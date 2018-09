Poetry: Ang Pitong Tausug

ni Rene Boy Abiva

www.nordis.net

Noong araw na inaasahang tatama ang mata ni Ompong sa lupa

ay s’ya namang araw kung saan kayo’y inani ng bala

sa Barangay Tambang, Patikul, Sulu.

Inihelera ng halimaw ang inyong katawan

na waring mga kalakal sa gitna ng pamilihan

at pinagpiyestehan ng mga usisero at midya

ang inyong lasug-lasog na laman,

at sa pagpisik ng lente ng kanilang mata at kamera

anong sakit sa inyong ama at ina

na kayo’y bansagang mga tulisan

gayong ang tangan ng inyong mga kamay

ay mga kahon nang kahun-kahon niyong pangarap.

Anong kabalintuang kung anong tinamis

ng lansones at mangostena

ay s’ya namang pait at lupit ng inyong kamatayan;

anong kabalintunaang sadyang marami sa ating kababayan

ang nakakalimot

mabahiran at madampiaan lang ng linamnam at tamis

ang kanilang dila at labi

ay limot na nila ang pait ng nakaraan.

Likas ngang higit na mas mayaman ang bayang ito

sa kabalintunaan. # nordis.net

Setyembre 19, 2018

Lunsod ng Queson, Maynila