Gabriela rep, ibinahagi ang batas hinggil sa karapatan ng kababaihan

TUGUEGARAO CITY — Tinalakay ni Gabriela Women’s Partylist Representative Emmi de Jesus ang mga batas na nagpoprotekta sa karapatan at kapakanan ng kababaihan sa isang forum na pinamagatang “Sharing Legislative Efforts to Address Women’s Rights and Welfare” noong ika-7 ng Hulyo sa Cagayan State University – Carig.

Ang programa ay dinaluhan ng mga magsasaka, estudyante at guro mula sa College of Public Administration, at ang ilang kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Cagayan.

Ipinakita ng kongresista ang iba’t ibang batas patungkol sa karapatan ng kababaihan tulad ng Magna Carta of Women, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at ang Anti-Rape Law of 1997.

“Bagama’t may mga batas na nabuo para ipagtanggol sa diskriminasyon at pandarahas ang mga kababaihan, kailangan pang paunlarin ang pagpapatupad rito sa antas probinsya hanggang barangay,” paliwanag ni de Jesus.

Ayon kay de Jesus, ang isyung kinakaharap ng kababaihan ay hindi hiwalay sa isyung kinakaharap ng mga mamamayang Pilipino, kung kaya’t dala nito ang interes ng babae, bata at ng buong pamilya sa kamara. Tulad na lamang ng TRAIN o Tax Reform for Acceleration and Inclusion law, ramdam na ramdan ng maraming mga nanay ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin at gastusin sa bahay.

Ibinalita rin ni de Jesus ang kasalukuyang pagtutulak sa House Bill 64 o Occupational Safety and Health (OSH) Bill na nagpapataw ng mandatory inspection sa lahat ng kumpanya at mas mabigat na parusa para sa mga lalabag sa OSH standards. Noong 2013, 270 milyon na manggagawa – kung saan karamihan ay kababaihan – ang namatay dahil sa mga workplace accidents base sa datos ng gubyerno.

Tumugon din si de Jesus sa ilang mga katanungan mula sa mga dumalo, at isa na rito ang tungkol sa programang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Aniya,”isa sa aking adbokasiya ang pag-aaral sa naging epekto ng 4Ps kaugnay sa pag-abot sa layuning poverty alleviation nito, kaya’t balak nating magbuo ng isang resolution evaluating the 4Ps program na ipapasa sa House Committee on Poverty Alleviation.”

Pinasalamatan naman ni Hon. Maila Ting-Que, presidente ng Philippine Councilors League ng Cagayan, ang lahat ng naging bahagi ng forum lalo na ang mga kabataan at estudyanteng dumalo. Hinikayat niya ang mga kabataan na magsalita at makibahagi sa pagbubuo ng mga lokal na batas para masolusyunan ang mga suliraning kinakaharap ng mga kababaihan at mamamayan sa Cagayan.

Sa pagtatapos ng talumpati ni de Jesus, hinimok niya ang lahat na maging bahagi ng kampanyang #LabananAngAbuso na nananawagan sa pagtatapos ng lahat ng porma ng abuso sa larangan ng ekonomiya, pulitika at kultura hindi lamang sa mga kababaihan kundi pati buong sambayanan.