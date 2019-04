LITERARY | Isang epikong pagtatagpo sa paanan ng Bulkang Canlaon

Ni RENE BOY ABIVA

Bumaba ang Haring Sauron sa kanyang trono

at kanyang hinarap si Tano sa isang duwelo;

una’y nagsalpukan nang anong lakas ang kanilang kamao

dahilan upang halos mayanig ang buong isla sa gitna ng mundo;

hinugot ng una ang espada niyang bigay ng mga Kano

habang suot ang itim na bakal na baluting bigay ng mga Tsino;

habang ang huli’y karit na pinanday ng pasakit at dugo

na isinawsaw-ibinabad sa abo ng mga kauring yumao;

habang suot ng patpatin-kayumangging katawan

ay mumurahing parka, sambalilyo at kamesa-de-tsino;

at nagpang-abot ang ngipin ng kanilang patalim

kumislap-umalumpihit-ngumitmit ang talim laban sa talim

pumisik-pumitik-umapoy ang dagitab sa gitna ng dilim

hanggang sa umabante-bumayo-bumigwas nang isang malakas na kagat

ang karit ni Tanong sinapian ng ispirito-lakas

ni Juan Kristo na mula noo’y maalamat;

isang hakbang, dalawa, tatlo, apat

hanggang sa si Haring Sauron ay lamunin ng apoy na nang-uupat

hanggang sa lahat ng kanyang galamay ay naubos-na-abat

hanggang sa ang pinagmamalaki niyang Bagong Golgata at Mordor

ay nalusaw na waring sa asin na nawalan ng alat.

Abril 4, 2019

Lungsod Quezon, Maynila

*Golgota- lugar kung saan ipinako si Kristo; Bundok ng Bungo.

**Mordor- kaharian ni Haring Sauron sa pelikulang Lord of the Rings.

***Sauron- tumutukoy sa Oplan Sauron at kay Haring Sauron, ang Diyos ng Kadiliman.# nordis.net