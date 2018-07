Editoryal: Estado a tirania

www.nordis.net

Inton Hulio 23, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ti maika-16 a presidente ti Republika ti Pilipinas, ket irakurakna ti maikatlo a State of the Nation Address (SONA). Nagtugaw isuna a presidente babaen iti karina a “change is coming” wenno “umayen ti panagbalbaliw,” ti sigud a mayor ti Siudad ti Davao ket nagtungpal iti karina. Nabaelan ken pinakarona pay ketdi ti parikut ti gimong. Dimteng ngarud ti panagbalbaliw, ngem manipud iti dakes agturong iti nadakdakes pay.

Agsagsagaba itatta dagiti umili kadagiti di magaw-at a presio dagiti gagatangen ken serbisio. Binay-an ti gobiernona ti responsibilidad daytoy iti panangrespeto, panangitandudo ken panangsalaknib iti karbengan tao iti pananggun-odna iti tallo a nadara a gerra kontra kadagiti marigrigat ken agprotprotesta nga umili. Marmarkaan ti rehimen a Duterte dagiti kritiko ken aktibista kas terorista, kabusor ti estado ken ak-akusaranna ida kadagiti parparbo a kaso.

Babaen ti saanna a panagprotesta iti China iti panagadu ti militar ken pamutbuteng kadagiti mangngalap a Filipino iti West Philippine Sea, arigna’t inlakon ti gobierno ti sobereniatayo iti China bayat a pagtaltalinaeden daytoy ti aliansana iti US babaen ti kinatulnogna iti agdama a tulagan ti US-PH iti militar ken komersio.

Iti sidong ti turayna, dagiti gangannaet ken dadakkel a negosio ket agtultuloy ti nawaya a kontrolda iti panagrames iti natural a kinabaknang ti pagilian. Ti militarista a paspasurotna iti DENR a ni Roy Cimatu ket insublina ti kaaduan, no saan man nga amin, dagiti positibo a nagun-od iti babaen ni Gina Lopez laban iti dadakkel ken mamagdangran a panagminas.

Babaen ti kinaawan-bain ken agar-aruyot a kina-macho ni Duterte, linaklakana a sinaktan ti rikna ken sensibilidad dagiti babbae ken Kristiano.

Pinilina nga aliado dagiti kapepeklan a trapo ken militarista, pilpilienna dagiti kadadakesan a kagagaladda ken itiptiponna iti siguden a rinuker nga estilona iti panangidaulo. Ti ababa a panagserbina iti opisina ket addaan senyales iti kinabukatot, kinakunniber, nepotismo, kinamanangallilaw ken kinabrutal iti amin a presidente sakbay kenkuana.

Babaen ti panangguped, ti mekanismo iti check and balance kadagiti tallo a sanga ti gobierno ken ti panagdengngegna kadagiti mamalbalakadna nga utak-pulbura a militarista maipapan iti panangtratar iti armado a risiris, nadanonen ni Duterte ti naan-anay a transpormasion nga agbalin a tirano wenno dadaulo a nadakes. Babaen ti panagsukat iti federal a gobierno nga ipilpilitda nga ipaalun-on iti umili, wanwanawanannan ti dalan kadagiti lapped tapno magun-odna ti kasla impierno a pantasiana para kadagiti umili a Filipino.

Ngem iti bangirna, ti ngumatngato nga implasion, agkakangina a gagatangen, sumsumiag a TRAIN law, extrajudicial killings ken dadduma pay ket isu ti mangparparubrob iti bumarbara ken umir-irteng a panagkaykaysa ti nasaknap nga umili tapno supiaten ti nadangkok a turay ni Duterte. # nordis.net