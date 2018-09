Panimulang tagumpay sa hustisya, patuloy na pakikibaka laban sa tiranya

Ni BRENDA S. DACPANO

BAGUIO CITY – Sa ika-46 taon ng Martial Law, inihayag ng Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto – Northern Luzon (SELDA-NL) ang pagtatasa kaugnay ng implementasyon ng Republic Act 10368 o pagkilala at reparasyon sa mga biktima ng Martial Law. Nagpapasalamat ang SELDA sa nga naging bahagi at tumulong sa kampanya para sa pagkilala at reparasyon.

Ayon sa pahayag ng SELDA sa isang forum kaugnay ng Martial Law, “Sa simula, hindi natin inaasahan na sa maraming taon makalipas ang batas militar ni Marcos, ay maigigiit natin ang pagkilala at reparasyon sa mga biktima ng martial law sa pamamagitan ng RA 10368. Sa pagtulak ng SELDA at pangunguna ng Bayan Muna sa Kongreso ay naging batas ito.”

May kabuuang 75,749 ang tinanggap ng Human Rights Victims Claims Board (HRVCB) na aplikasyon ng martial law claims. Ngunit 11,103 o 14.6% lamang ang inaprubahan ng claims board.

Ang nakitang mga dahilan kung bakit kakaunti ang nakapagpila ng aplikasyon ay: 1) kulang ng panawagan ang claims board upang ipaliwanang ang tungkol sa RA 10368, 2) kawalan/kulang ng suporta ng gubyerno para sa transportasyon papunta/pabalik sa filing places at paghahanda ng mga rekisitong dokumento, 3) kawalan ng pinansya ng mga biktima na gagastusin para sa pagproseso ng mga rekisitos (marami ang nangutang), 4) kakulangan ng information dessimination o koordinasyon ng HRVCB sa ibang ahensya ng gubyerno (korte, civil registrar, at iba pa) para sa mas mabilis ng pagproseso ng mga rekisitong papeles, 5) maikli ang panahong itinakda sa pagpipila ng aplikasyon, 6) kakulangan ng tauhan/staff at equipment ng board para sa pagtanggap at pagproseso ng mga aplikasyon.

Matatandaan na naunang idinulog ng SELDA sa gubyerno ang kwestyonableng itinalagang mamuno sa claims board na si Ret. General Lina Sarmiento, dating opisyal ng Philippine Constabulary, isa sa mga institusyong nagsagawa ng matinding paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng martial law ni Marcos.

Sa Northern Luzon, mahigit 5,000 lamang ang nakapag-file ng aplikasyon (Cagayan Valley 4,416, Cordillera 1000, Ilocos Region 500). Hindi kabilang dito ang mga nagpila ng aplikasyon sa opisina ng claims board sa Quezon City at sa panahon ng ekstensyon.

Ayon sa SELDA, “Alam nating marami sa mga biktima at survivors, mga lehitimong biktima, ang na-deny ang aplikasyon dahil sa mahirap, masalimuot, hanggang sa puntong kontra-biktima pa nga ang naging proseso ng pagkilala ng claims board.”

Limitado ang mekanismo ng claims board upang ilabas ang impormasyon ng mga aprubadong claimants at sa ilang piling diaryo at sa facebook lamang ang nga anunsyo at updates. Nakamatayan na ng maraming biktima/claimants ang paghihintay ng claims.

Marami ring kinaharap na problema sa pag-claim ng reparasyon: 1) nagkumahog ang claims board sa pagroseso (adjudication) ng mga aplikasyon at dahil gahol sila sa oras (sa kabila ng dalawang taon na extension ng kanilang mandato at 36 araw na extension ng filing) kung kaya’t wala ring sapat na panahon upang abisuhan ang mga claimants, 2) dahil gahol sa panahon ang board, hindi na umabot sa maraming applicants ang mga notice of resolution kung saan nakasaad ang hatol ng board kung pasado o hindi pasado ang aplikasyon;

3) nagkasya ang board sa information dessimination nila sa pamamagitan lamang ng facebook at website nila na karamihan ng mga claimants ay walang access, 4) kakulangan ng koordinasyon ng claims board at Landbank kaugnay ng rekisitos sa pagbubukas ng bank account ng claimants, 5) gumawa ang board ng 451 na “problematikong tseke” para sa mga biktima, 291 na nagkakahalaga ng P239,198,836 na hindi nairelis na tseke at 160 tseke na nagkakahalaga ng P110,931,460 ay ipinangalan sa mga patay nang biktima, 6) napakaikli ang validity ng tseke, tatlong buwan lamang.

Noong Agosto ay sumulat ng panukala si Bayan Muna Rep. Carlos Zarate upang mapalawig ang validity ng tseke hanggang Disyembre 2019 at inaprubahan ito ng House of Representatives.

Ayon sa batas, bukod sa perang kompensasyon sa mga biktima, mayroon ding serbisyong maaring ma-access mula sa Department of Health, Department of Education, Department of Social Work and Development at iba pang ahensiya ng gubyerno. Ngunit ang mga ito ay walang malinaw na panuntunan o implementing rules and regulations na isinapubliko ng claims board o ipinasa sa mga naturang ahensiya ng gubyerno bago matapos ang mandato nito.

Nilinaw ng SELDA na kailanma’y hindi mapapantayan ng anumang halaga ang magiting na pakikibaka ng mga kasama nilang naging martir at ng mamamayang lumaban sa diktadura. Ayon sa pahayag, “Ang tagumpay natin sa hustisya at indemnipikasyon ay panimulang tagumpay dahil hindi pa tapos ang ating mga tungkulin at paggigiit ng hustisya. Bagama’t tapos na ang proseso, igigiit pa rin nating kilalanin ang libu-libong biktima ng martial law, hindi lamang dahil sa kompensasyon, kundi pagpapatibay sa kasaysayan at katotohanan ng pasistang paghahari ng diktadurang Marcos.”

“Magsisilbi rin itong babala sa anumang pasistang rehimen, gaya ng rehimeng US-Duterte na sila ay mananagot sa kanilang pinakamalalang kasalanan sa mamamayan. Patuloy tayong makikibaka para rito!

Kailangan nating magpatuloy ng pakikibaka upang hindi manumbalik at manatili ang mga Marcos sa kapangyarihan at upang harapin ang panibagong pasistang paghahari ng rehimeng Duterte. Tulad ng nakaraang diktadurya, ginagamit ang panunupil at paglabag sa karapatang pantao sa mamamayan ang bagong tiranya sa ilalim ni Duterte.”

Bilang pagtatapos ng pahayag, “Tayong nakaranas na ng isa sa pinanakamadilim na panahon sa ating kasaysayan, kailangan nating manindigan at huwag hayaang ito’y manumbalik, saan to pulosen! Saan To Manen! Never Again to Martial Law!” # nordis.net