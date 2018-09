Cagayan Gov, nagmura sa harap ng kapitolyo

Ni NATHANIEL FABIAN

TUGUEGARAO CITY, Cagayan — “Kung magnanakaw ako magnanakaw tayong lahat!”

Ito ang mga salitang binigkas ni Cagayan Provincial Governor Manuel Mamba sa harap ng mga empleyado ng Provincial Capitol noong ika-3 ng September, Lunes dito sa gitna ng flag ceremony.

Sa isang video na ini-upload ni Jessa Mae Ramos at ng Cagayan Provincial Information Office (CPIO) sa Facebook, makikitang nagmumura si Governor Mamba sa paglalahad ng pagka-ayaw sa opisina at sa ilang mga empliyado.

Naging agam-agam ng nasabing opisyal ang korapsyon sa pamamagitan ng Standard Operationg Procedures (SOP) ng mga proyekto ng Provincial Government ng Cagayan. Dito umano ay napipili lamang ang mga opisyal na nabibigyan. Naging mainit itong usapin simula noong 2017.

“Kahit ayaw na ayaw ko sa inyo, hindi ko pa kayo matanggal. Kahit ayaw na ayaw ko ang mukha ‘nyo, magtyatyaga ako. Kahit ayaw na ayaw ‘nyong pumasok dito at makipag-flag ceremony sa akin.. ang sakit ng loob ko. Adda met willing nga pumatay, ti matay, para makasyaat ti gobierno,” [Meron namang willing pumatay, mamatay, para mapabuti ang gobyerno] pagpapatuloy niya.

Umani naman ito ng mga pagkundena sa mga netizens. May mga nagsabi ding mag-resign na ito sa kanyang pwesto.

Ayon kay Angelika Carag, noon ika-4 ng Septiyembre, 2017, sinampal at minura nito ang isang opisyal na si Henry Balisi sa parehong seremoniya. Dagdag niya, dati pa ay natatakot na umano ang mga empliyado sa gobernador dahil sa pagmumura at paninigaw nito.

“Sa totoo lang, sa totoo lang ayoko dito. Gusto ko pang mag-mayor sa Tuao, sa totoo lang,” pagtatapos nito.

Wala namang sagot ang gobernador sa nasabing video.

Noong November 2017, matatandaan na si Governor Mamba ay nanumpa bilang bagong kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino – Lakas ng Bayan (PDP-Laban). Sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, lumipat siya sa Lakas. Sa panahon naman ni dating pangulong Noynoy Aquino, lumipat bilang miyembro Liberal Party (LP). # nordis.net