Pangmunisipyong balangay ng Amihan-tumauini, itinayo

By DIVINE LORAINE PENAFLOR

www.nordis.net

ISABELA — Itinayo ng mga kababaihang magbubukid ang pangmunisipyong balangay ng Amihan, Pederasyon ng mga Kababaihang Magbubukid sa isang asembliya sa Barangay Lalauanan, Tumauini, Isabela noong Hulyo 7 na dinaluhan ni Emi De Jesus, kinatawan ng Gabriela Women’s Party sa kongreso.

Ang Amihan ay isang pambansang organisasyon at alyansa ng mga kababaihang magbubukid at organisasyon ng mga kababaihan na nagtataguyod sa kanilang karapatan at kagalingan.

Ang Amihan-Tumauini ay naitayo sa pangunguna ng mga lider at miyembro ng pitong pang-barangay na balangay ng Amihan na naunang naitayo. Kabilang dito and barangay ng Laluanan, Caligayan, Sto. Niño, Antagan 1st, Bantug, Liwanag at Bayabo East.

Bago ang eleksyon ay nagkaroon muna ng mga diskusyon ang mga kababihan hinggil sa golden rice at epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law.

Pinangunahan ni De Jesus ang diskusyon hinggil sa TRAIN law at epekto nito sa ekonomiya ng bansa at buhay ng mamamayan. Aniya, lumilibot sila sa buong bansa bilang bahagi ng kanilang panukalang ibasura ang naturang batas dahil sa pahirap ito sa mamamayan lalo na sa mahihirap.

Idinulog ng mga kababaihan kay De Jesus ang iba pang mga usaping kinakaharap nila. Isa na rito ang tungkol sa mga problema nila sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) tulad ng pagkaltas ng P500 mula sa natatanggap nilang P1,500 sa tuwing hindi sila makakadalo sa pulong. Anila, naantala ang kanilang trabaho sa bukid dahil sa mga pulong para sa 4Ps.

Idinaing din nila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin samantalang ang kinikita ng mga pamilyang magbubukid mula sa kanilang mga ani ay hindi naman tumataas. Anila, ang dating bili sa mga aning mais na P6 hanggang P15 kada kilo ay ganun pa rin hanggang ngayon, samantalang ang presyo ng isang tali ng malunggay na dati’y P10, ngayon ay P20 na.

Ibinahagi naman ng Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (Masipag) ang kanilang pagtutol sa pagpapalaganap ng golden rice sa bansa. Ang golden rice ay isang genetically modified organism (GMO) na gustong palaganapin ng International Rice research Institurte at Phil Rice.

Noong 2013, pinagbubunot ng mga magsasaka sa Bicol ang itinanim na golden rice sa kanilang trial farm. Ngayong 2018, balak ng IRRI at Phil Rice na maglunsad muli ng farm trial sa San Mateo, Isabela. Hinikayat ng Masipag na huwag payagan ang farm trial.

Nahalal bilang opisyales ng Amihan-Tumauini sina Nenita Aprecio, pangulo; Grace Espiro pangalawang pangulo; Devorah Ezer Miranda, pangkalahatang kalihim; Caridad Umalia, ingat-yaman; Concepcion Lawagan, public relations officer; Susan Dulente, health officer; at Alona Cainguitan, human rights officer.# nordis.net