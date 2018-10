Women’s Front: Raw and personal, hinggil sa gawa-gawang kaso kay Rachel Mariano

By INNABUYOG

The writer, Ameena Macatangcal is a law student and a staff of the Cordillera Women’s Education Action Research Center. — Ed

Oktobre ng nakaraang taon (2017), sinampahan ng mga gawa-gawang kaso ng murder, frustrated murder, at 4 counts ng attempted murder ang sampung indibidwal at inakusahan pa na kasapi ang mga ito ng New Peoples Army. Kabilang sa mga biktima ng gawa-gawang kasong ito ay ang sibilyang si Rachel Mariano.

Ang mga nagrereklamo ay mga miyembro ng 81st IB ng 7th ID Philippine Army. Ayon sa kanila ay kabilang si Mariano sa mga nagpaputok sa mga elemento ng Philippine Army noong Oct. 15, 2017 sa Brgy. Patiacan, Quirino, Ilocos Sur. Dagdag pa sa kasong ito ay idinawit din si Mariano sa nangyaring paghagis ng dalawang explosive devices sa barangay hall ng Patungcaleo, Quirino, Ilocos Sur kung saan diumano nakakampo ang anim na miyembro ng Philippine Army.

Mariin namang itinanggi ni Mariano ang kanyang partisipasyon sa mga naturang paratang. Para patunayang walang basehan ang mga akusasyon, ayon sa kanya ay nasa syudad siya ng Baguio noong nangyari ang mga tinutukoy na insidente.

Si Rachel Mariano ay regular na empleyado ng Community Health Education Services and Training in the Cordillera (CHESTCORE). Isa sa kanilang layunin ay maglunsad ng mga programang pangkalusugan sa mga komunidad ng Cordillera. Paanong ang katulad ni Mariano, isang indigenous community health worker na halos ilaan ang buhay sa pagsisilbi sa mamamayan ng Cordillera ay idinadawit sa mga karumal-dumal na krimen na katulad ng pagpatay? Bakit umuusad ang mga ganitong uri ng kaso na sa una pa lamang, kung tutuusin ay wala naman talagang matibay na batayan?

Ayon sa batas, sa panahon ng paglilitis (trial) ang tamang pagkakataon para buong patunayan ng isang akusado na siya ay walang sala sa ipinaparatang na krimen. Ngunit bakit kailangang abutin pa ang ganitong yugto kung malinaw namang walang basehan ang mga akusasyon kagaya sa kaso ni Mariano? Pinanghahawakan ng elemento ng estado ang positibong identipikasyon ni Mariano. Ngunit kung susuriing maigi ang tala ng kaso ay wala namang nabanggit ang mga testigo kaugnay sa kanyang identidad maliban sa kanilang testimonya na nakita nila ang mga akusado 10-15 metro ang layo mula sa kanila. Paanong magkakaroon ng positibong identipikasyon sa ganitong senaryo? Umasa ang marami na pagbasura ang aksyon ng piskalya dito. Pero hindi ito ang nangyari. Sa katunayan, sapagkat may arrest warrant na inilabas para kay Mariano ay boluntaryo niyang isinumite ang sarili sa mga otoridad noong Setyembre 18, 2018 at ito ay hindi pa pagpapatotoo sa mga malisyosong kasong isinampa laban sa kanya ngunit para patunayan na siya ay inosente. Sa ngayon ay kailangan niyang manatili sa piitan at tiising mahiwalay sa kanyang pamilya para sa kasong hindi niya naman ginawa. Kung gaano siya katagal dito ay hindi pa tiyak. Kung gayon, malinaw na sa ganitong hitsura, ginagamit ang batas hindi pa para protektahan ang mga mamamayan; sa halip ay ginagawang instrumento ng estado ang batas para pagmukhaing lehitimo ang pandarahas sa mga mamamayan i.e. trumped up charges.

Hindi naman ganito ang itinuturo sa law school. #

The following is a message from Rachel Mariano’s eldest child, Aisa Mariano after her mother submitted herself to court in order to face the fabricated cases filed against her:

My mother is NOT a MURDERER.

Today, my mother, Rachel Mariano, voluntarily submitted herself to court and prison to face the trumped-up charges filed against her. This is to prove her innocence and to accord to the judicial process.

The cases were filed a year ago by the Armed Forces of the Philippines. She was accused of three charges: homicide, frustrated murder and murder at Galimuyod and Quirino Ilocos Sur implicating her as a member of a rebel group. All of which are BASELESS AND NOT TRUE as her work has been a community health worker in Baguio City and the Cordillera region. Never did she had any work at Ilocos Sur over the past years.

My mother served her life as a community health worker tending to medical needs of individuals and communities in far flung areas.

I feel pain and anger as she has to go through this. I felt her pain as we had to submit her and leave her there.

I know mama is strong. Kaya natin ito. We pray and hope all her cases be dismissed.

I call everyone for support and solidarity that her charges be dropped and dismissed. Stop political persecution against community health workers.

I love you, Ma. Be strong. # nordis.net