Protesta laban sa mahigpit na CSU entrance exam

TUGUEGARAO CITY — Nanawagan para sa karapatan sa edukasyon ang mga examinees at magulang, kasama ang mga progresibong organisasyon ng kabataan, sa isang kilos-protesta na isinagawa sa Cagayan State University (CSU) Andrews Campus nitong June 18. Hinamon nila ang CSU Administration na ipatupad ang mandato nitong ibahagi ang libreng edukasyon bilang nag-iisang pampublikong pamantasan sa buong probinsiya.

Nitong ika-4 ng Hunyo, inilabas ng CSU ang resulta ng tinawag nilang ‘Restrictive’ College Admission Test (CAT) kung saan ay 5,774 ang bumagsak sa kabuuang 10,523 na dumaan sa pagsusulit. Ito ay umani ng mga batikos lalo na social media.

Isa sa mga kumondena rito ay ang Cagayan Province Board Member Cris Barcena. “Nasaan na ang CSU kung kailan siya kailangan ng Cagayano?” pagbubukas niya sa kaniyang post sa Facebook. Maging ang mga magulang at mga apektado ay naglahad ng pagtutol sa bagong polisiya ng CSU.

Sa kasagsagan ng protesta, ipinaliwanag ni Al-Jafar Enidal, spokesperson ng Kabataan Partylist Cagayan at mag-aaral ng CSU, na itinulak ng Commission on Higher Education (CHED) ang mga pamantasan upang limitahan ang bilang ng mga benepisyaryo ng libreng edukasyon sa ilalim ng RA 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act.

“Ang esensya ng RA 10931 ay upang matiyak na malutas ang suliraning pampinansya ng mga kabataan sa pagpasok sa pamantasan,” sabi ni Enidal.

Dagdag naman ni John Paul Lappay, tagapangulo ng Masakbayan, “naniniwala kami na ang edukasyon sa lahat ng antas ay magsisilbing pundasyon ng mga kabataan hindi lang upang umasenso ang kani-kaniyang pamilya, kundi para sa pag-aambag sa pangkalahatang kaunlaran ng Cagayan, ng rehiyon at ng bansa.”

Paliwanag ni Lappay, hindi tunay na matatamasa ang karapatan sa edukasyon dahil nananatiling komersyalisado, kolonyal, at represibo ang oryentasyon nito. “Dapat nating itaguyod ang ating mga demokratikong karapatan, at huwag matakot na maging kritikal sa mga pahirap na polisiya na ipinapatupad ng administrasyon ng CSU.”

Samantala, tumangging humarap ang CSU administration sa panayam ng Nordis.

Nagpapatuloy naman ang pagpapaikot ng petisyon kung saan nakasaad ang kahilingan ng mga magulang at kabataan na a) tanggapin ng CSU ang lahat ng gustong magaral dito; b) ipanawagan ng CSU sa National Government ang mas mataas na subsidiyo nito.

“Simula pa lamang ito,” pahayag ni Jhames Paredes mula sa Rise for Education and Just Peace Network. “Ang kapalaran ng mga kabataan para sa edukasyon ay hindi hawak ng administrasyon, ang pagtatamasa ng ating karapatan sa edukasyon ay nasa kamay ng mamamayan.” # nordis.net