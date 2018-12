Red-tagging, umiigting sa Cagayan Valley

Ni WALTER VILLEGAS

TUGEGARAO, Cagayan — Mula Oktubre ngayong taon, nagsimulang kumalat sa Cagayan Valley ang mga polyeto, sako, at text message na naglalaman ng mga paninira laban sa mga personahe at organisasyon sa rehiyon na lumalaban sa korapsyon, kagutuman, kahirapan, at karahasan.

Marami sa mga sako ay nakaplasta sa mga puno at poste sa highways. Samantalang ang mga polyeto ay iniiwan lamang sa harap ng kabahayan sa iba’t ibang bayan at nakikita na lamang ng mga residente sa umaga hinihinalang ang mga ito ay dinala kinagabihan o madaling araw.

Lumampas sa 50 mga kilalang organisador, aktibista, pati mga abogado at relihiyoso ang isinama sa mga listahan. Pinaratangan silang mga “mga lider at rekruter ng NPA”, “mga party-list ng CPP-NPA-NDF”, “tagabulsa ng pondo”, “mga NPA kontak”, “mga NPA sa bayan/siyudad”, at iba pang tawag na naglalayong siraan ang kanilang kredibilidad at rekord bilang tagapatanggol ng mga batayang karapatan ng mamamayan.

K inondena ng iba’t ibang progresibong organisasyon ang pagpapakalat ng nasabing mg polyetos at sako dahil seryosong banta sa seguridad ng mga taong pinangalanan. Nagiging target ng pagmamanman at pandarahas ang mga nakalistang personahe at organisasyon ng mga militar at pulis.

Itinuturo ng Karapatan-Cagayan Valley ang militar na nasa likod ng mga pakanang ito. Wika nila, “The leaflets and streamers with signatories are cowardly acts that can only be perpetuated by the military [locally through the 5th Infantry Division] as ordered by its Commander-in-Chief. These recycled, old, and dirty tactics are desperate attempts to discredit the legitimate demands and aspirations of the people for genuine change.”

Sa isang pahayag ng Gabriela-Cagayan Valley, kanilang itinanong “Matatakot at iiwas ka ba sa kababaihan at mamamayang nagpepetisyon laban sa pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin at langis? O mas dapat mong katakutan at ‘di pagkatiwalaan ang gobyerno na nangako na iaahon sa kahirapan ang bayan pero pinasagasaan naman ang mayorya ng bumoto sa kaniya sa dagdag na buwis ng TRAIN Law?”

Tuloy-tuloy din ang pagpapasa ng reklamo ng mga personaheng nakalagay sa listahan at iba pang mga indibiduwal na nakararanas ng paglabag sa kanilang karapatang pantao sa Commision on Human Rights (CHR) Region II Office sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagsimula ang paghahapag ng reklamo sa CHR noong Oktubre 19, at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan.

Inaasahan nilang ang pagsasampa ng complaints ay magpapanagot sa mga nagpapakalat ng mga malisosyong paratang laban sa kanila at patuloy ang kanilang paggigiit na respetuhin ang kanilang mga karapatan.