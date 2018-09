Ikalawang Irrigation Summit ng Ilocos, matagumpay

By PAOLA ESPIRITU

SAN FERNANDO CITY — Matagumpay na nailunsad ang ikalawang Irrigation Summit na pinangunahan ng Solidarity of Peasant Against Exploitation at Anakpawis Partylist Ilocos sa syudad na ito noong Agosto 31, 2018.

Dinaluhan ng 118 magsasaka, irrigation association, representante ng mga opisina ng National Irrigation Authority (NIA)- La Union, Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development-RO1 ang summit kung saan pangunahing tinalakay ang pagsasabatas ng Republic Act 10969 o ang Free Irrigation Services Law.

“Ang batas na ito ay resulta ng deka-dekadang pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa libreng patubig at maayos na irigasyon,” ika ni Cong. Ariel ‘Ayik” Casilao ng Anakpawis party-list. Kabilang sa batas ang pagtigil sa pangongolekta ng irrigation service fee (ISFs) at kanselasyon ng mga dating utang ng mga magsasaka.

Ipinaliwanag niya na bagamat naipasa na ang batas ay hindi pa natatapos ang Implementing Rules and Regulations. Pero sa kabila nito, ipinaalala niya na hindi na dapat nangongolekta na ang NIA kaya umiikot sila sa iba’t-ibang bahagi ng bansa para bantayan ang implementasyon ng nasabing batas.

Patuloy naman ang pangongolekta sa ibang lugar ng ISFs sa kabila ng pagpapatupad ng batas, ayon kay Antonio Flores ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. “Sa Cagayan Valley, nangongolekta pa rin ang NIA dahil wala daw IRR. Naglaan ng 40 bilyon para sa ahensya. Kung hindi maipapatupad, ano ang mangyayari sa pondo?” aniya.

Ayon naman kay Cristeta Lopez ng NIA-La Union, tumigil na sila sa pangongolekta ng ISFs mula noong naipatupad ang batas noong Pebrero. “Ang hinihintay na lang namin ay ang IRR. Ano ang saklaw niya at anu-ano ang nasasakupan ng libreng irigasyon,” dagdag ni Lopez.

Iniliniaw ni Lopez na lahat ng magsasakang may 8 ektarya pababa ay hindi na magbabayad sa patubig mula sa NIA improved irrigation system. Sa kabilang banda, may bayad naman ang lalagpas sa 8 ektarya ng lupain ganun din ang mga korporasyon o plantasyon at fish pond.

Sa kasalukuyan ay inaayos ng kanilang opisina ang listahan ng mga may utang bago ito isumite at ikumpirma, “Ma-write off ang lahat ng utang ng magsasaka sa NIA assisted project. Kapag hindi NIA assisted, hindi namin alam,” dagdag ni Lopez.

Ibinahagi naman ni Engr. Feliciano Estonilo Jr. ang mga programa at proyektong ipinapatupad ngayon ng NIA-La Union kung saan may 249 milyong alokasyon. Ginagamit ang pondo para sa pagbili ng water pumps sa mga lugar na hindi naabot ng irigasyon, pagpapaayos ng mga irrigation canals at pagpapatayo ng dagdag na irigasyon. Siniguro niya na walang ghost project ang ahensya sa La Union.

Sa bahagi naman ng Department of Agriculture, iprinesenta nila ang kasalukuyang proyekto para sa patubig. Ayon kay Engr. Christopher Suguitan, mayroong ipinapatayo at ipinapaayos na mga dam at irigasyon partikular sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan.

Inilinaw din na kahit hindi inendorso ng Mayor sa isang munisipyo ang kahilingang proyekto ng mga organisasyon ng magsasaka ay bukas pa rin ang kanilang opisina para sa mga ito.

Lumabas sa workshop na nananatiling problema ng marami ang kawalan ng patubig sa kanilang mga sakahan. Karamihan, halimbawa sa Ilocos Norte, 60% ang walang irigasyon habang 25% naman ay umaasa sa tubig ulan.

“Baka maaring gamitin ng mga lokal na gobierno ang pondo mula sa RA7171 para sa pagpapatayo ng mga small water impounding upang mayroong magamit ang mga magsasaka,” pahayag ni Regie Cacuyong ng Pinili, Ilocos Norte.

Idinagdag ni Nick Lacaden, magsasaka mula sa Salcedo, Ilocos Sur na mahihirapan pa rin ang mga magsasaka dahil marami pa rin ang walang irigasyon, iba pang usapin ang irigasyon na wala namang tubig, “Kung mayroon mang irigasyon ay wala namang dumadaloy na tubig, wala ring silbi,” komento nito.

Nagkaisa ang mga delegado na patuloy na babantayan ang mga ahensiya na nagpapatupad ng mga programa para sa mga magsasaka habang iginigiit at ipinaglalaban ang mas maayos na serbisyo para sa irigasyon at sa sektor ng agrikultura.

Nagtapos ang summit sa isang kilos protesta upang ipanawagan ang kagyat na paglalabas ng IRR at pagtotoyak na ito ay magsisilbi sa mga magsasaka sa harap ng plaza ng San Fernando.#