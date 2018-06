Sa ika-30 anibersaryo ng CARP, Kilos-Protesta ang tugon ng magsasaka sa CV

By JHAMES PAREDES

TUGUEGARAO CITY – Sa ika 30 taong anibersaryo ng reporma sa lupa sa bansa, ipapanawagan ng mga magsasaka ng Lambak Cagayan ang tunay na reporma sa lupa at ang mabilis, maagap at epektibong serbisyong panlipunan sa gaganaping protesta sa mga ahensya ng Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at Department of Social Welfare and Development sa Hunyo 11.

“Walang makabuluhang pagbabago sa kalagayan ng magsasaka sa rehiyon at sa buong bansa, kundi ang patuloy na pangangamkam ng lupa at pandarambong sa likas-yaman ng mga panginoong maylupa at dayuhang kapitalista,” sabi ni Isabelo Adviento, tagapangulo ng panrehiyunal na alyansa ng mga magsasaka sa Lambak Cagayan.

Ang pagtaas ng presyo ng mga farm inputs dahil sa epekto ng Tax Reform for Inclusion and Acceleration habang walang makabuluhang pagtaas ng presyo ng agrikultural na produkto ay nagbubunsod ng lalong paghihirap sa hanay ng mga magsasaka sa pang-araw araw na gastusin.

Ayon kay Adviento, “kalakhan ng mga nagsasaka sa rehiyon ay mga manggagawang bukid dahil walang sariling lupa ang mga nagbubungkal.” Ani niya, hinaharap ng mga magsasaka ang suliranin sa pang-aagaw ng lupa at napakataas na interes sa pangungupa. Kaya naman sa nakaraang pulong ng konseho ng Danggayan, ipinagtibay ng mga magsasaka ang kanilang hangarin para sa tunay na reporma sa lupa.

Kaugnay nito, mas lalo pa diumanong tumitindi ang kanilang kalagayan dahil sa kakarampot na ayuda ng gubyerno. “Hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang mga magsasaka mula sa mga nagdaang kalamidad, tulad na lamang ng Typhoon Lawin,” ani Calixto Cabildo, isang magsasaka na bahagi ng alyansa ng mga biktima ng kalamidad, ang Tulong-Sulong Disaster Response Network.

“Halos pitong buwan na naming ipinaglalaban ang aming panawagan para sa financial assistance, ngunit napakabagal ng aksyon ng DSWD,” dagdag ni Cabildo. Ipinahayag ng grupo ang muling pagkakaisa para manawagan sa DSWD na agarang aksyunan ang release ng pondo at muling pag-aralan ang mga kwalipikasyon para sa ayuda.

Sa asembleya ng Tulong-Sulong noong Hunyo 3, nagkaroon ng talakayan patungkol sa kalagayan ng kampanyang magsasaka at karapatang-tao sa rehiyon. Sabi ni Jackie Valencia ng Karapatan Cagayan Valley, “parte ng ating karapatang-tao ang economic, social at cultural rights, kung saan kasama ang paggigiit ng tulong mula sa gubyerno, kaya’t makatwiran lamang ang paghahapag na ating hinaing sa mga ahensya ng gubyerno dahil ito ay isa sa kanilang responsibilidad na ibahagi sa mga mamamayan.“

Magaganap ang pagkilos sa June 11 sa Regional Government Center sa Barangay Carig Sur, Tuguegarao City. Inaasahan ng Danggayan at Tulong-Sulong ang ilang libong myembro nito kasama ang malawak na suporta ng mga mamamayan ng Lambak Cagayan.

“Makibaka, huwag matakot! Hindi natin hahayaang samantalahin ng iilan ang ating napagtagumpayan, kung kaya’t ngayon ay mas lalo nating itatambol ang karapatan sa lupa at serbisyong panlipunan,” pagtatapos ni Ginoong Adviento. # nordis.net