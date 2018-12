Asembleya ti IP idiay Cagayan Valley, nairussuat

PUNGANAY Press Release

www.nordis.net

CAUAYAN CITY, Isabela — Balligi nga naisayangkat ti maikadwa nga asembliya ti Punganay sadiay Cauayan City, Isabela idi Disiembre 15-16, 2018. Ti Punganay ti rehiyunal nga alyansa dagiti nainsigudan nga umili ti Cagayan Valley. Naiakder ti organisasion idi Setiembre 2015.

Addaan ti tema, “Buklen ti panagkaykaysa dagiti nainsigudan nga umili tapnu i-abante ti karbengan iti daga, kultura ken bukod a pangeddeng”, dinar-ayan daytoy dagiti naduma-duma nga organisasion ken indibidwal manipud iti probinsia iti Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela ken Cagayan.

Tapno pormal nga ilukat iti aktibidad, narugian daytoy babaen iti kararag nga indauluan iti maysa kadagiti panglakayen manipud iti tribu dagiti Agta ti Cagayan. Nangited met ti panglukat a mensahe ni Hon. Gretchen Valdez, ti sumaruno nga Indigenous Peoples Representatives ti Isabela.

Iti umuna a paset ti aktibidad, komprehensibo a natalantan ti kasasaad dagiti nailian a minoria ken ti kasasaad iti pagilian.

Segun iti panangibingay dagiti delagado iti naaramid nga workshop kalpasan kalpasan ti panangibingay dagiti kasasaad dagiti nailian a minorya iti pagilian, kaparis dagiti sagsagrapenda dagiti naibingay.

Adu ti kapadasanda ti pannakaagaw iti nagtaudan a daga para kadagiti makunkunan nga “development projects” a kas ti minas ken dam. Ganganaet a kompanya ti minasan, Department of Environment and Natural Resources (DENR) ken apo’t daga, dagitoy dagiti masansan nga mangdaldalapus kadigiti ancestral domains dagiti nailian a minorya iti Cagayan Valley.

Kasta met nga dakkel a parikut da dagiti proyekto ti DENR nga National Greening Program (NGP) gapu ta iti taltalon nga maimulmula dagiti kaykayo. Gapu ditoy, maawan dagiti talon ken pagmulmulaan iti kangrunaan nga makan kas kuma pagay, mais ken nateng.

Nalatak met nga isyu iti militarisasyon iti komunidad dagiti nainsigudan nga umili nu sadino ket makarikna ti buteng dagiti umili. Uray awan pammalubos dagiti umili, inpilit dagiti kameng ti Philippine Army nga agkampo idiay komunidad da para kanu iti seguridad iti umili ken iti kunkuna da nga “Community Support Program” (CSP).

Kinuna dagiti naggapu iti luglugar a nakapadas ti CSP a ti kina-agpaysona, buteng ti marikna dagiti umili gapu ta amin nga garawda ket palpali-iwen dagiti army kasta met nga adu dagiti nainsigudan nga umili iti pagsuspetsaan ti army nga miyembro kanu iti NPA nu haan man nga supporters.

Kinanada nga iti kastoy a kasasaad, kasla metlang nga adda ti Martial Law iti Cagayan Valley kas idiay Mindanao.

Gaputa ti kaaduan kadagiti nainsigudan nga umili ket mannalon, ti daga ti nangnangruna nga masapul dagitoy para iti pagkabiagan da. Ngem gapu ta maag-agaw dagitoy, dakkel a parikut da ita ti pangkabiagan.

Nayon pay, inut-inot nga mapukpukaw dagiti nainsigudan a kultura kas iti panagsala ken panag-usar kadagiti tradisyunal nga instrumento kasta met dagiti nainsugudan nga kawes. Impalgakda a dagitoy ket napateg iti biagda kas nainsigudan nga umili gapu ta karaman dagitoy a mangbukbukel ti kinataoda kas nainsigudan nga umili.

Naisawang met iti parikut iti kaawan wenu kinakurang dagiti makunkuna nga social services nga ipapaay ti gobierno karaman ditoy iti edukasion ken salun-at.

Adu iti nainsigudan nga umili iti rehion aglalo dagiti tribu iti Agta, Aggay, Ayta ken Kalinga iti saan a naka-adal gapu ta awan iti asideg nga iskwelaan iti lugar da kasta met nga nalatak iti diskriminasyon kanyada gapu ta nainsigudan da.

Kasta met nga awan iti asideg nga ospital wenu klinik iti komunidadda. Saan da met kabaelan nga mapan iti ospital iti sensentro gapu ta awan iti kwartada. Adda pay ti kapadasanda nga haan da met maasikaso nu mapan da iti ospital.

Iti kastoy a kasasaad, makita nga dagiti nainsigudan nga umili ket maysa kadagiti mailupit-lupit gapu ta haan nga mabigbig dagiti karbengan da. Kasta met nga awan boses da iti pagilian gapu iti kaawan iti mangibagi ti interes ken isyuda iti gobyerno.

Karaman a nataratar iti daytoy nga aldaw ti sangalubungan a katulagan a pinirmaan ti Pilipinas babaen iti United Nations (UN). Kas maysa kadagiti nagpirma, rumbeng nga ipatungpal ken respetoen ti gobierno dagiti nakalanad iti United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples (UNDRIP).

Daytoy a dokumento ti nakalanadan ti karbengan ti nainsigudan nga umili iti bukod a pangeddeng (self determination) ken Free Prior Informed Consent (FPIC) para kadagiti nagduduma nga proyekto nga sumrek kadagiti lugar nga pagnanaedan dagiti nainsigudan nga umili.

Numanpay adda dagiti naduma-duma nga ahensia ken mekanismo nga mabalin a kumamangan dagiti nainsigudan nga umili, naipaganetget nga iti amin nga isyu iti komunidad, kapapatgan ti panakabukel iti panagkaykaysa ken aksion a mangsulbar kadagiti parikut iti umili.

Naaramid ti makunkuna a cultural night a nakaipabuyaan kadagiti sala ken saniweng dagiti tribu kas paset ti panang-adal kadagiti nainsigudan a kultura. Nangited met iti ababa nga palawag dagiti tribu maipanggep kadagiti saniweng ken sala nga inpabuya da.

Iti maikadwa nga aldaw, pormal a nabukel iti Regional Council of Leaders (RCOL) iti Punganay. Kada probinsia ken sektor ket nagpili iti mangibagi kenyada iti RCOL. Nabukel met iti direksion ken plano ti organisasion tapno sanguen kas maysa nga alyansa dagiti parikut nga inbingay dagiti delegado.

Maysa nga napateg nga resulta ti asemblia ket iti panakabukel Testamento iti Panagkaykaysa a nakailanadan dagiti kangrunaan nga parikut dagiti nainsigudan nga umili iti rehion ken nagkaykaysa a panangiyebkas ti panangipasardeng kadagiti makadadael a proyekto, panangpapanaw iti Philippine Army nga agkamkampo iti ilida, panangpapigsa iti nainsigudan nga ugali ken kultura, ken panangpapigsa ken panangpalawada ti panagkaykaysada kas nainsigudan nga umili.# nordis.net