Saan to pulosen! pukkaw dagiti progresibo a grupo

BAGUIO CITY – “Saan to manen! Saan to pulosen iti Martial Law!” pukkaw dagiti nagmartsa ken nagrali idi Setiembre 21 manipud iti nadumaduma a sektor ditoy Siudad ti Baguio kas pananglagip iti maika-46 nga anibersario iti deklarasion iti Martial Law.

Sinaranget dagiti nagmartsa ti bayakabak ti tudo tapno yebkas ti disgustoda iti agdama a gobierno. Nagtitipon ti agarup 300 manipud iti Cordillera Movement Against Tyranny, Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto – Northern Luzon (SELDA-NL), Cordillera Human Rights Alliance (CHRA), Anakbayan, League of Filipino Students ken dadduma pay nga organisasion. Kinunada nga awan ti nagdumaan ni Marcos ken ni Duterte ta parehasda a tiraniko a diktador.

Segun iti CHRA, rumbeng a saantayo a lipaten no kasano nga iti uneg ti panagturay ti diktador a Ferdinand Marcos ket pinakarona ti panagtraidor ti gobierno laban iti umili. Imbes a tungpalenna dagiti obligasion ken responsibilidadna tapno pasingkedan ti karbengan dagiti umili, isuna pay ti nangiluges iti karbenganda ken agpannakkel a saan a mapabasol. Dakami, manipud iti Cordillera, ket rumbeng a sipupuso nga ammotayo daytoy kas makitatayo a mapaspasamak manen itatta iti parehas a tukad.”

Sakbay iti rali, naangay ti dua a forum iti bigat ken malem idiay University of the Philippines Baguio maipanggep iti Martial Law ken historical revisionism wenno panangbaliw iti pakasaritaan. Maysa a nagsao iti forum ni Joanna Cariño, maysa a biktima ti Martial Law ni Marcos ken chairperson ti SELDA-NL.

Tinalantan ni Cariño ti kagagalad ti Martial Law, inistoriana pay ti iligal a pannakaarestoda idi ken ni adingna ken ti pannakatortiurda. Kinunana a ti mapaspasamak itatta ket kasla “deja vu” wenno napasamaken idi Martial Law ni Marcos – maibalud dagiti oposisyon, maiserra wenno makontrol ti media, ma-blacklist dagiti organisasyon, makumpiska dagiti negosio ti kalaban, nakaro a panaglabsing iti karbengan tao, lumubo a gangannaet nga utang ken dadduma pay.

Maipanggep iti historical revisionism, kinuna ni Cariño nga agpayso a napatakyas ti diktador gapu iti people power. Ngem apay a saan nga ammo daytoy dagiti millenials wenno dagiti ubbing itatta? Sinungbatanna a daytoy ket gapu ta ti agpayso a napasamak idi ket saan a maisursuro kadagiti eskuelaan. Awan pay ket di ti presidente kalpasan ni Marcos ti nangipalagip iti sibibiag a ladawan ti kinaranggas ken kinagamrud ni Marcos tapno maipakaammo iti sumaruno nga henerasion.

Imbagana pay nga adda ti ranta a panagbaliw iti pakasaritaan idi panawen ni Marcos uray iti online ken social media. Inaramatna a pagarigan ti namin-anu a panangbaliw ti rekord ni Marcos idiay Wikipedia. Uray iti napalabas a mano nga aldaw ket nangiposte ni Bongbong Marcos idiay facebook-na ti interview-na ken ni Enrile a mangibagbaga nga awan ti napasamak a torture wenno awan ti naarestar gapu iti pammatina idi panawenna idi Martial Law. Ni Enrile ti ministro ti national defense idi panawen ni Marcos.

Impalawag met ni Jeannette Ribaya Cawiding, convenor ti Cordillera Movement Against Tyranny, ti kasasaad iti agdama. Ti ambisioso a programa ni Pres. Duterte iti ekonomia a Philippine Development Plan 2017-2022, ti Build, Build, Build a pundasion ti administrasionna iti programana iti panagdur-as a nakaturong iti “prosperous, predominantly middle-class society.” Ti tax reform package TRAIN 1 ken TRAIN 2 a dagiti marigrigat ti nakaro a maapektaran iti panagngato iti tax.

Iti forum, iti martsa ken iti rali, agpapada ti pukkawda, saan to manen! Saan to pulosen iti Martial Law! # nordis.net