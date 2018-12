Treyning iti sustainable agriculture naisayangkat idiay Kalinga

Ni MARVIN CANYAS/CDPC

BAGUIO CITY — Balligi ti naisayangkat nga innadal maipanggep iti sustainable agriculture kadagiti mannalon iti Pinukpuk, Kalinga idi December 6-8, 2018. Ti treyning ket inpaay ti Center for Development Programs in the Cordillera (CDPC Inc.) babaen ti panakikoordina ti Alyansa ti Pesante ti Taeng-Kordilyera (APIT-TAKO).

Agarup pito pulo (70) a katao a nagapu iti innem nga organisasyon iti munisipio ti Pinukpuk ken Balbalan ti dimmar-ay iti innadal. In-host daytoy ti Timpuyog ti Mannalon ti Bakwit Allaguia (TIMBA) nga isu ti nagiddaw ken nangisagana iti nasao nga innadal. Panggep nga ibingay ti kasasaad dagiti mannalon karaman dagiti pamuspusan no kasano a risuten dagitoy, ken ipangato ti kaamuan, kabaelan ken aktitud maipanggep iti sustainable agriculture.

Laksid iti TIMBA, nagapu kadagiti sumaganad a farmers’ organization dagiti dimmar-ay: Mannalon ti Limos Urnos Dur-as Alluyon (MALUDA), Baay Farmers Association (BAFA), Kuttipa Farmers Organisasyon-Asibanglan, Tanggawan Comboy Farmers Association ken iti Balantoy Farmers Association for Development (BFAD).

Lecture discussion, ken practicum ti tinaray ti innadal. Nagaramid dagiti participants ti botanical pesticides ken foliar fertilizer manipud kadgaiti banag a gagangay nga adda iti aglawlawda kas iti mulmula, prutas, kuhol ken rugit ti dinggoen.

Panangipangto ti apit

Kasta met a napadasanda ti maysa teknolohia kasilpo ti panangipangato iti apit ti pagay a makunkuna nga Palay Production Improvement (PPI).

Ti PPI ket maysa nga sistema ti panagpaadu iti apit ti pagay. Paset daytoy ti panangammo ti relasyon iti pagay iti danum, peste ken daga.

Iti nasao a teknika, basbassit ti mausar a bunubon ken maimula daytoy ti nasapsapa iti dua a domingo ken naikeddeng a distansia ken naananay a padanum. Ipaay daytoy ti kondision tapno maagsep ti ramut dagiti organiko a bugaso ken adaddu a panaggipi ti pagay.

Napateg ti panangisigurado ti umannatop a distansia ti tapno maliklikan ti panag-iinnagawda iti sustansia ken init nga kasapulan iti pangiproseso ti kanenda.

Ti PPI ket kadawyan a wagas ti panagtalon kadagiti lugar ti Kordilyera a dimmur-as ti tradisional a produksion ti pagay iti mano a siglo a panagtalon. Saan lang a nagtuloy-tuloy a napadur-as gapu iti panagserrek ti komersial a panagtalon a mangararamat ti kemikal nga abono ken pestisidio.

Iti kasasaad ti Kordilyera s babassit a kinelleng ti taltalon ket usubli daytoy a wagas, epektibo a maipangato iti apit. Bassit lang a mabaliwan iti nairuaman ti mannalon no kaano a mairaep ti bin-I ken saan a panag-usar iti kemikal nga abono ken pestisidio.

Tulong iti mannalon

“Dakkel ti tulong daytoy nga innadal ta dakami mismo ti agaramiden ti usarenmi nga agtalon, saanen a kasapulan a gumatang ti nangina nga abono ken pestisidio,” kuna ni Narrie Tannong maysa a miembro ti TIMBA.

Kasta met nga inallukoyna dagiti dadduma pay a nakipagpaset nga agbirok ti alternatibo iti yellow corn nga agdama a maimulmula iti lugar.

“Madlaw tayo metten iti epektona ti aglawlaw. Agnumar tayo tatta ngem kasano ngay dagiti sumarsaruno nga anak ken appo tayo?” kinunana.

Segun kadagiti nakipaset, malaksid ti pagkasapulan kadagiti kemikal nga abono ken pestisidio iti panangpatanor ti yellow corn, naobserbarda pay ti kumarkaro nga erosion ken panagadu ti peste bayat ti panagimulada ti nasao a bin-i.

Kas paset ti panangsustenar ti TIMBA iti naited nga innadal, naipaay kanyada ti shredder, mechanical weeder, pala, molasses ken dadduma pay a ramit.

“Nagasat kayo a kameng ti TIMBA ta dakayo ti umuna nga agaramid ti usarenyo iti panagtalon, no itultuloy tayo mapadasantayo met lang a mannalon ditoy ti mangikeddeng ti presio ti nagbannugantayo,” kuna ni Norma Baggay ti MALUDA

Inyebkas met dagiti dadduma pay a nakipaset ti apresasionda iti treyning ken panangbigbig ti postibo a maited daytoy kanyada.

Pormal a nalpas iti innadal iti panag-aramid iti plano para iti panangiyaramid ti tunggal organisasion ti kapada nga innadal iti lugugarda. Nagkaykaysada pay a mangidatag ti resolusion iti lokal a gobierno nga agited iti ramit nga usaren da kas iti shredder ken processing building para iti panag-aramid iti abono. Kalkagumda pay a makapatang dagiti opisial tapno kidawen ti panangipaay ti episiente nga irigasion.

Ti CDPC ket maysa nga progresibo nga institusion nga addan kangrunaan a programa nga isigurado ti naananay a makan ken panangsaluad ti aglawlaw. Bayat a ti APIT-TAKO ket ti rehional nga alyansa dagiti pesante iti Kordileyra.

Daytoy a serbisio ken treyning ket maysa kadagiti nabayagen nga ipapaay ti CDPC ken APIT-TAKO tapno tulungan dagiti mannalon tapno mabukel ti kabaellanda nga agsanggir iti bukodda a pigsa ken kaamoan.# nordis.net