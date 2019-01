Pahayag ni Albayalde kaugnay sa “immersion”, paglilihis sa tunay na usapin at mapanganib

Ni SHERWIN DE VERA

BAGUIO CITY — Maituturing na paglilihis sa tunay na mga usapin sa lipunan ang pahayag ng hepe ng Philippine National Police na pilit naguugnay sa “immersion program” o pakikipamusay sa mga komunidad sa pagrerekluta ng New People’s Army ayun sa isang grupo ng kabataan sa Ilocos.

“Ang mataas na presyo ng bilihin, limos na pasahod, kawalan ng lupa ng magsasaka, pagkakait ng libreng edukasyon sa mga kabataan, at pagbalewala ng gobyerno sa karapatang pantao ang dahilan ng tumitindi at lumalawak na galit ng mamamayan,” paliwanag ng grupo.

“Ang pakikipamuhay ng mga kasapi ng mga organisasyon o maging ng mga mag-aaral sa komunidad ay matagal ng kinikilalang bahagi ng pagtuturo,” paliwanag ng pangkalahatang kalihim ng Anakbayan Ilocos na si Jennybeth Mariano.

Ayun sa kanya, sa ganitong paraan, “naipapakita at aktwal na nararanasan ng mga mag-aaral o kasapi ng mga organisasyon ang tunay na kalagayan sa mga komunidad” upang mahusay na mailugar nila papaano magagamit ang kanilang pinag-aaralan upang makatulong sa suliranin sa lipunan.

Nitong Lunes, Enero 14, sinabi ni PNP Chief Oscar Albayalde na minamanmanan nila ang mga organisasyon ng kabataan dahil sa paglulunsad umano ng mga ito ng nasabing aktibidad.

Nagmula ito sa paglalantad umano ng mga sumukong rebelde mula sa Laguna na nagsasagawa ng “immersion” sa NPA ang University of the Philippines at Polytechnic University of the Philippines. Ang mga nakikibahaging kabataan o mag-aaral sa aktibidad ay pwersahang umanong nirerekluta ng mga rebelde.

“Magpapatuloy ang mga kabataan sa pag-aaral at pakiki-integrate sa mga masa dahil naninindigan kami na walang masama sa pag-aaral sa tunay na kalagayan,” sabi ni Mariano.

Banta sa seguridad

Nagpahayag din ng pangamba ang grupo sa panganib na dulot ng nasabing pahayag.

“Ang pilit na pag-uugnay ng PNP sa programang ito sa mga rebelde ay naglalagay sa panganib sa mga estudyante at kabataan. Isa itong pagbibigay katwiran sa mga pandarahas at pananakot na nararanasan namin sa kasalukuyan,” ani Mariano.

Nakiisa naman ang isang propesor ng UP Manila na nagdudulot ito ng banta sa seguridad ng mga mag-aaral na nagsasagawa ng kanilang immersion programs sa iba’t ibang komunidad.

“In UP, we are taught to understand the situation of our country, and to better understand it is to go to communities and to live withi marginalized sectors (Sa UP, itinuturo sa amin na unawain ang tunay na sitwasyon ng bansa, at upang mahusay na maunawaan ito ay tumungo sa komunidad at makipamuhay sa mga nasa mahihirap na sector),” sabi ni propesor Reggie Vallejos ng UP Manila Development Studies program.

Maliban umano sa paglalagay sa panganib sa mga mag-aaral ng UP, ang pahayag ni Albayalde ay paninira sa tunay na essensya ng uri ng edukasyon na ibinapahagi ng pamantasan.

Aktwal na panganib

Napag-alaman ng Nordis na ang kursong Bachelor of Arts in Development Studies ng UP Manila ay isa sa may regular na community integration bilang bahagi ng kurso.

Katunyan, bago pa man ang pahayag na ito, may mga aktwal ng karanasan sa Ilocos ng pananakot sa mga mag-aaral ng UP Manila na nagsasagawa ng “community tntegration.”

Noong Hulyo 2017, pinagbintangang NPA at tinangkang damputin ng mga miyembro ng PNP ang tatlong mag-aaral mula sa pamantasan na nagsasaliksik sa Sudipen sa La Union. Ang paratang sa kanila ay nanggaling kay Noel Amoyen, isang retiradong opisyal ng PNP.

Simula noong 2015, isa ang Ilocos sa mga rehiyong nabigyan ng pagkakataong mapadalhan ng mga mag-aaral sa nasabing kurso upang makipamuhay at magsagawa ng pananaliksik sa kalagayan ng mga magasasaka.

Ayun mismo sa Solidarity of Peasants Against Exploitation, ang panrehiyong organisasyon ng mga magasaka sa Ilocos, malaki ang naitulong ng mga isinagawang pananaliksik ng mga mag-aaral mula dito sa mga isyung kanilang ikinakampanya at kinaharap. Ilan sa mga tinukoy na ambag ng mga estudyante ang pagbuo ng kalagayan ng industriya ng tabako, serbisyong patubig, at dam sa Salcedo, Ilocos Sur. # nordis.net