din bilang lumilikha ng pagkain para sa buong bansa.

Takot sa kagutuman at karahasan

“Mamamayan, gutom na. Serbisyong panlipunan, ibigay na!” laman ng papel na hawak ng mga lider-magsasaka sa Amulung, Cagayan. Anila, hindi sila makapagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan na pawang ‘isang kahig, isang tuka’ lamang.

Ang mga “no work, no pay” kagaya ng construction worker naman sa parehong lugar ay ipinahinto ang trabaho dahil sa lockdown. Nangangamba si Grace, asawa ng isang trabahador at ina ng tatlong bata, dahil walang kita sa nakalipas na isang linggo. Wala silang ibang ikinabubuhay. Sa isang post, lumuha siya sa paglalahad kung paano na nila bubuhayin ang 3 pa niyang anak.

Istranded naman sa Tuguegarao City si Merlyn, isang kababaihang magsasaka. Hangad niya na makapiling ang anak niyang babae na inaasahang manganganak sa katapusan ng Marso. Aniya, hindi na niya marahil maaalalayan ang anak hangga’t hindi natatanggal ang lockdown. Kahit ang pagsisikap niyang makapaghanap ng alcohol at iba pang kagamitan sa panganganak ay nabigo dahil sa kawalan ng kita at mapagbibilhan.

Ang karanasan nila Rogelio, Grace, at Merlyn ay karanasan ng anakpawis sa buong daigdig. Sa isang pandemya tulad ng COVID-19, ang mga manggagawa, magsasaka, maralita, mga matatanda at may karamdan, ang pinaka-bulnerable na mahawaan, magkasakit at mamatay. Wala silang kakayahang mag-imbak ng pagkain, bumili ng gamot, at mabuhay nang hindi nagpapagal sa pagawaan at sakahan.

Nag-aalala sina Rogelio, Grace, Merlyn at mga kapwa nilang anakpawis sa tumitinding dahas at pagpaparusang hatid ng lockdown. Ngunit hindi nila hahayaan ito. Kasama nila ang mas maraming Pilipino na kinakalampag ang pamahalaan para magbigay ng agaran, makatao at siyentipikong tugon sa COVID-19. # nordis.net / kasama ang mga ulat nila na Deo Montesclaros at Jhames Paredes