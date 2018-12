Detenidong politikal sa Cagayan, lumaya

Ni WALTER VILLEGAS

TUGUEGARAO CITY — Matapos ang humigit tatlong buwan ng pagkakakulong, nakalaya na si Divina Erece, isang miyembro ng Amihan-Cagayan, noong ika-5 ng Disyembre, 2018 sa ganap na 2:15 pm.

Inaresto si Divina kasama ang kaniyang asawang si Edison Erece noong ika-3 ng Setiyembre sa Barangay Naguillan, Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Sinampahan sila ng kasong illegal possesion of firearms and explosives.

Ayon sa mga kaibigan at kaanak, sa tatlong buwan ng kaniyang pagkakapiit, kinakitaan siya ng senyales ng pagmaltrato at trauma. Ikinulong si Divina sa isang isolation cell sa CIDG Regional Field Unit II sa Tuguegarao City. Dagdag nila, sa paglaya nito ay nangangayayat na ito.

Nakitaan siya ng bakas ng malaking sugat at first-degree burn sa kaniyang likuran. Nananakit din ang kaniyang mga kamay at paa. Kinakitaan din siya ng sintomas ng pagkawala sa sarili.

Nauna nang dinismiss ng Office of the Provincial Prosecutor ang mga gawa-gawang kaso na isinampa ng kapulisan laban kay Divina subalit nag-file ulit ang kapulisan ng Motion for

Reconsideration (MR). Dinismiss ulit ito at nakapaglabas na ng release order para kay Divina na may petsang Nobyembre 8, 2018, ngunit noong nakaraang Martes lamang siya pinalaya sa pamamagitan ng pagpupursigi ng kaniyang mga kapamilya at mga progresibong organisasyon na nag-follow up sa kaniyang kaso.

Nauna nang inaresto sa Tuao, Cagayan si Divina noong Mayo 2011 at sinampahan ng gawa-gawang kaso. Nakalaya siya noong Marso 2016 nang dinismiss ang mga gawa-gawang kasong isinampa sa kanya sa Regional Trial Court (RTC) ng Tuao at Aparri. Matapos ang kaniyang paglaya ay bumalik siya sa pagsasaka kasama ang kaniyang asawa.

Sa pahayag ni Mia Liquigan, National Vice-President for Internal Affairs, kaniyang sinabi para sa kapulisan na “Hindi pa ba sapat na kinulong ninyo ng 5 taon dahil sa gawa-gawang kaso na dinismiss naman? Hindi makatao ang naging pagtrato ninyo sa kaniya sa kulungan nang tatlong buwan. Ano ba ang kinakatakutan ninyo kay Divina?”

Sa isang pang pahayag, sinabi ng Karapatan – Cagayan Valley Secretary General Jackie Valencia, “Kinokondena namin ang hindi makataong pagtrato at ang pagsampa ng gawa-gawang kaso kay Divina Erece at sa iba pang naging bilanggong politikal”. Kasalukuyan nang nakabalik si Divina sa kaniyang pamilya.# David Villegas