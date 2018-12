YOUTHSPEAK | Si Tita Rachel, Padre Burgos at mga hayop

Ni RAQUEM JOHN QUITASOL

www.nordis.net

Noong Miyerkules, Disyembre 18 pumunta kami sa Vigan, Ilocos Sur. Bukod sa pamamasyal, bibisita sana kami kay Tita Rachel Mariano na ikinulong kahit na wala siyang kasalanan.

Hindi kami nakadalaw kay Tita Rachel dahil tuwing Sabado at Linggo lang daw pwede dumalaw ang mga bata sa kulungan. Kaya nagpadala na lang kami ng sulat sa kanya.

Natuloy naman ang aming pamamasyal.

Napadpad kami sa Baluarte Zoo kung saan makakakita ng iba’t ibang hayop; may buhay, may patay at may nakakulong din. Nakakita kami ng mga loro, pato, gansa, ostrich at peacock. Mayroon ding tigre, maliliit na kabayo, tupa, zebra, camel at buwaya.

Mayroong ding museo sa loob ng Baluarte Zoo kung saan makikita ang mga stuffed na mga hayop na hindi karaniwang matatagpuan sa Pilipinas. Mayroong oso, lobo, leon, elepante, lynx, leopard, antelope, bison at iba pa.

Magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ko sa loob ng museo ng Baluarte. Masaya ako dahil kahit paano nakakita ako ng mga hayop na hindi pangkaraniwan sa Pilipinas. Pero nalungkot ako dahil sila ay pinatay at ginawang palamuti. Ang mga hayop ay nauubos dahil sa pangangaso ang iba nga ay nanganganib pang mawala na ng tuluyan. Sana hindi pinapatay ang mga hayop lalo na ang mga nanganganib maubos dapat pa nga ay pinaparami ang mga ito.

Mula sa Baluarte Zoo ay pumunta kami sa lumang bahay ni Padre Jose Burgos na matatagpuan din sa Vigan. Si Padre Burgos ay isa sa tatlong paring Pilipino na binitay ng mga Kastila noong Pebrero 17, 1872. Kasama niya sila Padre Mariano Gomez at Jacinto Zamora. Sila ang tinatawag na GomBurZa na inakusahang may kinalaman sa pagaaklas noon ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol.

Katulad din sila si Tita Rachel, naparusahan daw sila dahil sa maling paratang.

Ang lumang bahay ni Padre Burgos ay ginawang museo. Mayroon itong dalawang palapag. Pagpasok sa pintuan ay makikita ang isang makalumang kalesa. Sa unang palapag makikita ang ilang makina at kagamitan sa paghahabi ng tinatawag na abel Iloko. Sa isang silid may telebisyon kung saan pwedeng panoorin kung paano ginagawa ang abel Iloko. May mga makikita rin na telang habing Iloko.

Sa ikalawang palapag naman makikita ang silid ni Padre Burgos, silid para sa mga bisita at ang sala. Makikita rin dito ang mga lumang kagamitan tulad ng mga lampara/chandelier, kama, upuan, mesa, aparador at iba pang palamuti. Mayroon ding kopya ng lumang aklat na Noli Mi Tangere. Mayroon ding lumang piano at lira. Pati lumang arinola.

Marami akong natutunan sa pagpunta sa bahay ni Padre Burgos. Kaya hinihikayat ko ang mga katulad kong mga bata na pumunta sa mga museo para matuto sa mayaman nating kasaysayan. Dahil mas maganda ang pagpunta sa mga museo kaysa sa pagpunta sa mall at sa mga tambayan. At paminsanminsan, break muna tayo sa paghawak ng cellular phone at iba pang electrical gadgets. # nordis.net