Ekstension ti kinabalido ti pondo kadagiti biktima ti martial law inaprubaran ni Duterte

By BRENDA S. DACPANO

www.nordis.net

BAGUIO CITY — Inaprubaran ni Pres. Duterte ti joint resolution ti Kongreso maipapan iti extension iti kinabalido ti pondo para kadagiti biktima ti panaglabsing iti karbengan tao idi panawen ti Martial Law. Pinirmaanna ti Joint Resolution 04 idi Pebrero 22.

Babaen ti resolusion, mapalubosan ti Bureau of Treasury ken ti Landbank of the Philippines nga ited ken isigurado a mabayadan dagiti claims.

Inaprubaran ti Kongreso daytoy a resolusion idi Agosto 14, 2018 a kangrunaan nga autor ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate. Panggep daytoy a resolusion nga agingga Disiembre 31, 2019 ti kinabalido ti tseke, ken no saan a ma-extend ket maisubli idi Agosto 11, 2018 iti Bureau of Treasury ti kuarta nga adda iti Landbank.

Malagip a 11,103 laeng ti inaprubaran ti claims board iti kabuklan a nasurok 75,000 nga aplikasion. Ngem 6,000 laeng ti nabayadan a benepesiario. Ti saan pay a naited a claims nga adda iti Landbank ket P792.6 milion.

Ti pondo iti reparasion dagiti biktima iti panaglabsing iti karbengan tao ti rehimen a Marcos, babaen ti Republic Act 10368, ket manipud kadagiti pondo nga insubli ti Switzerland iti gobierno ti Pilipinas nga indeklara ti Korte Suprema ti Pilipinas a tinakaw dagiti Marcos a kinabaknang.

Mamandaran ti Commission on Human Rights nga iwaras kadagiti claimants a saan pay a naikkan ti tseke bayat a tumulong met ti Landbank iti encashment kadagiti tseke agraman dagiti nainagan kadagiti natayen a claimants no la ket di kumpleto dagiti rekisitos ti Landbank.

Ditoy amianan a Luzon, adda dagiti eligible claimants ngem saan pay a nakaala iti claims gapu ta saan a nakakamakan iti deadline (Agosto 10). Maysa ditoy ti claimant a taga Naguilian, Launion a ni Carmencita Gavino a saannan a nauray ti reparasion ta natayen ngem saan a naikamakam dagiti agtawid ti kasapulan a papeles tapno maalada koma ti tseke. Maragsakan ti kabagianna ta adda pay gundawayda a maawat ti claims.

Ngem naregget ti dawat dagiti biktima a saan a naaprubaran ti aplikasionna a maikkan ti konsiderasion ken uray dagiti biktima a saan pay a nakaited iti aplikasion ket maikkan pay koma ti gundaway, kas makita iti posteda iti facebook ti claims board ken patulodda a mensahe iti Samahan ng Ex-detainees Laban sa Dentensyon at Aresto (SELDA) Northern Luzon.