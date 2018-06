Panagsugal, maipariten iti ili ti Cervantes

Ni SHERWIN DE VERA

CANDON CITY — Kalpasan ti tallo a regular a miting ti Sangguniang Bayan ti Cervantes, Ilocos Sur, inparubaran daytoy ti Ordinance No. 358 Series of 2018 a mangiparparit ti panagsugal iti ili. Ti ordinansa a natratar idi Abril 23, Mayo 2 ken naaprubaran idi Mayo 7 ket mangipagel iti “siasinoman nga agpasugal ken agsugal” iti amin a barangay ti ili no “adda ti natayan ken fiesta iti ili.”

Iti panakiuman kenni SB Romeo Amilao, ti nangisingasing ken awtor ti ordinansa, kunana a napanunotna a napateg ti pannakaputar ti paggalagadan gaputa nakaapektaren daytoy iti “imahe ti ili ken relasyon ti kakailian.”

Nasao ni Amilao a sakbay pay ti ordinansa iti tukad munisipyo, addan ti immununa a kapada a paggalagadan a pinutar ti Barangay Commillas North ngem saan a naananay a naipatungpal.

“Isunga pinagbalinmi lattan a para ti intero nga ili tapno kasta ket maymayat ti panangipatungpal ken panangsalwadmi ti kakailian kontra ti nakaro a panagsugal,” kinuna.

Ti pannakaipasa ti ordinansa ket sinupurtaran ti simbaan a Romano Katoliko partikular dagiti kameng ti Catholic Women’s League.

Maiparit a sugal

Dagiti partikular a sugal nga innagan ti konseho ti pagannurutan ket ti sugal a bakarat, drop ball ken salisi.

Segun iti depenisyon iti ordinansa ti barakat ket maysa nga ayayam nga adda ti pagatayaam iti lamisaan a ti mausar ket baraha. Bayat a ti drop ball ket addan singgapong ken tallo a bola na nga agtinnag iti lamisaan. Adda met lang mausar a singgapong ken bola a maitinnag iti ayayam a salisi, naiduma lang daytoy iti drop ball ta ladawan ti tao ken payak ti pagtinnaganna.

Obobligaren ti paggalagadan ti siasinoman, aglalo ti Punong Barangay a mangidanun iti pulisya no adda dagiti aglabsing iti masakupanda. Kastamet nga alallukuyen daytoy dagiti relihiyoso a tumulong a mangipakaamo ti nasao a linteg.

Dagiti aglabsing karaman ti Punong Barangay nga akinsakup ti nakapasamakan ket mamulta ti P2,500. Malaksid pay daytoy ti panangipila ti lokal a gobierno ti ummannatup a kaso kadagiti agbasol.

Nagbalin a negosyo



Kuna iti maysa nga opisyal ti ili a nagbalinen a negosyo ti panagpasugal. Sistematiko ken nasaknap kanon ti panangaramat dagiti agpaspasugal aglalo kadagiti natayan babaen ti panangbayad iti pamilya.

“Ag-bid dagiti agpupuonan ti pagsugalan kadagiti minatayan, diay nangatngato ti ited iti pamilya ti natay ket isu ti mapalubusan nga agpasugal. Ti rigatna, ti opereytor ti sugalen ti mangikeddeng no mano nga aldaw ti lamay,” kuna ti nasao nga opisyal.

Inayonna a kaadduan kadagiti agpaspasugal ket saan a taga-Cervantes, no diket naggapu iti kabangibang nga ili kas iti Benguet ken Mountain Province.

Pinaneknekkan met daytoy ni Amilao. Imbingay ti konsehal nga adda payen dagiti ag-bid kadagiti natayan wenno tunggal adda okasyon a dumanon ti P180,00o tapno laeng agpasugal.

“Makitak ngamin nga agbalinen a napigsa unayen ti sugal, bumayag payen ti pannakaimasayag dagiti natay tapno laeng adda ti pagsugalan, saanen a simple a pangliwliwa koma dagiti agbantay ken makiminatay,” kunana.

Panangpino ken panangpabileg

Numapay dagus nga inaprubaran daytoy ni Mayor Paby Maggay, adda dagiti innotar na a mabaliwan.

Segun ti nakapatang ti Nordis nga opisyal ti ili, kayat ti mayor a mabaliwan ti titulo ti ordinansa tapno saan laeng a no panawen ti fiesta ken natayan a maaramat ti paggalagadan. Kastamet nga ipaypanayonna a maiparit ti ayayam a monte, maysa a popular nga ayayam usar ti baraha iti nasao nga ili.

“Inted ni mayor diay veto notes na idi Biernes (June 1) ket dagua met a natratar daytoy idi Lunes (June 7),” kuna ti opisyal.

Dinawat pay kano ni Maggay nga imbes a ti punong barangay laeng ket maikabil nga amin nga opisyal ti barangay ket mamulta no saanda nga ipadanun kadagiti maseknan no adda ti agsusugal iti baranggayda. # nordis.net