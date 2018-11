Hustisya para sa mga biktima ng Sagay Massacre, ipinanawagan

Ni LEAH GRACE ALFILER

VIGAN CITY — Nagprotesta ang mga miyembro ng Anakbayan-Ilocos noong ika-28 ng Oktubre sa syudad ng Vigan, probinsiya ng Ilocos Sur upang singilin at panagutin ang maysala sa naganap na Sagay masaker.

Iginiit ng grupo ang hustisya sa siyam na magsasakang biktima ng masaker sa Hacienda Nene, Sagay City, Negros Occidental noong ika-20 ng Oktubre. Ginanap ang programa sa loob ng palengke ng syudad na sinamahan ng pamamahagi ng pahayag ng organisasyon upang kondenahin at panagutin ang mga nasa likod ng pagmasaker sa mga magsasaka sa Sagay.

Mula sa isinagawang fact finding mission, napag-alamang ang Revolutionary Proletariat Army (RPA) na nasa direktang kontrol ng Special Civilian Active Auxillary (SCAA) ng AFP ang nasa likod ng nangyaring pagmasaker na siyang ginagamit ng mga panginoong maylupang sina Maranon at Tolentino bilang armed goons. Ayon din sa pahayag ng organisasyon, pilit na isinisisi ng AFP pangunahin ni Gen. Galvez ang pagpatay sa mga magsasaka at tinagurian silang NPA. Dagdag pa rito, ika-13 na kaso na ito ng masaker sa ilalim ng Administrasyong Duterte.

Pinaalala rin ng mga kabataan ang iba pang mga kaso ng masaker mula sa Escalante massacre noong panahon ni Cory Aquino hanggang sa Kidapawan Massacre noong panahon ni Noynoy Aquino na ayon sa Anakbayan-Ilocos ay wala pa ring napapanagot.

“Hindi bala ang sagot sa kumakalam na sikmura ng mamamayan”, paliwanag ni Ybeth Mariano, pagkalahatang kalihim ng Anakbayan-Ilocos, habang nagsasagawa ng kilos-protesta sa palengke ng nasabing syudad.

Dagdag pa niya na titindig at hindi magsasawang magpahayag at lumaban ang mga kabataan para sa mga magsasaka at sa mamamayan ng bansa.

Ang mobilisasyon ay kulminasyon ng isinagawang organizers’ training and workshop ng Anakbayan-Ilocos noong ika-27-28 ng Oktubre, 2018.# nordis.net