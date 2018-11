Bagong gusali para sa mababang paaralan ng Bonifacio pinasinayaan

Ni RAQUEM JOHN N. QUITASOL

BAGUIO CITY— Labis na ikinasiya ng mga mag-aaral at mga guro ng Mababang Paaralan ng Andres Bonifacio (Andres Bonifacio Elementary School o A.B.E.S) kasama ang mga magulang nang pormal na ipinagkaloob ng pamahalaan ng Lungsod ng Baguio ang isang bagong gusali noong Ika- 20, 2018 sa Bado Dangwa St., Barangay Crescencia Village.

Pinangunahan ng alkalde ng Siyudad ng Baguio na si Mauricio G. Domogan sa isang maikling programa ang pagpapasakamay ng bagong gusali sa pamunuan ng naturang paaralan. Kasama niya bilang mga panauhing pandangal ang kinatawan ng tanggapan ni Congressman Marquez Go, ang nangasiwa sa konstruksiyon ng gusali, at mga guro sa ibang paaralan.

Ang bagong gusali ay may apat na palapag na mayroong walong silid aralan. Gagamitin ito ng mga mag-aaral na nasa ika-apat at ikalimang baytang. Ito daw ay “earthquake resilient” o may kakayahang maging matatag sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo o lindol. Ito ay naayon sa dinisenyo ng sentral na pamunuan ng kawanihan ng edukasyon (Department of Education o DepEd)na kayang tumindig sa kahit gaano kalakas na bagyo tulad ng bagyong “Yolanda” na sumira ng maraming ari-arian at kumitil ng maraming buhay lalo na sa mga lalawigan ng Bisayas.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Domogan sa mga mag-aaral na ang edukasyon ang tiket nila sa kanilang magandang kinabukasan. Dagdag pa niya sa kanyang payo sa mga mag-aaral ay sana hindi sila malulong sa mga masasamang bisyo.

Bahagi ng programa ay ang pagpapakitang gilas ng mga mag-aaral sa ika-anim na baytang sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ang huling bahagi ay ang simbolikong pagbibigay ng isang susi ng gusali kung saan ay ang tumanggap ay ang punong guro ng A.B.E.S na si Dr. Margie Estoesta at ang pangulo ng Supreme Pupils Government na si Regiliyn Palatao na sinaksihan naman ng mga guro, mga panauhin at mga magulang.

Sa ngayon ay hindi pa nakakalipat ang mga mag-aaral na nasa ika-apat at ikalimang baytang dahil ginagawan pa ng bakod at iba pang kakailanganin ang bagong gusali upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata at mga guro. Tinatayang sa mga susunod na buwan pa magagamit ang gusali.