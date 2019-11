Pagpapalalim sa Pagtutol sa Tiranya

www.nordis.net

Mula sa buhay na nakatutok lamang sa sarili at pagkamit sa mga pangarap na naka-angkla sa makitid na pagtingin sa buhay, malaki ang ipinagbago ng aking pananaw nang sumali ako sa Cordillera Women’s Education, Action Research Center (CWEARC). Sa tulong ng organisasyon, namulat ako sa mga kaganapan hindi lang sa Cordillera kundi pati na rin sa buong bansa. Noong ika-25 ng Oktubre, nagkaroon ng Regional Women’s Human Rights Summit na pinangunahan ng CWEARC kung saan tinalakay ang mga isyu ng iba’t ibang sektor sa lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa kababaihan sa Cordillera. Kasama sa mga nagsalita ay si dating Chief Justice Lourdes Sereno at si Ms. Inday Espina-Varona. Sa bandang huli ng programa, nagbigay ng mga testimonya ang mga nakaranas ng kalupitan ng estado.

Sa sumunod na araw, isinagawa ang Regional Council Meeting ng Innabuyog kasama ang mga kinatawan ng mga lokal na member organizations nito mula sa buong Cordillera. Napag-usapan ang mga problemang nakakaapekto sa katutubong kababaihan ng Cordillera. Sa mas mahalagang konteksto, dito muling nagsamasama ang mga katutubong kababaihan upang mapag-usapan ang mga susunod na hakbang para maharap ang mga lumulubhang isyu, lalong lalo na ang development aggression at ang kakambal nitong militarisasyon. Kasama sa programa ang paralegal training para sa mga dumalo upang maarmasan sila ng kaalaman kung ano dapat ang gagawin sa mga pagkakataong makaranas sila at ang kanilang komunidad ng paglabag sa kanilang karapatan. Nakakagalit isipin na ganito na kalala ang sitwasyon ng mga sibilyan at aktibista na kakailanganin ng diskusyon at pag-aaral kung sakaling makaranas sila ng dahas mula sa mga pwersa ng estado na ang dapat na mandato ay pagsilbihan at protektahan ang mamamayang Pilipino.

Dahil sa Executive Order (EO) 70 na inilabas ng administrasyon ni Rodrigo Duterte noong Disyembre 2018, nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF – ELAC) na nagresulta sa kaliwa’t kanang mga kaso na lumalabag sa karapatang pantao ng mga katutubong mamamayan, rights defenders, at mga organisasyong tumututol sa anti-mamamayang polisiya ng estado. Sa Section 1 ng EO 70, inilatag ang stratehiyang Whole-of-Nation Approach (WONA) para raw sa kapayapaan na inclusib at tuloy tuloy. Dahil sa pag-insitutionalize ng WONA, dumadami at lumalala ang mga kasong lumalabag sa karapatang pantao kung saan mga pwersa ng estado mismo ang gumagawa dulot ng pagpapalaganap ng listahan ng “targets” ng inaakusahan nilang front organizations ng CPP-NPA-NDF. Sa isang hearing ng Committee on National Defense and Security ng kongreso, isinama sa listahan ang ilan sa mga organisasyon ng mga katutubo dito sa Cordillera tulad ng Timpuyog Ti Mannalon Ti Kalinga (TMK), Cordillera People’s Alliance (CPA), Regional Development Center (RDC) – Northern Luzon, at iba pa. Ang mga akusasyong ito ay walang basehan. Ang mga nabanggit na nasa sa listahan ay mga ligal na organisasyon. Malinaw na ang layunin ng WONA ay patahimikin ang mga boses na ang tanging pinaglalaban ay ang karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan.

Ang mga pangyayari sa nakalipas na Undas ay nagpapatunay sa lumalalang sitwasyon sa bansa kung saan ang estado ay lumalapastangan sa mga saligang konsepto ng karapatang pantao. Sa pamamagitan ng Search Warrants (SW) na inilabas ni Executive Judge Cecilyn Burgos-Villavert ng Branch 89 ng Quezon City Trial Court, ni-raid ang mga opisina ng mga progresibong organisasyon at ilegal na inaresto ang mga aktibista sa Tondo (SW No. 5944), Paco (SW No. 5947), at Bacolod City (SW No. 5953). Bukod sa mga aktibista, ilang manggagawa rin ang dinakip sa Escalante, Negros Occidental (SW No. 5948 at 5949). Kasama sa ni-raid ang opisina ng Bayan Manila Chapter, Manila Workers Unity, Kadamay-Manila, Gabriela at iba pa. Mapapansin na magkakasunod ang docket numbers ng search warrants, kaya kailangang maging handa sa mga posible pang raids na nakatago sa maskara ng WONA.

Sa sunod sunod na mga raid at ilegal na pag-aresto, halatang hindi pa ganoong kalawak, kaingay, at kagalit ang reaksyon mula sa publiko. Sa tulad kong nagsisimula pa lamang palalimin ang pagtutol sa tiranya, masasabi kong malaki pa rin ang kakulangan sa ‘king kaalaman. Kaya sabay sabay pa nating palalimin ang pagmumulat sa ating hanay at lalo na sa kalakhan ng mamamayang Pilipino. Hindi ito ang panahon para tayo ay manahimik. Ang desperadong hakbangin ng administrasyon ni Duterte ay patunay na sila ay nangangamba sa mga taong marunong magsalita at lumaban. Nasa tamang katuwiran ang pagsalungat at paglaban lalo na kapag ang gobyerno ay hindi na kumakatawan sa interes ng mamamayang kanyang dapat pagsilbihan. Gaya nga ng sabi ni Theodore Roosevelt, “Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president.” Itinutulak tayo ng goberyno ni Duterte na makibaka para ma-itaguyod ang ating karapatan. Kaya wag tayong titigil sa pagtindig sa ‘ting mga prinsipyo at paigtingin pa natin ang pagtutol sa pasismo! # nordis.net

This is a reflection from Abi Dango, a staff of the Cordillera Women’s Education Action Research Center, Inc.