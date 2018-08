Ano ang nagaganap sa Cagayan Valley noong si GMA ang pangulo?

Ni DEO MONTESCLAROS

Isang balik-tanaw sa mga kaso ng extra-judicial killings sa Cagayan Valley

FIRST OF TWO PARTS

Nakapanumbalik sa kapangyarihan si Gloria Macapagal-Arroyo. Naluklok siya bilang House Speaker ng Kongreso sa tulong ng dating mga kaalayadong kongresista, heneral, at mismong si Duterte. Tahimik siyang nagmaniobra para konsolidahin ang kanyang impluwensya at hanapin ang tamang pagkakataon para muling makapasok sa loob ng burukrasya.

Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang pangulo. naghasik ng lagim si Arroyo sa Cagayan Valley. Sa kanyang Oplan Bantay Laya, pinakawalan niya ang kanyang armadong pwersa para takutin ang progresibong mga organisasyon lalo na ang kilusang magsasaka. Ang mga pangyayaring ito ay hinding-hindi makakalimutan ng mamamayan ng Cagayan Valley.

Anthony Licyayo

Noong 1986, pinangunahan ni Anthony Licyayo ang pagbubuo ng Dagup Igorot Association (DIA) na naglalayong isulong ang karapatan ng mga Igorot sa lupa at pagrespeto sa kanilang mga karapatan. Nabuo ang kanilang organisasyon sa bayan ng Gonzaga sa probinsya ng Cagayan. Taong 2004 ay pumaloob sila sa Kaguimungan, pamprobinsyang alyansa ng magsasaka sa Cagayan, at naging tagapangulo nito noong taong 2006.

Nanguna siya sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mahihirap na magsasaka sa lupang sakahan. Sa kanyang pamumuno, nilabanan nila ang tangkang pang-aagaw ng lupa ng isang negosyante at ipinakita sa kapwa magsasaka na may nagagawa ang pagkakaisa. Dito na nagsimulang makatanggap ng death threat at iba pang pananakot ng militar.

Noong Nobyembre 13, 2006 pinaghahanap si Anthony at iba pang lider ng Kagimungan sa kanilang lugar ng 17th IB Marine at 21st IB dahil sa kanilang pakikisangkot sa usapin sa lupa.

Pinaslang siya noong Nobyembre 26, 2006 ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin sa kanyang bukid bandang 8:00 ng umaga. Binaril siya sa mukha habang karga ang kanyang isang taong gulang na anak.

Dahil sa takot, hindi na nagsampa ng kaso sa korte ang kanyang mga kaanak.

Madonna Castillo

Aktibong kasapi ng kilusang magsasaka si Madonna Castillo. Siya ang tagapagsalita ng Anakpawis sa probinsya ng Isabela noong 2004 at naging bahagi ng malalaking kampanyang magbubukid na inilunsad sa buong Cagayan Valley. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral 2005 at nagpahingan sa kanyang trabaho para alagaan ang kanyang dalawang anak.

Noong July 20, 2006, bandang 7:00 ng umaga, tumatawid si Madonna kasama ang kanyang apat na taong gulang na anak at isang kaibigan sa University Campus ng Isabela State University ng biglang tumigil ang isang pulang motorsiklo na walang plaka at pinagbabaril si Madonna. Pinaputukan siya ng limang beses at nagtamo ng 2 tama sa magkabilang hita at isa sa tiyan. Tinangka din siyang patamaan sa ulo subalit nagmintis dahil siya ay bumagsak sa kalsada.

Naitakbo pa siya ng kanyang kaibigan sa ospital subalit binawian din ng buhay bandang 6:00 ng hapon.

Nelson Asucena

Si Nelson Asucena ay 19 na taong gulang, lider-kabataan at tagapangulo ng Sangguniang Kabataan sa barrio San Juan, Rizal, probinsya ng Cagayan.

Noong Disyembre 13, 2006 bandang 10:30 ng gabi, ang mga magulang niyang sina Hipolito at Catalina ay nagising sa malakas na kahol ng aso. Narinig ni Nelson na ang boses na nagsasalita ay si Lt. Marcelo Pascua ng 21st IB. Binuksan ni Nelson ang pinto at nakita si Lt. Pascua na may kasamang limang lalaki na nakaitim na damit at nakasuot ng bonete (ski mask). Humingi ng pagkain sina Lt. Pascua pero biglang nagbago ang isip at magpakape na lang daw sila. Pagkatapos nito ay humingi uli ng tubig. Lumabas ang tatay ni Nelson para kumuha. Nang matapos silang uminom ay pinalabas ng bahay si Nelson para kunin ang pinag-inumang tasa nina Lt. Pascua nang biglang nakarinig ng pagkasa at pagputok ng baril ang mga magulang ni Nelson.

Nakita nila Hipolito na naliligo sa dugo ang ka/nilang anak at hindi na makita sina Lt. Pascua sa bakuran nila. Kinaumagahan nakita ng mga tanod sa barangay ang mga bakas ng combat boots sa pinangyarihan ng pamamaslang. Sinabi nila na ang mga bakas ay patungo sa direksyon ng Brgy. Bural kung saan panandaliang naghihimpil ang Alpha Company ng 21st IB.

Bago ang pamamaslang, noong Nobyembre 24, 2006 ay nagpunta sa bahay nila Nelson sina Lt. Pascua para kausapin siya at kumbinsihing sumuko. Sinabi ni Nelson na wala akong isusuko kundi ang bolo at araro lamang.

Iniulat ng pamilya ni Nelson ang pangyayari sa pulisya subalit walang imbestigasyon na nangyari o anumang ulat sa istasyon hinggil sa pagkamatay ni Nelson.

Humingi ng kopya ng death certificate ang pamilya ni Nelson sa Municipal Health Office pero hindi sila binigyan ng kopya. Bagaman hindi personal na ineksamin ng MHO ang bangkay ni Nelson ay nakalagay sa certificate nito na ang ikinamatay nito ay malaria.