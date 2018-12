Umili ti Didipio, nagprotesta laban iti OceanaGold

Ni DEO MONTESCLAROS

SOLANO, Nueva Vizcaya — Iggem dagiti karton ken sako a plakard, ken kagiddan ti tukar dagiti gangsa, nagmartsa ti nadumaduma ng organisasion ti umili ti Didipio manipud iti barangay hall ti Didipio iti ili ti Kasibu agturong ti main gate ti OceanaGold Philippines, Inc.

Naisurat kadagiti sako ken karton dagiti islogan a: “OceanaGold, agum iti daga”, “Oceana Gold, Human Rights Violator”, “Non-renewal of Oceana Gold’s FTAA” ken dadduma pay.

Ti tignay ket paset ti panangrambak ti International Human Rights Day dagiti aktibista a mangkonkontra ti makadadael a panagminas. Indauloan daytoy ti Samahang pang Karapatan ng Katutubong Magsasaka at Manggagawa, Inc. (SAPAKKMMI), Didipio Earth Savers Multipurpose Association (DESAMA), Pun-oh-ohhaan hi Kiphodan, ken dagiti opisyal ti barangay iti Didipio.

Inrekreklamoda ti maipanggep ti ininut a panakaikkat dagiti taga-Didipio nga agtrabtrabaho iti kumpanya. Nailanad iti Memorandum of Agreement (MOA) a priyoridad a maala a trabahador dagiti agnanaed iti barangay ken kabangibang a komunidad.

Iti naangay a programa, situtured a nagsao dagiti lider iti komunidad ken organisasyon iti sango iti CCTV ken gate iti tapno singiren ti kompania kadagiti panaglabsingna ti karbengan dagiti mangmangged ken umili ti Nueva Vizcaya.

Inpeksa pay dagiti raliyista ti panangkontrada ti agtultuloy nga operasion ti kompania a patienda a gapu ti pannakadadael ti aglawlaw ken panangagaw ti dagdaga ti umili.

Kinondenarda pay ti panangisilpo ti organisasyon ken opisyalda iti New People’s Army (NPA) ken Partido Komunista ti Pilipinas. Idi naglabas a bulan, mano a daras nga adda nagisab-it ti sako iti naduma-duma a munisipio ti Nueva Vizcaya a mangibagbaga nga isuda ket kameng ti CPP-NPA ken terorista.

“Saan nga mabukel iti SAPAKKMMI nu awan dagiti panaglabsing iti karbengan. Ngem iti panangirupir gayam iti daytoy ket matatakan tayo a kas rebelde wenu NPA,” kuna ni Vice-Chairman iti SAPAKKMMI a ni Joel Aydinan.

Innayonna a numanpay saanna a maibaga ken maitudo no siasinno dagiti akin aramid ti red-tagging, maisiguradona nga awan dagiti nasao a parikut idi awan pay ti OceanaGold iti ilida.

“No matayak man gapu iti daytoy, naragsakak latta ta inlabanko ti rumbeng,” kunana.

Kabayatanna, naisayangkat ti dialogo iti baet ti Commission on Human Rights (CHR) Region 2 ken umili ti Didipio idi Disiembre 12. Ti panagsango ti ahensia ken dagiti residente ket maipanggep ti kaso iti panaglabsing iti kompania ken red-tagging. Napasamak daytoy iti opisina ti DESAMA.

Indauluan ni Regional Director Attorney Jimmy P. Baliga ti CHR ti panagkalap ti inisial nga impormasion a mabalinda a pagrugian para iti imbestigasion. Pormal nga inawat ti ahensia dagiti papeles a naglaon ti naduma-duma a reklamo ti umili.#nordis.net