Pagtaengan wenno pagnaedan?

Ni DONNA RABANG PETA

www.nordis.net

Iti maysa nga agsapa idiay simbaan ti Baclaran, Paranaque simmangpet kami naggapu idiay Laoag City. Ditoy kami nga aginana apagbiit para iti sumaruno a byahe mapan idiay Malaybalay, Bukidnon.

Bayat ti panangigop ko ti kape naiyistorya kaniak tay padi a kaduami, “adda dagitay miembro ti Kadamay dita ballasiw iti alad ti simbaan, tumultulongda kadagitay naka-picket nga urban poor. Intay agbisita biit damdama” kinunana..

Rimwar kami manipud iti compound ti simbaan agturong iti Opena Street, bassit a kalsada a nakasilpo iti Roxas Blvd. Ti Roxas Blvd ket maysa a kangrunaan a highway agturong idiay Ninoy Aquino International Airport. Nadanonmi dagiti umili nga apektado ti demolisyon ken sumagmamano a miembro ti Kadamay iti sirok ti maysa a tent – nagserbi a pagmitingan ken pagdadagupan dagiti sumangbay a bisita ken dagiti maseknan nga umili.

Nagrupo-grupo dagiti tattao, ken nadisso-disso ti puesto da, adda ti grupo a nakadistino iti entrance ken exit ti kalsada ken adda met ti grupo a naka istasyon iti kada entrance dagiti iskinita. Bambantayanda no sino ti sumrek ken rumwar iti kalsada. Nakasaganada no adda ti dagus a manggandat a mang-disperse iti picket line. Iti agdama, nadalus ti Opena Street, awan ti makita a puesto dagiti street vendors, saan a kas iti dati a saan a makita ti pader ti simbaan gapu iti kaadu ti display a malako.

Bayat ti panagtakder ko iti tengnga ti kalsada, buybuyaek dagiti ubbing naragsakda nga aga-ayam, immanay tay dua a karton ti sardinas nga inyaplag tay ama da. Paga-ayat da ti aga-abay a nagidda idiay karton. Kasla awan ti parikut ti lubong, kasla awanda iti picket line, kasla awan ti gandat a demolisyon.

Inyarasaas ko kenni Dandan, kaduak a misyonero, “ammom kadi a dagita structure a nakadikket kadagita babassit a building ket balbalay?”

Nagmulagat isuna sananto kinuna, “Ania? Sus Apo!” Isu laeng ti naibaga na kasilpo kadagiti barung-barung nga agserserbi a balay dagiti urban poor ket isu ti gapu a naka-picket dagitoy.

Adu dagiti mabuybuya iti telebisyon nga itsura ti urban poor iti Manila ngem para ken ni Dandan daytoy ti umuna a gundaway a makakita ti balay dagiti pudpudno a nakukurapay nga umili iti syudad. Dagiti barung-barung a naaramid babaen iti pinagsisilpo a sim (yero), karkarton ken no ania pay ti mabalin nga isilpo tapno maaramid laeng a pagnaedan.

Addaan ti lugar kadagiti balay a ti rukod na laeng ket 3 x 2.5 metro, mabalinen a pagnaedan ti maysa a pamilya, basta adda ti pagiddaan ken pangikabilan kadagiti usaren. Adda met ti barung-barung nga adda ti second floor na uray no nailet. Agsisinublat ti schedule ti panagturog da, adda met dagiti dadduma nga agiyaplag da laengen iti ruar ti balay (iti igid ti iskinita).

Bayat ti panagi-istorya mi, naglukat ti maysa a ruangan iti asidegmi, impagarup ni Dandan a “comfort room” daydiay rimwaran ti tao ket nakita na a balay gayam!

“Hay apo Ate, no kasta laeng ti kabibiag ko ditoy Manila, uray agawidak laengen idiay probinsya anusak laengen ti apan makitalon. Kasano ngarud ti biag dagitoy adda ditoyen, Ate?” naiyebkas ni Dandan.

Ababa laeng ti sungbat ko, “sika laengen ti mang-usig no dayta ket pagtaengan wenno pagnaedan?”

Pangta iti Demolisyon

Maysa kadagiti kangrunaan a programa ti gobyerno iti Pilipinas ket ti panangdalus kadagiti adu a kalkalsa nangruna iti National Capital Region (NCR) babaen ti Clean Up Drive kas iti Divisoria, Parañaque City (Baclaran) ken Quiapo daytoy ket kasilpo iti Build, Build, Build Program (BBBP) ni Presidente Duterte. Dagitoy a luglugar ti kangrunaan a paggatangan dagiti komersyante kadagiti ilako da iti nadumaduma a paset iti Pilipinas. Ti BBBP ket dakkel a pangta kadagiti nakukurapay nga umili iti syudad wenno urban poor. Rinibo nga urban poor ti mapatakyas ken maawanan iti pagkabiagan gapu iti daytoy a programa.

Dagiti kalsada ken iskinita iti Opena, L. Gabriel, Mactan, Lt. Garcia ken Unida ket masarakan iti igid ti simbaan ti Baclaran. Sumagmamano laeng dagitoy a kalsada nga apektado iti intero Clean Up Drive. Iti intero a Parañaque adu a vendors ti naawanan iti pangkabiagan ken na-demolish ti pagnaedan sipud pay idi inrugi ti gobyerno a nagdalus kadagiti kalkalsada.

Kinuna ti maysa nga adda idiay picket line, “malaking bagay sa amin ang may pumupunta at bumibisita sa amin dito dahil nakakadagdag sa amin ng suporta at lakas ng loob, maraming salamat po sa inyo.”

Kalpasan ti misyon mi idiay Bukidnon nagsubli kami idiay Baclaran, nadamag ko a nadisperse diay picket line nga impatakder dagiti apektado nga umili. #nordis.net