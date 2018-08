Poetry: Sana’y Magising kayo

Ni RENE BOY ABIVA

www.nordis.net

Mantikang malansa

toyong nakakatoyo.

Sukang nakakasuka

ketsap na ‘alang pangarap.

Pambulag sa mata

pambusal sa tainga.

Pang-aliw sa bunganga

upang mga toto’y ‘di mag-alsa.

Ngunit ‘tong si Aling Leticia’y anong tapang at nag-alsa.

Itinindig n’ya at iba pa ang payak na barikada.

Malao’y bakit ganoon ang iginawad na gantimpala

‘sang malakas na hampas ng batuta

ang ibinigwas ng gwardiya

sa kanyang kulubot na mukha.

Tuhod niya’y dagling nanghina

sumubsob at inakay ng kapwa manggagawa.

Siya’y duguan.

Duguang humandusay sa kalsada.

Nais kong tanungin ang madla

kung ano ba ang kasalanan ni Aling Leticia at iba pa.

Ano?!

Dahil ba sa sila’y nagwelga?!

Bakit, ‘di ba kayo nakikinabang sa bunga ng mga welga?

At sa mga gwardiya ng NutriAsia,

‘ala ba kayong Ina o Lola?

Bakit n’yo ‘to nagawa kay Aling Leticia?

Ano bang kasalanan ng matanda,

dahil ba sa isa s’yang welgista?!

O baka naman gaya na rin kayo ng mga Pulis

na kasama sa pinirmahang kontrata ang tumugis?

At kung gantihan kayo ng tadhana o ng mga inamis,

iiyak-iyak kayo at hangga’t maari’y ayaw n’yong matugis.

Doon pa lamang kayo matututong magsumamo

sa oras na hatulan kayo ng tunay na may-ari ng mundo!

Mag-isip-isip sana kayo.# nordis.net

Agosto 1, 2018

Lunsod ng Queson, Maynila