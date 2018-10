Operation Paglingap sa Cagayan, tagumpay

Ni JHAMES PAREDES

www.nordis.net

TUGUEGARAO CITY — Matagumpay na naisagawa ang relief distribution operation para sa mga nasalanta ng Bagyong Ompong sa bayan ng Santo Nino, Cagayan sa ilalim ng Operation Paglingap na pinangunahan ng National Council of Churches of the Philippines katuwang ang Cagayan Valley Regional Ecumenical Assembly.

Naunang nabigyan ng tulong ang mga barangay ng Mapitac, Abariungan Uneg, Calassitan at Balagan habang may mga nakahanay pang relief distribution sa mga bayan ng Sanchez Mira at Baggao hanggang Flora, Apayao sa mga susunod na araw.

Ang mga barangay na ito ay itinuturing na “hard-to-reach communities” dahil sa kahirapan ng transportasyon at daan papunta sa lugar. Lalo na sa panahon na malalakas at mapaminsala ang bagyo, hindi naaabot ang mga komunidad dahil sa mapanganib na pagtaas ng Ilog Cagayan at ilang mga landslide.

Sinusunod ng Operation Paglingap ng NCCP ang internasyunal na pamantayan sa pamamahagi ng relief goods.Ang nilalaman nito ay tumutugon sa kinakailangang 21 kilocalories bawat araw para manatiling malusog ang isang tao at sapat sa dalawang linggo para sa pamilyang may limang miembro.

Lubos ang naging pasasalamat ng mga benepisyaryo na karamihan maralitang magsasakang. Anila, ngayon lamang sila nakatanggap ng relief pack na higit pa sa 3-5 kilo ng bigas na kadalasang ibinibigay ng mga ahensya ng gubyerno.

“Karapatan ng mga mamamayan na nasalanta ng bagyo o anumang kalamidad ang makatanggap ng tulong, pangunahin mula sa gubyerno dahil isa ito sa kanyang mga tungkulin at pananagutan. Ang gubyerno ang pangunahing din ang may pondo at kapasidad para matulungan lahat ng biktima ng kalamidad, lalo pa’t nakatatanggap din ito ng donasyon mula sa mga dayuhang bansa. Dagdag lamang na suporta ng dalang tulong ng mga NGO at iba pang makataong institusyon,” ani Almond del Rosario, punong tagapangasiwa ng Operation Paglingap sa Hilagang Luzon.

Ang Operation Paglingap ng NCCP ay ang kanilang programa para sa pagresponde sa mga biktima ng bagyo. Bago dito sa Cagayan, namahagi din sila ng tulong sa rehiyon ng Ilocos at Cordillera sa pagtutulungan ng mga miembro nitong simbahan at mula sa internasyunal na samahang Action by Churches Together (ACT Alliance).

Katulungan din sa nasabing relief distribution operations ang Danggayan Cagayan Valley at Tulong Sulong Cagayan Valley People’s Disaster Response Network sa paghahanda sa mga komunidad at mga volunteer para sa aktibidad.

“Ang Danggayan at Tulong Sulong ay aktibong nagsisiyasat sa kalagayan ng agrikultura at ng mga komunidad matapos ang kalamidad. Mula dito, kagyat tayong nakikipag-ugnayan sa iba’t ibang makataong institusyon para makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan,” sabi ni Isabelo Adviento na tagapangulo ng Danggayan.

Samantala, naantala ng isang araw ang nakatakdang relief operations dahil diumano’y nangangailangan ng permit ang aktibidad mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Municipal Social Welfare and Development at opisina ng Mayor. Dahil ang mga komunidad ay nabigyan na diumano ng relief goods at mga “NPA-infested areas” paliwanag ni Mayor Pugurayan. Sa kalauna’y pumayag din naman ang alkalde na maituloy ang relief operations.

Ayon sa panayam kay Pastor Allan Manuel ng CAVREA, “Ang humanitarian response na walang pinipiling pagseserbisyuhan. Ang mga pamayanang dumaranas ng pampulitikang krisis ay higit pa ngang dapat matulungan.” # nordis.net