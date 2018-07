Statements: Reparasyon dagiti biktima ti Martial Law

By KASTAN-CPA ABRA

Statement ti KASTAN-CPA ABRA maipanggep iti Martial Law Victims ken Human Rights Victim’s Claims Board (HRVCB)

Nabara a kablaaw kadatayo amin!

Kayatmi nga ipeksa ti napalalo a ragsak para kadagiti nakaala ti reparasionda iti pannakabigbig a biktima ti Martial Law ta addada met nakaala ditoy probinsia ti Abra, uray no ad-adu ti in-deny ti claims board nga aplikasion dagiti kakailiantayo.

Ipakaammo ti KASTAN CPA Abra a ti panagala iti reparasion wenno damages iti biktima iti panaglabsing iti karbengan tao idi Martial law ket nalpasen. Uray iti panagsampa ti apela iti Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) ket nalpasen. Nalpasen ti mandato ti HRVCB ta segun iti linteg ket dua a tawen laeng ti panagawat/panagproseso iti aplikasion iti claims ken nagnayon pay ketdi ti dua pay a tawen.

Ti RA 10368 ti linteg ti Mangted ti Reparasion ken Panangbigbig kadagiti Biktima ti Panaglabsing iti Karbengan Tao” idi panawen ti rehimen a Marcos. Daytoy a linteg ket impila ti Bayan Muna Partylis idi pay 2001 ken inaprubaran ti Kongreso idi panawen ni Benigno Aquino.

Ti HRVCB ti nagawat ken nagproseso iti aplikasion, ken isuda met ti nagdesision no kualipikado wenno saan dagiti aplikasion. Ti reparasion ket maited kadagiti kualipikado a biktima manipud iti pannakaidulin daytoy iti National Treasury ken naited kadagiti claimant babaen iti Landbank. Ngem gapu ta nagkurangdan ti panawen, dagiti dadduma a kasapulan pay a mai-release ket intsekedan. Iti agdama adda laeng ti transition staff ti board nga adda iti opisina ti Commission on Human Rights idiay Quezon City a mangi-release kadagiti tseke ken mangsungbat kadagiti dadduma a saludsod.

Saanen a mabalin ti agipila ti aplikasion wenno apila. Sinnoman nga agsao a mabalin pay ti ag-apply ket manangallilaw laeng. Dawaten a saandan koma a gundawayan dagiti kakailiantayo a na-deny ti aplikasionda. Dildillawen ti KASTAN dagiti tattao nga agdawdawat iti fee kadagiti claimants ta ti aplikasion ti claims ket libre.

Ti P10 bilion a naipangabak ti tignayan ti umili manipud iti tinakaw dagiti Marcos a kinabaknang ti umili ket naiwarasen kadagiti elligible nga claimants ken representanteda Agbalor ti P176,000 ti kada puntos.

Agpayso a narigat ken komplikado ti proseso iti panagala iti reparasion, nayon pay ditoy ti saan a nainkalintegan a pagrukodan ti HRVCBs iti panagdawatda iti death certificate ti desaparacedo wenno napukaw nga inggana ita ket saan pay a nabirokan, release papers kadagit iligal nga inaresto ken dadduma pay.

Lagipentayo a naipagballigitayo daytoy a laban gapu iti panagkaykaysa ti umili. Daytoy ket saan laeng a gapu iti kuarta, nangnangruna ti pannakabigbig ti gobierno iti pananglabsing ti karbengan dagiti biktima ti Martial Law.

Kas panggibus a palagip, maigunamgunam a saantayo nga agpaallilaw kadagiti managgundaway. Para kadagiti dadduma a damag, kumuntak iti 09365780135 wenno iti Commission on Human Rights iti SAAC Building Commonwealth Avenue, UP Complex, Diliman, Quezon City, 1101. Telephone No.: 928-5792.

Agyamankami unay.#nordis.net