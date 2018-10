Youthspeak: Ang materyal na batayan ng pagbangon ng Loacan

Ni IVAN LABAYNE

Sa isang larawang pinakita ni Kelly, nagtuturo ng visual arts para sa Tuklas project sa Loacan at volunteer para sa Serve the People Brigade, may isang backhoe operator na parang namumulot lang—tulad ng pagpulot sa kung anumang bagay na naiwn sa daan—ng isang patay na katawan. Drawing ito ng isang Grade 2 student mula sa Loacan, Itogon na recently ay binayo ng bagyong Ompong, ni-landslide, parang dinagit ng didigra, nilayo sa tirahan (sa kasong ito, hindi pisikal ang displacement although may ganito raw na banta sa lahat ng mga taga-Itogon).

Parang kaming mga volunteers ang na-shock—kung paanong mukhang matter-of-factly lang ang pag-dedetalye ng mga bata (pito o walong gulang?) sa mga kamatayang dinulot ng bagyo sa kanilang lugar. Parang kaming facilitators ng art therapy at psycho-social workshop ang kinailangang nakipagbuno sa dalawang bagay: ang realidad ng kamatayan at ang mga natatagong paraan ng pagharap ng mga naiwan dito—sa likod ba ng “matter-of-fact” na drawing ay ang kadalian ng pagtanggap sa nangyari? O pino-proseso pang dalamhati? O kawalan ng damdamin sa harap sa mga ‘di lubusang maintindihang bagay? Habang nanghuhula ako sa gitna ng kawalang-katiyakan, iniiisip kong lalo ang hangganan ng sarili.

At heto naman ang kagandahan sa ginawa naming pagpunta sa Loacan para magbigay ng art therapy at workshops. Tinuro nito sa akin na tulad ng kailangan kami ng mga bata at estudyante ay kailangan din namin sila—sa iba’t-ibang dahilan. Kailangan namin sila upang basagin ang ilang pagtingin sa mga nasalanta—na lagi silang talunan, kaawa-awa o nanghihingalo. Maaari rin silang maging larawan ng lakas at katatagan na siya namang nagiging basehan ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay hindi pag-asa para sa kanila; kung hindi pag-asa kasama sila. Hindi kami ang mga taga-labas na sumasaklolo lamang at sila nga ang mga walang-magawang nasalanta. Binali ito ng drawing ng bata at ang mismong presensya ng lahat ng kasama sa workshops na hinanda namin noong Huwebes. Maaaring nanlulumo o nalulungkot pa rin sila mula sa nangyari pero hindi sila nagmamaktol na lang o naglulupasay; nagpapatuloy sila. At kailangan namin itong makita upang sila naman ang magbigay ng lakas sa amin. Kaya maganda ang ideyang nakapaloob sa salitang “dalamhati.” Sa sanaysay na “Heart and Liver,” pinunto ni Resil Mojares ang ugat ng salita sa “atay” (at ang mga kadikit nitong hatay, hati, ati, pighati, lunggati, luwalhati). Habang nakikihati kami sa lungkot ng mga taga-Loacan; binigyan naman nila kami ng dahilan upang mapuno rin ng pag-asa. Reciprocal ang aming relasyon. Ang primaryang basehan ng #resilience ay hindi ang tulong mula sa labas—kawanggawa ng mayayaman o mabubuting-loob o tulong mula sa gobyerno at international bodies o corporation—kung hindi ang pagkilos at pag-unawa ng mismong komunidad sa nangyari sa kanila.

Mula sa mga sinulat ng Grade 5 at Grade 6 students, maraming pahiwatig na nakikita nila ang mga kontradiksyong dulot ng pagmimina. Sa isang banda, nag-aambag ito—lalo na ang corporate mining—sa pagkasira ng kalikasan; sa kabilang banda naman ay ito ang nagbibigay ng kabuhayan sa maraming pamilya. Mula rito ay may dalawang kabulagan—kundi man kababawan (“parochial” ang naiisip ko sa Ingles) ang anggulong lumalabas sa mainstream media kung saan small-scale mining ang tampulan ng sisi. Una, hindi nakikita ang historical na galamay ng malalaking kumpanya tulad ng Benguet Corporation na ilang dekada nang nagmimina sa Itogon. Kay kitid ng analisis ano?! Hinuhulaan ang sanhi ng mga bagay batay lang sa immediate ng konteksto—ang small-scale miners na hindi nag-evacuate; mga “pasaway” na nagmimina pa rin kahit bawal—at hindi na nakikita ang mas malawak na kasaysayan dumudulo sa iisang pangyayari (sa ganitong lohika rin nagmumula ang analisis na ang traffic sa EDSA ay dahil lang sa volume ng sasakyan, o dahil walang disiplina ang bawat tao, hindi dahil sa realidad na walang-gaanong kabuhayan sa mga probinsya kaya nagsisiksikan ang mga tao sa Maynila!). Pangalawa, sa pagsisi sa small-scale miners ay completely ignored ang urgency ng kanilang pangangailangan! Postura ng privilege ng mga relatibong nakakaangat sa buhay (mga middle class, mga nasa kapangyarihan tulad ni DENR Secretary Cimatu)! Puro kasi kayo small-scale mining! Wag nyo nang pakainin o pag-aralin ang mga pamilya niyo! Bumalik na lang kayong Ifugao at magtanim doon ng alikabok, kumain kayo ng alikabok! Kayo ang sumisira sa kalikasan!

All the more reason para manalig sa kapasidad ng mga bata, ng mismong mga taga-Loacan kaysa magtiwala sa hakbang ng mga nasa kapangyarihan. Maaaring hindi ganap na gagap ng mga taga-Loacan ang sanhi ng sinapit nila; pero at the end of the day, sila ang direktang nakakaranas nito at madalas mahusay itong pundasyon tungo sa mas malalim na pag-unawa sa nangyari at mas mainam na aksyon upang iwasan at lampasan ito.