Talakayan sa pamana ni Bonifacio at kahalagahan ng Wikang Pilipino, idinaos

Ni JENNYBETH MARIANO

www.nordis.net

VIGAN CITY — Nagtipon-tipon ang mga kabataan at mga guro sa isinagawang talakayan hinggil sa pamana ni Andres Bonifacio at kahalagahan ng wikang Filipino noong ika-30 ng Nobyembre dito.

Sa pangunguna ng Kabataan Partylist-Ilocos, isinagawa ang Boni X Wikang Filipino: isang talakayan sa kahalagahan ng wikang Filipino katuwang ang mga kabataan sa komunidad, estudyante at mga guro mula sa iba’t ibang pamantasan.

Tinalakay ni Mark Angeles, isang Palanca Awardee at manunulat, ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa harap ng krisis panlipunan ng bansa na kahalintulad ng hinarap nila Bonifacio noong panahon ng kastila. Ani ni Angeles, sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pabor sa CHED Memo 20 na nagtatanggal ng ubod na asignaturang Filipino sa mga kolehiyo, pinapatay nito ang pamana at dugong makabayan ng mga kabataan.

Dagdag pa rito, sa ilalim na pandaigdigang sistemang pangekonomiya, itinutulak ng mga dayuhang bayan at korporasyon ang mga bansang katulad ng Pilipinas na pagpokusan ang lenggwaheng dayuhan upang mapabilis ang pagpapalabas ng mga murang lakas-paggawang kinakailangan nila.

Ibinahagi ni Renz Kang, kasalukuyang bise presidente para sa Luzon at 5th nominee ng Kabataan Partylist ang mga naging at magiging hakbang para sa kampanyang #TanggolWikaAtBayan.

“Bilang isang makata at rebolusyunaryo, ipinaglaban ni Bonifacio ang paglaya nating mga Pilipino mula sa mga mananakop kasama na dito ang paggamit ng ating sariling wika. Isang pambabastos sa legasiya ni Bonifacio at mga martir ng rebolusyon ang pagsasawalang-bahala sa ating wika at ating kultura,” ani ni Kang.

Bilang pagtatapos, namata ang mga kabataan at kaguruan sa pamamagitan ng simbolikong pagtapon ng malansang isda “CHED Memo no. 20” kasabay ng panawagan ng mga delegado na ibasura ang CHED Memo no. 20 at pagtatanggol ng wikang Filipino.

Kasabay ring nabuo sa naturang aktibidad ang Tanggol Wika-Ilocos.# nordis.net