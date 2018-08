SONA ni Duterte, tinuligsa ng rebong grupo

By SHERWIN DE VERA

www.nordis.net

BAGUIO CITY — Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng mga tagapagsalita ng Kabataang Makabayan-Ilocos at Lejo Cawilan Command (LCC) ng New People’s Army- Kalinga na pawang kasinungalingan ang tinuran ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang nakaraang State of the Nation Address (SONA). Ayun sa kanila, wala umanong makabuluhang pagbabago sa loob ng dalawang taong pamumuno nito.

“Blangko ang SONA nito sa mga materyal na batayan ng kanyang mga pangako at mga kongkretong hakbangin upang maabot ang mga ito,” ani Karlo Agbannuag ng KM-Ilocos.

Idinagdag pa nito na ang pahayag ni Duterete na pagpapahalaga sa buhay ng tao kaysa sa karapatang pantao ay magbubusod ng ibayo at mas masidhing paglabag sa karapatan ng mamamayan.

Tinuligsa din ng rebolusyunaryong organisasyon ng kabataan ang alyansang Duterte-Arroyo-Marcos na hakbang ng kasalukuyang administrasyon upang konsolidahin ang pampolitikang lakas ng mga sagadsarin umanong kaaway ng mamamayan.

Tinuran naman ni Tipon Gil-ayab ng LCC na nagpatuloy at tumindi ang pagkakait ng kabuhayan at karapatan sa ansestral na lupain sa mamamayan ng Kalinga sa ilalim ni Duterte.

Binatikos nito ang malawakang pagapruba ng mga mapanirang proyekto sa probinsya gaya ng hydropower dam at pagmimina. Gayun din ang pagpapatupad ng mga mapanlinlang na proyekto kagaya ng National Greening Program at Cordillera Highland Agriculture and Resource Management Program.

“Ang mga proyektong ito ay hindi nagsisilbi sa ikabubuti ng mamamayan, bagkus ito ay pabor sa mga kapitalistang kasabwat ng National Grid Corporation, para sa export at upang ibenta ang kuryente sa mga kooperatiba sa mas matas na presyo,” sabi ni Gil-ayab.

Hindi rin umano tumigil ang malawakang militarisasyon sa probinsya maging noong isinasagawa ang usapang pangkapayapaan. Binigyang diin niya na sa pagtalikod ni Duterte sa peace talks, ibayo pang tumindi ang operasyong militar na pangunahing nakatuon sa mga komunidad na may pagtutol sa mga nasabing proyekto.

“Maliban sa paglabag sa karapatang pantao, nagdulot din ng masasamang gawi ang militarisasyon kagaya ng sugal, pagnanakaw, illegal na droga, pagpatay, tribal war, pangingikil at iba pa na karaniwang sangkot ang mga militar,” wika ni Gil-ayab.

Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, kapwa nanawagan ang dalawa na tanging ang digmang bayan lamang umano ang makalulutas sa mga kasalukuyang suliranin ng lipunan. Hinikayat din nila ang malawak na mamamayan na magkaisa sa pagharap sa atake sa mga karapatan at pagsusulong ng armadong pakikibaka.# nordis.net