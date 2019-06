POETRY | Ang Wika at Panitikan

Ni RENE BOY ABIVA

www.nordis.net



Rehiyunal man o Pambansang antas ay dapat tangkilikin

sikaping saliksikin, bungkalin at payabungin,

nang sa gayo’y mamulaklak at mahubog natin

ang matibay, tunay at buhay na nasyunalismo

na gaya sa isang makulay at puno ng buhay na hardin.

Bawat Pilipino’y ito ang tungkulin,

ang gamitin, pagyamanin at hubugin

ang wika’t panitikan sa kaluluwa, puso’t damdamin

gayong siyang kailangan ng bawat isa sa atin

upang pag-unlad, kalayaan at pambansang-kaakuhan

ay ating kamtin mula sa kuko ng puting dayong mandaragit

na dumagit sa matamis na kapalaran ng kasarinlan

at sariling pagpapasya natin.

Kaya’t tayong mga Manunulat at Makata

-lalung-lalo na ang madla-

ay muling hinahamon ng kasaysayan,

na balikan yaring mga pangaral

ng pluma ni Rizal na Dakila ng Calamba, Laguna

at ni Ka Celo Del Pilar ng Bulakan, Bulacan

o ng itak at sundang ng magiting na Supremo

Andres Bonifacio ng Tondo, Maynila

-gayong ang wika’y kaluluwa

at ang panitikan ay ang laman

na siyang bubuo sa isang makapangyarihang

0moog at sandata para sa paglayang asam

ng mga naunang nuno ng ating lipi

at lahat ng pinagsasamantalahang uri;

mas nakamamatay ito kumpara sa pinaka-abante at pinakamalakas

na riple, kanyon at armas nukleyar ng mga bayang imperyalista! # nordis.net