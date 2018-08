Cagayan naglunsad ng kilos protesta sa SONA

By JAMES PAREDES

www.nordis.net

TUGUEGARAO, Cagayan — Nagmartsa upang magpila ng petisyon ang mga biktima ng Martial Law sa bayan ng Baggao habang ang mga kabataan sa Tuguegarrao ay naglunsad ng kilos protesta noong July 23, bilang tugon sa State of the Nation Address (SONA) ng Pangulong Rodrigo Duterte.

Nag-walk out ang mga estudyante ng Cagayan State University upang maglunsad ng Walking Human Exhibit sa pangunguna ng Masakbayan at Kabataan Partylist sa Calle Commercio, Tuguegarrao City. Sa naturang kilos protesta, nilahad ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga poster at banner na bitbit nila ang anila ay tunay na kalagayan ng bayan. Giit nila na hindi pa tuluyang nasosolusyonan ang problema sa lupa, sahod, trabaho at karapatang-tao.

Bagkus, ayon kay John Paul Lappay, chair ng Masakbayan Cagayan Valley, lalong tumitindi ang kahirapan sa bansa dahil sa samu’t saring mga polisiya at programa ng kasalukuyang administrasyon na kontra-mamamayan.

Aniya, nariyan ang dagdag na buwis na dulot ng TRAIN Law, ang mga maniobra sa libreng edukasyon, at malawakang pagpatay sa mga insoenteng sibilyan, pinaghihinlaang “adik” o “tambay,” at mga aktibista.

Samantala, sa bayan ng Baggao, sa probinsya ng Cagayan, nagmartsa ang mahigit 1,000 na biktima ng martial law upang magpila ng petisyon upang igiit na kilalanin sila at bigyan ng karampatang bayad pinsala sa naging paglabag sa kanilang karapatan.

Sama-samang nag-martsa patungong munisipyo ng Baggao ang mga biktima bitbit ang panawagang: Never Again to Martial Law! Kanilang isinumite ito sa mga kinatawan ng Sangguniang Bayan na nangakong gagawa ng resolusyon para suportahan ang nasabing petisyon.

Bago ang martsa, ang mahigit 1,000 biktima ng martial law ay dumalo sa isinagawang general assembly ng Karapatan Cagayan Valley sa Saint Joseph Gymnasium, San Jose. Kabilang sa mga dumalo ang mga biktimang na-deny ang mga claims sa nagdaang aplikasyon na ibinukas sa pamamagitan ng Republic Act 10368 o Recognition and Reparation Act of 2013. Dumalo din ang mga biktimang hindi nabigyan ng pagkakataon upang maisumite ang mga aplikasyon.

Naglunsad ng pag-aaral hinggil sa mga batayang karapatan. Nagpalabas ng video documentary ukol sa Martial Law noon at hanggang sa kasalukuyang nangyayari sa Mindanao at ang posibleng banta na ipataw ito sa buong bansa.

Ayon kay Jacky Valencia ng Karapatan-CV, naipatimo ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para patuloy na itaguyod ang mga karapatan, ang paggiit ng hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao at paniningil sa pananagutan ng gobyerno.

Ani Valencia, ipinaliwanag din ang naging resulta ng natapos na claims.

Sa datos ng Amnesty International, mahigit 100,000 ang naging biktima ng batas militar sa buong bansa noong panahon ni Marcos. Sa nabuong Human Rights Victims Claims Board (HRVCB) na tumanggap ng mga aplikasyon ay 75,749 ang nag-apply kung saan 70,000 ang nakulong; 34,000 ang tortured at may naitalang 3,240 kaso ng pagpatay at/o nawawala. Ngunit 11,103 lamang ang aprubado at kinilala ang aplikasyon. 14% ng kabuuang nagsumite. Nitong Mayo 2018 ay nagsara na ang HRVCB. #nordis.net