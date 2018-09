Takot hatid ng militar sa Isabela

Ni NATHANIEL FABIAN

www.nordis.net

JONES, Isabela — Nagdulot ng takot at pangamba sa ng mga residente at mga lokal na opisyal ang mala-Martial Law na kalagayan sa Barangay Sta. Isabel, Jones, Isabela sanhi ng pagdating at paghimpil ng pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) mula pa noong Hulyo. Ang presensiya ng militar ay bahagi umano ng pagpapaigting nila ng operasyon laban sa New People’s Army at pagpapatupad ng Community Support Program (CSP)sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng administrasyong Duterte.

Noong Agosto 11, naganap ang engkwetro sa pagitan ng AFP at New Peoples Army (NPA) sa Sitio Dibilisawan, sa nasabing barangay. Naganap ito sa gitna ng matagal ng operasyon ng 86th Infantry Battalion (IB), na lalo pang tumindi sa pagdating ng 54th IB para sa pagpapalawig ng kanilang CSP sa lugar.

Sa isinagawang fact finding mission (FFM) noong Agosto 30-31, naitala ng Karapatan – Cagayan Valley na matapos ang engkwentro,ilang paglabag sa karapatang pantao ng mga sundalo ng 86th IB sa naturang komunidad. Kabilang sa mga ito ang sapilitang paghalughog sa ilang mga kabahayan at pagsira sa ilang mga taniman gamit ang mga aso at metal ditector. Natagpuan umano ng mga sundalo ang isang 0.45 at 3.57 caliber pistol at ilang subersibong dokumento.

Ilang residente din ng baryo ang inakusahan ng militar na tagasuporta ng NPA at pinapirma ng mga dokumento ng walang paliwanag kung ano ang nilalaman.

Ayon kay Benjamin Padilla, residente sa Sta. Isabel, pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niya na hinahalughog na nang mga sundalo ang bahay niya ngunit dahil sa takot ay hinayaan na lamang niya ang mga ito. May isang residente rin ang inambahan ng taga ng sundalo sa kasagsagan ng panghahalughog.

Naitala din ang iba pang mga paglabag sa karapatang pantao tulad ng hamletting, paggamit sa ilang mga pampublikong pasilidad para sa operasyong militar, at denial of humanitarian access.

Itinakda ng militar ang curfew hours mula 10PM hanggang 5AM. Naglilista din ang mga sundalo ng mga pangalan ng mga kabahayan at inaalam ang kung sino ang mga kamag-anak nila at kung ano ang pinanggagalingan ng kabuhayan. Maging ang mga sasakyan ng mga residente ay kinikuhanan ng litrato at nililista din. Istrikto din ang mga ito sa pagbisita ng mga nasabing organisasyon. Maging sa pag-alis sa komunidad ay minamanmanan din ang mga sasakyan na ginamit at drayber nito.

Sa panayam ng Nordis sa mga residente, nananatili silang takot ang mga residente sa presensiya ng mga sundalo dahil sa mga maaring idulot nito.

“Sa presensiya ng mga sundalo, nangangamba ang mga residente na maari silang pagbalingan kung magsasalita sila laban sa mga kasundaluhan na naka-kampo dito,” ani naman ng isang misyunaryo sa komunidad.

Mariing kinundena ng Karapatan – Cagayan Valley ang paglabag ng mga militar sa karapatan ng mamamayan kabilang ang ilegal paghahalughog at pagkompiska, sapilitang pagpasok sa kabahayan, pagbabanta at red-tagging.

Mayroon 110 na kabahayan sa Sta. Isabel, Jones, Isabela Province. Bukod sa Jones, nanatili rin ang 54th, 86th, at 95th IB sa San Agustin at San Guillermo, Isabela Province.

Kasama ng Karapatan – CV sa isinagawang FFM and Philippine Network for Food Security Programmes (PNFSP), at National Council of Churches of the Philippines (NCCP). #nordis.net