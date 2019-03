Anakpawis party-list kinundena ang sapilitang pagpapasuko ng magsasaka

By JHAMES PAREDES

www.nordis.net

TUGUEGARAO CITY — Kinundena ng grupong Anakpawis Cagayan ang sapilitang pagpapasuko ni Provincial Governor Manuel Mamba kasama ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa isang libong myembro diumano ng nasabing organisasyon.

Naganap ang nasabing pangyayari sa ipinatawag na “peace rally” at “dialogue” sa Capitol Grounds, sa Peñablanca at Syudad ng Tugegarao noong Marso 18 sa inisyatiba ng 17th Infantry Batallion at sa pakikipagtulungan ng probinsya.

Ayon sa kanilang pahayag, “ang ginagawang hakbang nga 17th IB ng AFP at PNP kasabwat ang gobernador na pagpapasuko at psywar sa mga lider-magsasaka ay bahagi ng panggigipit at pananakot upang pigilang magkaroon ng makabuluhang pagbabago.”

Sa pagsisiyasat ng grupo, napagalaman na ipinatawag ang mga lider at magsasaka para sa diumano sa isang diyalogo kay gobernador kasabay ng pamamahagi ng ayudang pangkalamidad sa mga nasalanta ng bagyong Ompong. Laking gulat na lamang nila nang sila ay pinipilit na “magbalik-loob” sa gubyerno at “magpalinis” ng pangalan sa AFP at PNP.

Maliban dito, pinaalalahanan ng Anakpawis ang mga miyembro nito at mamamayan na mag-ingat lahat mga panlilinlang at hinikayat na ilantad ang mga pandarahas ng gobyerno.

“Winawaldas ng lokal na pamahalaan ang buwis ng mamamayan para gapiin ang pagkakaisa ng masang inaapi, habang sistematikong sinisira ang reputasyon ng Anakpawis at mga kaalyado nitong partylist sa ilalim ng Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (Makabayan Bloc), lalo ngayong panahon ng halalan,” sabi ng pahayag.

Ayon sa probinsya at sa Department of Interior and Local Government Region 2, kasama sa nasabing pagtitipon ang pagpapasumpa sa mga diumanong kasapi ng partylist na sinusuportahan nila ang gobyerno (Oath of Affirmation of Support to the Government).

Ipinangalandakan pa kapwa ng governador at ni Lt.Col. Camilio Saddam, pinuno ng 17th IB, sa isinagawang press conference na layunin pa nilang hikayating sumuko at magbalik loob sa pamahalaan ang umaabot sa 8,000 kasapi ng nasabing party-list.

Sabi ni Isabelo Adviento, tagapangaulo ng tagapangulo ng Danggayan dagiti Mannalon ti Cagayan Valley at dating panrehiyong tagapag-ugnay ng Anakpawis, isang katawa-tawa ngunit nakbabahala ang pahayag at ginagawa ng probinsiya at militar.

Katawa-tawa dahil paano magbabalik-loob sa pamahalaan ang isang organisasyong kinikilala mismo ng Commission on Election at bahagi mismo ng kasalukuyang Kongreso sa paggawa ng mga batas ng gobyerno.

“Walang batayan para sumuko ang mga magsasaka dahil ang Anakpawis ay isang lehitimo at demokratikong organisasyon ng mga mahihirap at magsasaka, simula pa lamang noong tumakbo ito sa Kongreso noong 2004,” wika ni Isabelo Adviento,

Ngunit mapanganib ito dahil aniya, malinaw na itinuturing ng gobyerno lalo ng militar at kapulisan na kaaway ng pamahalaan ang mga kasapi at buong organisasyon na kailangang pasukuin at gapiin mula mismo sa pahayag ng mga opisyal.

Dagdag pa niya, “ang ganitong sapilitang pagpapasuko ay bahagi ng malawakang pagyurak sa karapatan ng mga magsasaka sa kanilang karapatan sa lupa at sa paggigiit ng tunay na repormang agraryo sa ilalim ng rehimeng US-Duterte.”

Binigyang diin ni Adviento na ang peke at pwersahang pagpapasukong naganap sa kapitolyo ay katulad ng hindi makatutuhanang programang agraryo ng kasalukuyang administrasyon.

“Nananatiling walang lupa at marahas na inaagawan pa ng sakahan ang kalakhan ng mga magsasaka sa buong bansa,” aniya. # nordis.net / Photo from DILG Region 2 webpage