DIARIES FROM THE FIELD | Salaysay ng mga tunay na pangyayari sa Talaingod

Nobiembre 28 ng umaga ng nagsimula ang national solidarity mission (NSM) para sa mga komunidad ng Manobo sa Talaingod, Davao del Norte. Sila ang mga katutubong mamamayan na matatagpuan sa Pantaron Range, isa sa mga “last frontier” ng Pilipinas na tinatarget namang pasukin ng higit sa 50 kumpanya at mapaminsalang proyekto.

Excited akong makapasok sa Talaingod at makita sa wakas ang bahagi ng Pantaron Range. Ito ay isang sagradong teritoryo na sinumpaan ng mga Lumad na depensahan hanggang sa huling patak ng kanilang dugo ilang dekada na ang nakalipas.

Inilunsad ang NSM dahil sa pagkampo ng 56th Infantry Battalion ng Philippine Army sa komunidad at sapilitang pagrekluta at pagpapakilos ng CAFGU at sa Alamara. Ang Alamara ay isa sa mga binuong paramilitar ng 10th Infantry Division para sa kanilang “counter-insurgency.” Layunin ng AFP at mga kinakanlong nitong paramilitar na sapilitang isara ang mga paaralang Lumad, lalo na ang Salugpongan Ta ‘Tanu Igkanugon Community Learning Center, Inc. Isa itong konkretong hakbang para ipatupad ang utos ni Duterte na “bombahin ang mga paaralan.”

Isang kagyat na layunin ng NSM na makapagdala ng food supply para sa mga estudyante at guro na isang linggo nang nakakaranas ng food blockade.

LGU, mga ahensya at koordinasyon

Ilang linggo bago pa man kami dumating ay nasimulan na ang pagpapaabot sa local na pamahalaan (LGU). Makalipas ang limang pormal na sulat at hanggang sa matapos ang NSM, wala kaming nakuhang tugon at konkretong aksyong sa LGU para matugunan ang kawalan ng pagkain sa komunidad at itaguyod ang karapatan sa edukasyon ng mga Lumad.

Habang walang palya ang koordinasyon nito at ng iba’t ibang ahensya para matiyak ang layunin ng 56th IBPA na gawing kriminal ang mga napapatakbo at mag-aaral ng Salugpongan, ang mga progresibong organisasyon sa lugar at maipasara ang mga paaralan ng mga Lumad.

Para sa layuning ito, orkestrado ang pagpapabakwit sa mga guro at estudyante, ang pagpayag na sunduin ng aming mga van ang mga lumilikas mula sa Dulyan, ang mabilis na pagset-up ng check point sa sto.nino na dadaanan namin palabas, ang maagap na pagbalagbag ng mga truck ng 56th IBPA, at ang pagsulpot ng mahirap mahagilap na officer ng MSWDO sa bagong check point.

Lahat ng ito ay sa gabay ng Whole of Nation Initiative na may IP Centric approach sa ilalim ng Oplan Bayanihan at ang bangis ng martial law sa Mindanao.

Dahas

Hindi bababa sa dalawang check points ng 56th IBPA at paramilitar ang inilagay sa loob ng 10 kilometrong daan na papasok sa Sitio Dulyan, Brgy.Palma Gil, Talaingod.

Nasa Dulyan campus, ang sentrong paaralan ng Salugpungan, ang mga lumikas na guro at estudyante mula sa paaralan sa Sitio Nasilaban. Bago nito, tatlong beses nang sinubukan ng Salugpongan staff na magpasok ng bigas at iba pang pagkain ngunit hindi ito pinapayagan sa check-point. Sa mga panahong ito, nakapagpatawag din ng pulong sa komunidad ang 56th IBPA na pinadaloy ng Alamara at CAFGU, mando nila ay ipasara na ng komunidad ang mga paaralan ng Salugpongan.

Tinanong ng isang datu sa komunidad: “Kung isasara na ang mga iyan, paano ang libreng edukasyon para sa mga anak natin?”

Nagulat ang lahat, pero arogante pa ding sumagot ang isang Alamara: “Datu, matigas na ang iyong ulo, pero hindi ang iyong leeg.”

Nang isinasara na ang paaralan gamit ang kahoy, pako at martilyo, nakatutok ang mga armas sa sino mang lumapit.

Banta ng Alamara sa mga guro at estudyante: “Kung hindi kayo aalis ngayong araw, may mangyayari,” at sa komunidad ang banta nito ay: “kung di sila aalis ngayong araw, dadalhin kayong lahat sa batalyon.”

Isa sa mga magulang na ayaw pumirma sa petition ng 56th IBPA at Alamara para isara ang Salugpongan ang binugbog.

Pinakamatagal na 3 oras ng buhay ko

Nakatanggap kami ng stress call mula sa mga guro sa Dulyan, kaya mabilis naming inassess ang kalagayang pangseguridad at paano makakadugtong sa kanila.

Sa Sitio Igang, Brgy. Palma Gil kami unang huminto dahil sa check point. Ang unang negosasyon ay pahintulutan kaming pumasok para salubungin ang mga naglalakad nang guro, estudyante at staff. Tanging 4 na sasakyan ang pinapasok, kasama ang ilang mga delegado. Wala pang 30 minuto ay nakabalik na sila, at kasama na namin ang mga lumikas mula sa Dulyan.

Akala ko ay tapos na ang gabing iyon, ngunit wala pang 20 minuto nang makalarga na kami ay tinamaan na ng malaking bato ang harap ng aming van. Nabasag ang windshield nito.

Nalaman din naming na binato din pala sa may gilid na pinto ang isa pang van. Lalong bumilis ang patakbo ng aming sasakyan, may mga riding-in-tandem din na sumusunod at nagoovertake sa aming convoy.

Mayamaya pa ay biglang gumilid ang mga nasa likod namin na van. Tinamaan ng spikes ang kanilang mga gulong kaya huminto ang convoy upang magpalit ng mga gulong. Habang nagaantay, ang van namin ang nasa unahan ng convoy. May lumagpas nanamang riding-in-tandem. Huminto sila mga lima metro sa unahan ng aming van, humugot ng baril at pinaputok ito ng dalawang beses, at saka humarurot paabante

Wala pang 2 minuto ay bumalik ito at dinaanan muli ang aming convoy. Yumuko na ang lahat sa takot na targetin na ang mga tao sa loob ng mga van. Hindi pa man humuhupa ang tensyon, isang PNP check point naman ang tumambad sa NSM convoy paglabas nito sa Brgy. Palma Gil at pagpasok sa Brgy. Sto.Nino.

Isinalaysay agad ng nasa unahang van ang naranasan ng NSM ilang minuto lang ang nakalipas. Hindi naalarma ang reaksyon ng mga pulis. Mayamaya pa ay nariyan na din ang dalawang truck ng 56th IBPA na nakaharang sa unahan ng convoy. Dumating din agad ang pinunuo ng DSWD sa munisipyo ng Talaingod na mahirap mahagilap noong may araw pa.

Mula sa pakikinig sa salaysay ng mga delegado ng NSM na nakaranas ng pandarahas matapos sunduin ang mga nagbakwit na estudyante at guro, nag iba na ang tono ng PNP. Katuwang ang DSWD, akusasyon na ng mga ito na dinukot ang mga bata na kasama ng NSM. Wala sa kanilang pagunawa ang kalagayang ipinasara ng 56th IBPA ang mga paaralan ng mga bata, at sapilitan silang pinaalis mula sa komunidad.

Sa tambalang PNP-AFP-DSWD, sapilitang dinala ang convoy sa Talaingod police station. Nag file ng blotter ang NSM para maitala ang harassment na naranasan sa daan. Ang mga pangalan ng mga nagreklamo sa blotter naman ang ginamit ng pulis at DSWD para ihanda ang gawa-gawang kaso laban sa NSM at mga guro.

Sa istasyon, trinato na kriminal ang mga bata, guro at lider ng NSM. Ginising ang mga natutulog na bata sa mga van at sapilitang pinalabas. Sa gitna ng gabi, pinahanay sila sa harap ng van, tinutukan ng malakas na ilaw, piniktyuran, kinapkapan at saka pinapasok sa loob ng opisina ng PNP.

Ikinulong ang 14 na mga bata sa taas ng himpilan ng pulis, kasabay ng pagkulong sa 18 na mga guro at delegado ng NSM. Habang nasa “custody” ng DSWD ang mga bata, patuloy ang paghikayat ng PNP-AFP-DSWD sa mga bata na sabihing pagpapaputok ng baril ang itinuturo sa kanila ng mga paaralang Lumad.

Mapait na pagtatagpo

Ang mga isinarang paaralan sa Talaingod ay mga boarding school, at naroon din nakatira ang ilang mga estudyante ng Community Technical College of Southeastern Mindanao, Inc. (CTCSM) para sa kanilang internship ng pagtuturo. Malayo ang komunidad at mga magulang ng mga bata, ang ilan sa mga magulang ay nauna nang nagbakwit dahil sa pandarahas at pananakot ng mga militar sa ilalim ng martial law.

Mula sa Talaingod, inilipat sa Tagum City home for the aged ang dalawang batang lalake habang ang iba pa ay dinala sa DSWD center sa Davao City. Dito, hinihikayat pa din ng DSWD ang mga bata na umalis na sa Salugpongan schools, at lumipat na sa ibang mga paaralan.

Ilang linya ng komunikasyon ang ginawa ng mga natitirang guro at administrador ng paaralan para mapaabutan ang mga magulang ng mga batang kinulong. Matapos ang mahigit walong oras na byahe, ilang kilometrong paglalakad, isa-isa nang nakarating ang mga magulang papunta sa Davao City. Ilan sa mga magulang ay na-hold pa sa check point ng halos 4 na oras.

Lahat sila ay kinakailangan iwan ang kanilang iba pang mga anak para agad na puntahan at makuha ang mga ipiniit na bata.

Ilang buwan din ang lumipas nang huling magkita ang mga mag-anak. Sabik silang makita ang bawat isa lalo na dahil sa hindi magandang karanasan noong mga nakalipas na araw. Nagtalunan, nagyakapan at naluha ang mga bata at magulang sa kanilang muling pagkikita. Tila sinibat at kanilang mga dibdib nang sabihin ng DSWD na hindi maaring umuwi ang mga bata dahil sa order ng nakatataas at mga prosesong pagdadaanan.

Hindi sila nakakulong sabi ng DSWD. Pero sa pakiramdam ng mga bata, at paningin ng mga magulang, walang duda na ikinulong ang mga bata dahil lang sa kanilang kagustuhan na makapag aral ng libre at angkop sa kanilang kultura at kabuhayan.

Ang may akda ay ang pangkalahatang kalihim ng Katribu-Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas. Nagmula siya sa iginagalang na pamilya sa Bontoc at Kalinga. Nagtapos ng kursong Anthropology bilang Cum Laude sa Unibersidad ng Pilipinas. Siya ay apo ng namayapang si Ina Petra Macliing, isa sa mga haligi ng kilusang katutubo at kababaihan sa Kordilyera.