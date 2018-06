Makan ala Pinoy: Pakumbo / bucarillo

Ni BRENDA S. DACPANO

Ti pakumbo wenno pacombo ket sinam-it a buko. Pakumbo ti awag ditoy a dessert sadiay probinsia ti Aurora ken Batangas. Nagbukel a daplak ti langa ti pakumbo iti Aurora ken naipakete iti nagango nga ubbak ti saba a kasla kahon ti pakumbo ti Batangas. Ti marisna ket kolor daga wenno puraw, depende no brown wenno puraw ti nausar a pangsam-it.

Iti Kailokuan, bucarillo ti awag ditoy a sinam-it. Ti bucarillo ket naaramid manipud iti naganus wenno kakaruyen a niog ken namagmaga ti pannakalutona kumpara iti bukayo a naaramid manipud iti natangkenan a niog ken medio nabasa ti pannakalutona.

Simple laeng ti ramen ti pakumbo ngem kasapulan ti umno a panangtiempo iti panagluto ditoy.

Ramen:

300 gramo nakaros a buko

300 gramo brown nga asukar

¼ tasa tubbog ti niog wenno danum

Preparasion:

1. Karusen ti naganus (kakaruyen) a niog. Ipaigid pay.

2. Iti kalalainganna a pudot iti pariok, runawen ti asukar iti tubbog ti niog wenno danum. Saan a kiwaren tapno saan nga ag-crystalize ti asukar. Aramiden daytoy aginggana napalet ti syrup wenno no ikiwar ti aklo ket agbalin a kasla sinulid ti syrup no ingato ti aklo nga ipatedted ti syrup.

3. Ipisok ti nakarus a buko. Kiwaren ken urayen a pumalet bassit ti syrup. Patayen ti apuy ti dalikan.

4. Itultuloy a kiwaren agingga agmaga bassit ngem nakilnet (chewy) pay ti niog.

5. Bayat a nalukneng pay ti bucarillo, ihulma iti bulong ti saba wenno waxed paper.

6. No nabaawanen, saggaysa nga ibalkot iti cellophane wrapper wenno cling wrap wenno ipakni iti dakkel a garapon a makaluban.