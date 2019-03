WOMEN’S FRONT | Babbai ti Kordilyera, sumikad para iti umno a panaggobierno ken pulitika ti panagbalbaliw!

Ti INNABUYOG-GABRIELA

www.nordis.net

Pablaak ti Innabuyog iti pananglagip iti Sangalubongan nga Aldaw dagiti Marigrigat a Babbai

Padayawantayo dagiti babbai a limmaban ken agtultuloy a lumablaban tapno gibusan ti amin a porma ti diskriminasion ken kinaranggas kadagiti babbai karaman dagiti ubbing kas pananglagiptayo iti Sangalubongan nga Aldaw dagiti Marigrigat a Babbai.

Padayawantayo ni Gabriela Silang, maysa a babai a maingel manipud iti Abra, a limmaban para iti panakawayawaya ti Pilipinas manipud kadagiti kolonialista nga Español; dagiti babbai ti Kalinga, Bontoc ken Abra a timmakder para kadagiti ilida laban iti Chico Dam ken ti panagtroso ti Cellophil Resources Corporation idi panawen ti Martial Law kas kenni Ina Petra Macli-ing ken dagiti babbai a mangsalsaluad iti karbengan tao, nga agtultuloy a maat-atake ken mabalbalud.

Nasurok sangagasut a tawen ti naglabasen manipud iti immuna a selebrasion ti Sangalubongan nga Aldaw dagiti Mangmangged a Babbai ngem makunatayo nga agtultuloy latta ti sistema a mangpatpatalinaed iti nababa a panagbuya kadagiti babbai.

Pakpakaruen daytoy ti agdama nga agraraira a krisis iti ekonomia iti sangalubongan a tukad a nagresulta iti demolision ti pangkabiagan dagiti marigrigat bayat a dagiti lider nga autoritarian, pasista, rasista ken sexista ti adda iti turay iti nadumaduma a pagilian.

Ditoy Pilipinas, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ti kangrunaan a mangibanbandera iti macho-pasismo, misogyny ken tirania. Nangiwayat isuna ti nadumaduma a tiranikal ken kontra-umili a patakaran. Maysa kadagitoy ti Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law a makaigapu iti panagngato ti presio ti amin a gagatangen manipud iti napalabas a tawen.

Saantayo pay a nakaanges manipud iti epekto daytoy a linteg ket inaprubaran manen ti Kongreso ti TRAIN 2 (House Bill 8083). Babaen ti TRAIN 2, makissayan ti income tax dagiti kompania ken negosio iti 20% manipud iti 30% a nakalanad iti immuna a linteg ti panagbuwis. Ti kayatna a saoen, bayat a bakbaklayentayo ti agsasaruno a panagngato ti presio ti amin a gagatangen ken ti saan a ngumatngato a sueldo dagiti mangmangged, bumasbassit met ti buis iti ganansia dagiti kompania ken negosio.

Ti TRAIN 2 ket impakete met laeng ti gobierno ni Duterte kas TRABAHO Bill wenno Tax Reform for Attracting Better and High Quality Opportunities Bill. Iti nagan pay laeng, agpampamarang daytoy nga agpartuat iti adu a trabaho ngem kasupadi ti linaon ti nasao a linteg. Babaen ti TRAIN 2, adda ti pangta ti nalawa a panangikkat dagiti kompania ken negosio kadagiti mangmangged gapu iti maaw-awagan a “simplipikasion” dagiti insentibo a maaw-awatda, ken dagiti met maikkat iti trabaho ket kasapulan nga agtreyning manen tapno maawatda iti baro a pagaplikaranda.

Gaputa saan a nakasagana ti ekonomia ti Pilipinas a mangipaay ti trabaho kadagiti maawanan ti panggedan, agresulta daytoy iti nakarkaro a rigat ken bisin para kadagiti babbai ken umili. Nailanad met laeng iti TRAIN 2 ti panagingato ti buis kadagiti pribado nga eskuelaan ken ospital nga agresulta iti nanginngina a singir ken serbisio dagitoy nga institusion. Isu a no maaprubaran ti TRAIN 2, mainayon a maiseksek kadagiti pampubliko nga eskuelaan ti annak dagiti saanen a makabael nga agpaeskwela iti pribado nga eskuelaan. Kumaro met laeng ti kasasaad iti salun-at dagiti babbai ken umili gaputa umadu ti saan a makabael iti serbisio a medikal dagiti pribado nga ospital bayat a limitado ti pondo a nailatang kadagiti pampubliko nga ospital.

Saan koma a dakkel nga isyu ti panagbayad iti buis ta ammotayo met a kasapulan daytoy tapno makaurnong iti pondo ti gobierno para kadagiti programa ken serbisio para kadatayo nga umili. Ngem no ti makolekta a buis ket saan a mapan iti pagimbagan dagiti babbai ken umili, rumbeng laeng a tubngaren daytoy.

Ti buis ket mausar koma para iti subsidio iti agrikultura, tapno maingato ti produksion dagiti mannalon ken maisigurado ti naan-anay ken nalaka a makan para iti umili. Rumbeng a ti buis ket maipaay para iti panangipasdek dagiti pampubliko a pagadalan, ospital nga addaan iti libre ken nasimpa a serbisio, nalaka ken natalged a pabalay ken nasimpa ken episiente a transportasion. Daytoy ti kayattayo a pakaipapanan ti pondo ti umili saan a dagiti atrasado a programa, kas ti TRAIN 1 ken TRAIN 2 a nakarkaro pay a mangparigat kadatayo.

Naipasa met laeng ti Rice Tariffication Law wenno Republic Act (RA) 11203 a maimplementar itatta Marso 5, 2019 tapno masolbar kano ti kinakurang iti bagas ken ti nababa a presio ti irik bayat a nangato ti presio ti bagas. Tapno magun-od dagitoy, maikkat ti restriksion iti kinaadu ti maimport a bagas ken maipaima kadagiti pribado ken dadakkel nga importers ti industria ti bagas. Maikkat ti regulatory functions ti National Food Authority (NFA) iti importasion ken suplay iti bagas nga agresulta iti panangikkatda kadagiti empleyadoda.

Nayon pay, iti agdama, maluglugi dagiti mannalon isu a ti implementasion ti Rice Tariffication Law ket agresulta iti panangpatakyas kadakuada iti daga wenno panangipasardeng iti panagtalon. Nalawag ngarud a liberalisasion ti industria iti bagas ti kaipapanan daytoy a linteg.

Malaksid kadagiti kontra-babbai ken umili a patakaran ken linteg kasilpo ti ekonomia, umir-irteng ti panagatake ti gobierno ni Duterte kadagiti babbai babaen kadagiti nadumaduma a misogynistic ken macho pasista a sasao ken aramid. Ditoy Kordilyera, agtultuloy ken kumarkaro ti panagatake ti 7th ken 5th ID ti AFP kadatayo a nainsigudan a babbai babaen ti panangipatungpalda iti Oplan Kapayapaan nga isu ti Internal Peace and Security Plan ti rehimen a Duterte. Maipatpatungpal daytoy babaen kadagiti programa mainaig iti pangkabiagan ken serbisio, kas ti conditional cash transfer (CCT).

Ngem ti pudno a panggep daytoy ket parmeken dagiti kritikal iti agdama nga administrasion ken kontrolen ken patalnaen dagiti umili a lumablaban. Nayon pay, dagiti babbai ken dadduma pay nga aktibista a mangitantandudo iti karbengan tao ket naidarum iti nadumaduma a parparbo a kaso.

Iti agdama, ni Rachel Mariano, maysa a health worker, program coordinator ti Community Health Education Services and Training in the Cordillera (CHESTCORE), ket naidarum iti parparbo a kaso ket napilitan a nangi-submit iti bagina iti Regional Trial Court idiay Tagudin, Ilocos Sur tapno paneknekanna nga awan basolna. Itatta, nakabalud isuna iti provincial jail ti Ilocos Sur gaputa saan a mapiansaan ti parparbo a kaso ti murder ken walo a kaso ti attempted murder nga impila ti 81st IB laban kenkuana. Ti panakaibalud ni Rachel ket nasakit a panunoten gaputa naibalud isuna nga awan basolna.

Nayon pay, ti Innabuyog, rehional nga aliansa dagiti nadumaduma nga organisasion dagiti nainsigudan a babbai iti Kordilyera, ket saan a nailaksid kadagitoy a panaglabsing iti karbengan tao nga ar-aramiden ti estado. Agtultuloy ti panangsisiim, panangbutbuteng kadagiti lider ken miembro ti aliansa. Nalawag a dagitoy nga addang ket ar-aramiden ti rehimen a Duterte tapno parmeken dagiti mangibutbutaktak ken lumablaban kadagiti kontra-babbai ken kontra-umili a polisiya.

Ngarud, itatta a Sangalubongan nga Aldaw dagiti Marigrigat a Babbai, saantayo nga itulok nga agtalinaed ti buteng. Aramidentayo nga inspirasion dagiti babbai ti Kalinga, Bontoc ken Abra a natured a timmakder para kadagiti ilida idi panawen ti Martial Law.

Mangnamnmatayo iti nagkaykaysa a gannuat dagiti babbai ken umili a maipatungpal dagiti pudno a panagbalbaliw iti sistema ti panaggobierno.

