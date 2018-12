Ramit naipaay kadagiti mannalon ti Quirino

By DONNA PETA

CANDON CITY — Naidanon dagiti ramit ti talon iti tallo a komunidad ti Quirino, Ilocos Sur. Dagiti remienta kas ti pala, barreta, gabion ken karetela ket inted dagiti Redemptorist Missionaries naggapu kadagiti deboto ti National Shrine of Our Mother of Perpetual Help idiay Baclaran, Parañaque City, Manila.

Dagiti organisasion ti mannalon iti Sitio Madapoy, Patungcaleo, Lamag ken Namitpit ti nakaawat dagitoy a tulong. Basar kenni Rev. Fr. Leomar Arenillo, nangidaulo iti mission team a napan nangidanon kadagiti ramit, daytoy ket tulong dagiti deboto para kadagiti naapektaran iti Bagyo nga Ompong.

Ti tallo a barangay ket sumagmamano laeng kadagiti adu a barangay a naapektaran iti bagyo nangruna dagiti sistema ti irigasion. Kinuna dagiti umili, nagaburan ken naiyanud dagiti taltalonda gapu iti pegges ti danum ti Abra River, dagiti dadduma pay a karayan ken waig a nangdalapus kadagiti talonda. Idi panawen ti Bagyo a Lawin nasurok 200 nga ektaria ti kataltalonan ti naperdi basar iti panag-survey ti Center for Development Programs in the Cordillera (CDPC) ket lalo pay a nadidigra idi panawen ti Ompong.

“Dakayo laeng a grupo ti nakaited iti kastoy a banag kas tulong iti barangaymi ket makatulong kadakami a mannalon para iti panangtaming kadagiti taltalonmi,” kinuna ni Lamag Brgy. Chairman Felix Denga-ey.

Nainget ti bilin ni Ama Lucas Bukaw kadagiti umili iti Lamag, “kasapulan ti panangipateg kadagitoy a tulong ket saan a bukodan ken saan nga aguman dagitoy.”

Daytoy a gannuat ken tinnulong ket indauluan ti Congregation of the Most Holy Redeemer – Redemptorist (C.Ss.R –Baclaran) babaen iti koordinasyon iti Cordillera Peoples Alliance- Save the Peoples Brigade (CPA-STPB) ken ti Center for Development Programs in the Cordillera (CDPC).

Dagiti organisasion kas ti Dur-as, Urnos Patungcaleo Farmers Association; Lamag Farmers Association ken Namitpit Farmers Association ket nagaramid iti pagannurotan wenno polisiya para iti panangusar kadagiti ramit ken panangiwanwan kadagitoy.

Ti panangidanon kadagiti ramit ti talon ket naikoordina met laeng iti opisina ni Municipal Mayor Allen Nimo Jr.

Ti Congregation of the Most Holy Redeemer – Redemptorist Missionaries ket maysa a kongregasion dagiti papadi ken brothers iti uneg ti Roman Catholic church. Kangrunaan a mision daytoy a kongregasion ket dagiti nakukurapay nga umili wenno dagiti kunkunada a most abandoned kas dagiti nainsigudan nga umili.

Kalpasan ti Bagyo nga Ompong nangipaayda kadagiti relief iti nadumaduma a lugar iti Northern Luzon kas iti Cagayan ken Apayao (3,500 a pamilia). Malaksid kadagitoy a luglugar naipaay pay ti tulong kadagiti biktima ti landslide idiay Ucab, Itogon, Benguet ken dagiti nadidigra idiay Mankayan ken Buguias, Benguet ken iti Ilagan City, Isabela ken Ilocos Norte.