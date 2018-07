Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Hulyo 1, 2017

ACROSS

1 ipakalat (Tag)

11 kabiserang bayan ng Marinduque

16 hindi na bale (Ilok)

17 ehe, o dugtungan ng dalawang gulong (Eng)

18 Alcoholics Anonymous (abbrev)

20 kumpol ng sari-saring sangkap (Eng)

22 kabiserang bayan ng Zambales

24 mas magalang kaysa “Damn!” (Eng)

25 tamad (Ilok)

26 gallon (abbrev)

27 dumi (Pang)

28 noon (Ilok)

31 isuko ang kontrol (Eng)

32 katambal ng prop

34 bayan sa Ilocos Norte karatig ng Dumalneg

35 veranda o patio na may bubong (Hawaiian)

36 grabeng ingay (Eng)

37 bahagi ng katawan na panglakad (Tag)

40 ngayon na (Ilok var)

41 laboratoryo

42 country code ng Andorra

43 higop (Ilok)

45 kwento ng mga kabayanihan (Norse > Eng)

46 baligtad ng Out

47 itlog (Eng)

48 huli sa oras (Eng)

49 hindi (Eng var)

50 lumakad (Ilok)

52 gamit sa paglalaba (Sp > Pil)

54 kumpol ng mga bituin, o halimaw ng dagat (Gr)

56 simula (Ilok)

57 salita (Kankanaey)

61 lungga (Eng)

62 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila

64 itlog ng lisa (Eng)

65 maigsi (Ilok)

67 palayaw nina Bartolome at Barton

68 mineral na sagana sa metal (Eng)

69 maling pag-aangkop (Eng)

74 oo (sa ilang bahagi ng Kalinga)

75 ekspresyong hawig sa “Oh my God” (Eng)

76 tipo ng hydrogen na mahalaga sa teknolohiyang nuklear

78 ______ Reyes, popular at militanteng lider ng BAYAN

79 nagka-interaksyon (Eng)

DOWN

2 pahabol-sulat (abbrev)

3 anti-aircraft artillery (abbrev)

4 pirma (Tag)

5 tuyot, gaya ng dahon sa tagtuyot (Ilok)

6 tuwa (Tag)

7 butas (Ilok)

8 Vietnam, sa salitang GI vet

9 klase ng beer na matapang at mapait (Eng)

10 kada (Lat > Eng)

11 bayan ni Marcos sa Ilocos Norte

12 kemikal na nahaluan ng oxygen (Eng)

13 sa paraang malakas, kung sa tunog o boses (Eng)

14 sentro (Eng)

15 nadulas (Ilok)

19 direksyong timog (Ilok)

21 simbolo ng elementong arsenic

23 malamlam na liwanag ng bukang liwayway (Ilok)

28 sila (Ilok var)

29 bayan sa Albay na napabantog sa Cagsawa ruins

30 ginhawa (Ilok)

33 bayan sa Rizal na lokasyon ng Camp Capinpin

34 pang-ilalim na suot ng pari (Eng)

36 bayan sa Iloilo karatig ng Anilao

37 Pepe and _____, sa mga lumang aklat ng Grade 1

38 maglagay ng pataba (Ilok)

39 sasakyan sa himpapawid, hawig sa helikopter (Eng)

41 lihim (Ilok)

44 taong nagsisisi sa kasalanan (Eng)

47 isang nilalang, sa lumang metapisika

51 baril (Eng)

53 banig (Ilok)

55 bayan sa Maguindanao karatig ng Buldon

58 balikat (Ilok)

59 pinatuyong balat (Ilok)

60 isuot (Ilok)

62 sa susunod (Eng)

63 hindi nagpapakita ng sakit o emosyon (Gr > Eng)

66 Sa Taon ng Panginoon (Lat abbrev)

67 pigilan o bawasan ang tindi (Eng)

70 allowable daily intake (abbrev)

71 pluma (Eng)

72 palayaw ni Haring Tutankhamun ng Egypt

73 prutas ng niyog, mani, atbp (Eng)

77 Gitnang Silangan (Eng abbrev)#

Sungbat ti Hunyo 24, 2018