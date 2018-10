Moratorium sa field testing ng Golden Rice, iginiit

Nila ALFONSO SHOG-OY AT DEO MONTESCLAROS

www.nordis.net

BAYOMBONG, Nueva Vizcaya – Naigiit ng mga magsasaka mula sa Danggayan – Cagayan Valley, Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela (DAGAMI) at Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad sa Agrikultura (MASIPAG) sa naganap na dayalogo noong ika-8 ng Oktubre 2018 sa lokal na pamahalaan sa probinsya ng Isabela ang moratorium sa field testing ng Goldern Rice. Panawagan ng mga magsasaka na huwag pahintulutan ang field testing ng Golden Rice dahil sa malinaw na hindi ito solusyon sa malnutrisyon at walang katiyakan kung ito ay ligtas kainin o itanim.

Ang Golden Rice ay isang Genetically Modified (GM) na bigas na ginawa ng International Rice Research Institute (IRRI), PhilRice, at dayuhang korporasyon na Syngenta. Balak diumano nitong sugpuin ang kakulangan sa Vitamin A lalo na ang mga bata at kababaihan. Kasalukuyan ang aplikasyon para sa field testing ng naturang binhi sa mga sakahan sa Muñoz, Nueva Ecija at San Mateo, Isabela.

Ayon sa petisyong isinumite ng Danggayan-CV at DAGAMI na nababahala ang mga mamamayan ng Isabela at mga magsasaka sa planong field testing ng Golden Rice sa Brgy. Malasin, San Mateo at ang anipipintong komersyalisasyong ng Golden Rice sa buong bansa. Ang feeding trials na isasagawa bilang eksperimento ay ipakakain ang Goldern Rice sa mga anak ng magsasaka at kababaihang buntis.

“Nakikiisa ang Danggayan – CV sa Stop Golden Rice Network na ibasura ang aplikasyon para sa Direct Use at Multi-location Field Testing ng Golden Rice sa ating bansa bilang pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan sa kalusugan, soberanidad at katiyakan sa pagkain, malusog at balanseng kalikasan at sa kabuhayan ng magsasaka.” paliwanag ng Danggayan sa kanilang petisyon.

Nauna nang inaprubahan sa pamamagitan ng isang resolusyon mula sa Sangguniang Bayan ng San Mateo ang field testing ng Golden Rice sa PhilRice Station sa Brgy. Maligaya sa nasabing bayan. Nagpahayag ng pagtutol ang DAGAMI at MASIPAG sa pamamagitan ng protesta noong ika-13 ng Agosto sa bayan ng San Mateo, Isabela.

Inaasahan ng mga grupo na makatutulong ang gobernador mapigilan ang nakaambang field testing ng Golden Rice.

“Sa tulong ni governor ay inaasahan natin na pakikinggan tayo ng PhilRice. Dapat sila (PhilRice) ay magsilbi sa magsasaka at ‘wag sa dayuhang kompanya” paglalahad ni Alfonso Shog-uy, Luzon Coordinator ng MASIPAG.

Naganap ang dayalogo sa kapitolyo ng Isabela sa Ilagan City, Isabela na kung saan ay sinang-ayunan ni Isabela Governor Bojie Dy ang mungkahing moratorium sa field testing ng Golden Rice. Inaasahang magpapatawag muli ng dayalogo sa pagitan ng PhilRice at mga samahang ng magsasaka at siyentista ang lokal na ehekutibo tungkol sa nasabing proyekto. Bagama't may mga naganap nang pag-uusap sa pagitan ng dalawang grupo, nais ng gobernador na kasama siya sa muling paghaharap para mapag-aralan at maunawaan niya ang sentimiyento ng bawat panig.