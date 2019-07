LUNSAD-AKLAT | Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal

Ni BRENDA S. DACPANO

Inilunsad ang librong Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal, na kalipunan ng mga tula na sinulat ng makata at aktibistang si Rene Boy Abiva habang siya ay bilanggong political. Ito ang pangalawang lunsad-libro na ikalawa ding aklat ni Abiva. Inilunsad ang aktibidad sa Teatro Amianan ng Unibersidad ng Baguio (UPB) noong Hulyo 17 na dinaluhan ng mga 80 lagad ng sining, manunulat, guro, estudyante at iba pa. Unang inilunsad ang Agaw Agimat sa Lungsod ng Quezon noong Hunyo 11.

Sa kabila ng malakas na ulang dulot ng Bagyong Falcon, naging mainit ang pagtanggap ni Prof. Jimmy Fong, Dekano ng Kolehiyo ng Sining at Komunikasyon ng UPB, sa may akda at mga dumalo sa aktibidad.

Matagumpay na naisakatuparan ang pagtitipon sa pakikipagtulunganng Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto Northern Luzon (SELDA-NL), Cordillera Human Rights Alliance, Baguio Writers Group at Dap-ayan ti Kultura iti Kordilyera.

Nagsalita rin si SELDA-NL Chairperson Joanna Cariño hinggil sa pampolitikang-panggigipit at mga detenidong politikal. Ayon sa kanya, ang mga pagpatay, pag-aresto at pagsampa ng mga gawa-gawang kaso ay nangyari sa panahon ng diktadurya ni Marcos at nangyayari rin ngayon.

“There is a feeling of déjà vu,” wika niya.

Hinahamon niya ang lahat na manindigan at labanan ang tiranya ni Duterte.

Si Abiva ay nakulong ng limang taon sa Ifugao District Jail sa Kiangan dahil sa mga gawa-gawang kasong isinamba ng pulis at militar. Pinaratangan siya, kasama ang ilan pang aktibista mula sa Lambak ng Cagayan na mga kasapi ng New People’s Army na nagsagawa ng pananambang sa probinsiya ng Ifugao.

Nailathala ang una niyang libro noong 2018 na pinamagatang Tuligsa at iba pang mga tula. Ang kanyang pangalawang libro Agaw Agimat ay naglalarawan sa pakikibaka ng anakpawis, isang pagtalunton sa nakaraan, sa kasaysayang mayaman sa himagsikang sinasangkapan ng mga an-anib, anting-anting o agimat upang hindi tablan ng bala o punyal ang katawan. Ang agimat na tinutumbok ng akda ay ang kamalayan na kailangang magising upang maganap ang isang dakila at malawakang pagputok ng mga dagitab.

Mailalathala ang ikatlo niyang libro sa Nobyembre na Bandillo, koleksyon ng mga tula alay sa pinaslang na konsultant ng National Democratic Front of the Philippines Randy Felix Malayao.

Bago naging makata ay naunang nakahiligan ng may akda ang pagpipinta at pagtugtog. Nagsusulat rin siya ng maikling kwento sa Ilokano at Filipino.

Bilang pagtatapos, isinagawa ng ilang mga dumalo ang pagabasa ng mga tulang sipi sa kanyang libro at book signing.# nordis.net