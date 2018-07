Kabataan sa Baguio tumambay laban sa Oplan Rody

Ni QUIMBERLYN RANCHEZ

www.nordis.net

BAGUIO CITY — Hawak ang mga plakard kung saan nakasulat ang kanilang mga panawagan, tumambay ang ilang kabataan sa Baguio bilang protesta laban sa Oplan Rid the Streets of Drunkards and Youths (Oplan Rody), bandang 5:00 ng hapon noong Hulyo 13.

Matatandaang ang Oplan Rody ay ang operasyon ng Philippine National Police (PNP) na nagmula sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte na hulihin ang mga tambay.

Noong Hunyo 20 pa lamang, umabot ng higit 7,000 na tambay ang nahuli ng PNP sa punong lungsod ng Maynila.

Ayon kay Anne Serrano, tagapagsalita ng Alliance of Concerned Students (ACS), dumarami ang mga tambay dahil sa kahirapan at sa kakulangan ng social services na natatanggap sa ating bansa.

“Maraming mamamayan ang walang regular na trabaho, at pinagkaitan ng karapatan sa edukasyon ang mga kabataan,” ani Serrano.

Ayon naman kay Casselle Ton, tagapagsalita ng Progressive Igorot for Social Action (PIGSA), pinapakita ng datos ng labor force survey ng Department of Labor and Employment (DOLE) na 6.1% ang unemployment rate sa rehiyon ng Kordilyera sa nakaraang taon, at 17.3% naman ang underemployment rate.

“Imbes na mag-produce ng trabaho para sa mga mamamayan ay ikinukulong at pinapapatay ng administrasyong Duterte ang mga mahihirap,” sabi ni Ton.

Sinabi din ni Ton na malaki ang dropout rate sa rehiyon kung saan sa bawat 100 estudyanteng papasok ng elementarya sa Baguio, 86 lamang ang aabot ng Grade 6, at halos 64 lamang ang aabot sa Grade 10, batay sa datos ng Commission on Higher Education (CHED).

Dagdag pa ni Ton, mas lalong humirap ang mga mamamayan dahil sa Tax Reform on Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law, na dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Dagdag pa rito, kinondena rin sa kilos-protesta ang kamatayan na dinudulot ng mga ganitong polisiya ni Duterte. Nabanggit sa programa ang kaso ni Genesis Argoncilla, ang nahuling tambay na namatay sa loob ng kulungan.

Ayon kay Serrano, tinitira ni Duterte ang mga tambay dahil sa kawalan ng kakayahan nitong lutasin ang problema sa kahirapan.“Ang mga pagpatay at paghuli sa mga tambay, na mga mahihirap, ay hindi solusyon sa kahirapan,” aniya.

Ayon naman kay Ton, ang dapat gawin ng pamahalaan ay lumikha ng maraming trabaho na may nakabubuhay na sweldo, pigilan ang pagtaas ng matrikula at ibang gastusin sa mga paaralan at ibasura ang TRAIN law. # nordis.net