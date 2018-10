Tulong naidanun kadagiti nadidigra iti Ilocos Norte

Ni SHERWIN DE VERA

PAGUDPUD, Ilocos Norte — Saan a masbaalan dagiti lumugar iti Barangay Pancian iti daytoy nga ili ti ragsakda iti naawatda a relief goods manipud iti Ilocos Center for Research, Empowerment and Development (ICRED) ken ti Citizens’ Disaster and Response Center (CDRC). Ti relief operation ket paset ti agtultuloy a panagresponde ti dua nga opisina kadagiti nadidigra iti Bagio nga Ompong (Mangkhut) iti Ilocos.

Agdagup 250 a pamilia ti nakaawat ti relief packs a naidanun babaen iti pannakitinnulong ti Alyansa dagiti Mannalon iti Ilocos Norte (AMIN), a nagkamengan ti dandani amin a miembro ti tribu iti nasao a lugar. Linaon ti relief packs nga agbalori ti nasurok P2,000 dagiti sumaganad: bagas, balatong, daing, manteka, sardinas, timba, tolda wenno laminated sack, ules, ikamen, toothpaste, toothbrush, sabon a paglaba ken pagdigos agraman hygiene kit ti babbai.

Segun kadagiti nabenepisiaran a kameng ti AMIN, “awan pay kastoy ti kaadu” ti relief goods nga inted ti gobierno, munisipal man wenno probinsial.

Iti pankiuman kenni Anna Leal, executive director ti ICRED, kinunana nga umanay para iti makalawas a kasapulan ti pamilia nga addaan lima a kameng ti linaon a food items ti relief pack.

Ti kadawyan a relief package nga ipapaay ti Department of Social Work and Development ken dagiti lokal a gobierno ket para iti dua inggana tallo aldaw a kasapulan ti kapada a kadakkel ti pamilia.

Impalawag met ni Lenville Salvador, tserman iti Board of Directors ti ICRED, iti panagsaona iti aktibidad a napateg ti panagkikinnammayet iti tiempo ti didigra tapno singiren iti gobierno a mangted iti insigida ken umno a tulong agsipud ta isu ti addaan kapasidad ken kabaelan.

Kinunana a sekundario laeng dagiti ipaay a tulong dagiti NGO, kangruan latta ti panangpapigsa ti kabaelan dagiti lokal a gobierno ken panagridam dagiti umili iti panangipatungpal dagiti maseknan nga opisial iti rebbengenda.

Inlawlawagna pay a ti gobierno-probinsial ti Ilocos Norte ket nangikeddeng iti agarup P400 milyon a pisos para kadagiti biktima ti Bagio Ompong.

“No mabingay-bingay daytoy a gatad iti bilang ti populasion ti probinsia, agarup P600 ti maawat ti tunggal maysa,” kinunana. Ginutigotna dagiti umili nga aramidenda ti pasetda tapno maalada ti bingayda manipud iti nasao a gatad.

Maipalagip a ti Ilocos Norte ket karaman kadagiti probinsia iti amianan a Luzon a nagdeklara nga under state of calamity gapu iti Bagio Ompong. Segun iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ti probinsia, nasurok P3.0 bilion ti nadadael iti benneg ti agrikultura ken imprastraktura gapu iti bagio,

Ti CDRC ket maysa a non-profit, non-stock nga ahensia a mangipatpatungpal kadagiti programa kasilpo iti napaspas, naan-anay ken umannatup a panagsagana kadagiti kalamidad ken relief and rehabilitation. Daytoy nga opisina ti nangiyun-una ken mangitultuloy a mangipaspasaknap iti “community-based disaster management” iti pagilian.

Ti ICRED, nga addaan opisina iti Laoag City, ket maysa nga NGO a mangipapaay iti serbisio ken programa kasilpo iti panangpadur-as ti kasasaad iti sosio-ekonomiko dagiti komunidad iti rehion. Isu ti kangrunaan a katulungan ti CDRC iti daytoy a paset ti pagilian iti panagresponde iti panawen ti kalaimidad ken didigra.

Ti food packs ket naggapu iti Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), maysa nga institusion dagiti Protestante a simbaan idiay Germany a mangipapaay ti humanitarian aid kadagiti lugar a nadidigra. Bayat a ti hygiene kit ket indonar met ti Peace Winds Japan ken Asia Pacific Alliance for Disaster Management.# nordis.net